Gün gelir Kral'ın gözünden iki damla yaş süzülür!

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Elbette o törenler sırasında en çok ilgi çeken, meraklı bakışları en çok üzerinde toplayan kişi Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen oğlu Charles oldu. Derin üzüntüsü yüzünün çizgilerinden bile belli oluyordu. Yıllardır beklediği tahtına ve tacına kavuşması bile onun üzüntüsünü hafifletmedi.

Fakat yine Charles'ı merakla izleyenlerin dikkatinden kaçmayan başka bir ayrıntı daha vardı. Elbette kapalı kapılar ardında neler yaptığını, acısını nasıl yaşadığını kimse bilemez. Fakat kimse onun annesinin ardından gözyaşı döktüğüne tanık olmadı.

İKİSİ DE DUYGULARINA TESLİM OLDU

Ama geleneksel olarak düzenlenen ve Kraliçe'nin de çok sevdiği Ascot Yarışları'nda hem Charles hem de Camilla gözyaşı döktü. Üstelik Kral'ın o anları da objektiflere takıldı. Gelin, neler olup bittiğine bir bakalım.

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Britanya'nın yeni kralı ile kraliçesinin duygularına böylesine teslim olmasının nedeni, Krlaliçe 2. Elizabeth'in de tutkunu olduğu Royal Ascot Yarışları'nda kendi atlarının ilk kez galibiyet alması.

Charles ile Camilla'nın, Desert Win adlı atı önceki gün, jokey Tom Marquand'ın yönetiminde yarışlara katıldı. Desert Win, galibiyet çizgisine doğru yaklaşırken Charles ile Camilla, ona çılgınca tezahürat yaptı. Sonunda at yarışı birinci olarak tamamlayınca da Charles ile Camilla'nın gözlerinde mutluluk yaşları belirdi.

BU DUYGULARIN TARİFİ YOK: Charles'ın bu kadar duygusal olmasının özel bir nedeni vardı elbette. At sevgisi konusunda annesinin izinden gitmekte kararlıydı ve belki de bu yüzden kral olarak ilk galibiyetini almak ona kelimelerle ifade edemeyeceği duygular yaşattı.

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KRALİÇE BU ETKİNLİĞİN BAŞROLÜNDE OLURDU

Kraliçe Elizabeth, sağlığında atlara olan derin sevgilisiyle bilinirdi. Gençlik yıllarında at binen Kraliçe, geleneksel Ascot At Yarışları'nı da hiç kaçırmazdı. Özellikle en renkli kıyafetlerini giyer ve yarışları izlemeye giderdi.

Elizabeth'in ölümünden sonra onun sahip olduğu atların çoğu Charles ile Camilla'ya miras kaldı. İddialara göre Charles kendisine miras kalan 37 tane yarış atını 1 milyon sterlin civarında bir ücret karşılığında sattı.





YEĞENİ ZARA ANLATTI

Charles'ın yeğeni Zara Tindall, kraliyet çiftini bunca karmaşık duygulara sevk eden bu galibiyetin, Kraliçe'nin ölümünden sonra gerçekleşmesinin kendileri için "buruk bir mutluluk" olduğunu söyledi.

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Kraliçe'nin torunu Zara Tindall, kraliyet atının birinciliği kazanmasından sonra yaptığı değerlendirmede "Kraliçe hayatta olsaydı bu duruma ne kadar mutlu olur ve gurur duyardı" diye konuştu.

Tindall, bu galibiyetin Charles ile Camilla'ya haklı bir gurur yaşattığını da sözlerine ekledi. "Charles ile Camilla için bu yarışı kazanmak bir rüyayı canlı tutmak anlamına geliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Dayısı Charles gibi bütün at sahiplerinin bu geleneksel yarışlarda galibiyet almanın hayalini kurduğunu belirten Zara Tindall "Bunu umut etmek sonra da gerçekleştiğini görmek inanılmaz" diye konuştu.

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HASTAYKEN BİLE ATLARINI HİÇ UNUTMADI

Kraliçe 2. Elizabeth, ölümünden birkaç ay önce hastalığıyla mücadele ederken bile atlara olan bağlılığını gözler önüne sermişti. Geçen yılın mayıs ayında büyük bir gizlilik içinde çok sevdiği atlarını ziyaret etmek için onların bakıldığı ahırlara gitti.

Aslında o dönemde Kraliçe'nin, bir süredir yaşadığı Windsor Şatosu'ndan araba sürüşüyle çok kısa bir sürede ulaşılan gösteri alanına gitmesi ve yarışmalara katılan First Receiver adlı atını ziyaret etmesi bekleniyordu.

Hatta bunun için her şey hazırdı. Polis koruması sağlanmış ve basın da Kraliçe'yi o anlarda görüntülemek için yerini almıştı. Fakat son anda Kraliçe 2. Elizabeth'in bu ziyareti iptal edildi.

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GİZLİCE AHIRA GİDİP ATLARINI ZİYARET ETTİ

Bu programın iptal edilmesinden 90 dakika sonra Kraliçe 2. Elizabeth'in, Windsor yakınlarındaki Royal Mews'ta bulunan ahırına gittiği ve oradaki atlarını, meraklı gözlerden uzakta gizlice ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in gençlik yıllarından bu yana atlara olan tutkusu bilinen bir gerçek. Hatta geçen yıl 96 yaşına girerken kutladığı son doğum gününde son doğul gününde bir manolya ağacının önünde iki beyaz midilli ile birlikte poz vermişti.