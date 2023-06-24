Öpücük molasında elini karnından ayıramadı: Bu yaşta bir 'hamilelik durumu' olabilir mi?

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HER AN BİR HAMİLELİK HABERİ GELEBİLİR

Kadınlar için bu kadar ileri yaşta bir bebek dünyaya getirme durumu henüz yok. Ama 40'lı yaşlarının sonunda hatta 50'li yaşlarının ilk yarısında anne olan ünlüler de var.

48 yaşında ikiz bebek sahibi olan Hilary Swank buna bir örnek. 50 yaşında çocuk doğuran Janet Jackson da hatta 54 yaşında doğal yollarla bir kız bebek dünyaya getiren Bridgitte Nielsen de bir örnek.

Durum böyle olunca 50 yaşında, üstelik çok aşık, mutlu ve sağlıklı bir kadın neden hamile olamasın ki? Yani böyle bir haber duymak kimseyi fazla şaşırtmaz.

Peki bütün bunları niye anlattık? Çünkü ünlü bir çiftin çıktıkları tatilde sergiledikleri görüntü, onlardan her an bir hamilelik haberi alınabileceği düşüncesini zihinlere yerleştirdi.

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'ÖPÜCÜK MOLASI' SÖYLENTİ ÇARKLARINI DÖNDÜRDÜ

50 yaşındaki üç çocuk annesi Alman model Heidi Klum ile 33 yaşındaki eşi Tom Kaulitz, bir süredir Venedik'te tatil yapıyorlar. Onlara Klum'un eski eşi şarkıcı Seal'dan dünyaya gelen çocukları da eşlik ediyor. Bazen Klum'un çocuklarıyla, bazen baş başa Venedik sokaklarında gezip dolaşan çift her zamanki gibi aşk tablosu sergiliyor.

Gondol gezilerinde birbirlerinin gözlerinin içine "dalıyorlar. "Venedik sokaklarını el ele arşınlıyorlar.Hatta mola verdiklerinde de birbirlerini öpücük yağmuruna tutuyorlar.

İşte bu "öpücük mollarından" birinde sergiledikleri dikkat çekici bir görüntü "Acaba Heidi Klum, bu yaşta hamile olabilir mi?" sorusunu akıllara getirdi. Sonra da sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açtı.

Orada yapılan yorumlara bakılırsa Heidi Klum ve Tom Kaulitz'ten bir hamilelik haberi gelirse kimse fazla şaşırmayacak. Çünkü yukarıdaki soruya sosyal medyada verilen yanıtlar ortak: "Hamilelik? Neden olmasın."

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ELİNİ KARNINDAN AYIRAMADI

Şimdi bütün bu yazılı sohbetlere neden olan anlara dönelim. Klum ile Kaulitz, Venedik tatili sırasında sokak ortasında öpüşürken objektiflere takıldı. O anlarda da Kaulitz, elini eşinin karnından ayıramadı. Heidi'yi öptükten sonra elini onun karnından çekmeden ayak üstü kısa bir duygusal konuşma bile yaptı.

Tepeden tırnağa siyahlara bürünen ve güneşten korunmak için elbisesine uygun renkte bir şemsiye kullanan Klum da yürürken elini karnından ayırmadı.

Bir kadının elini sürekli karnında tutması, hatta bu duruma kocasının da eşlik etmesi hamileliğin, belki de bilinçdışı olarak verilen ilk mesajlarından biri olarak algılanıyor.

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DOKUZ AY ELİ KARNINDA GEZDİ: Bu konuda çok çarpıcı hatta bu yüzden eleştirilen bir örnek de var dünyanın önünde. İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle. Düşes, ilk çocuğu Archie'ye hamileyken neredeyse tümü 9 ayı elini karnından indirmeden geçirmişti.





UZUN ZAMANDIR UĞRAŞTIKLARI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu küçük hatırlatmanın ardından Heidi Klum ile Tom Kaulitz'e dönelim. Ünlü çiftin, Venedik sokaklarındaki o öpüşme molası, o sırada Kaulitz'in elini Klum'un karnına koyması ve hatta bir arakonuşması sosyal medyayı hareketlendirdi demiştik. Şimdi bu konuda yapılan yorumlara bir bakalım.

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Bir kullanıcı, gelişen tıpla birlikte hele de bir kadın yumurtalarını zamanında dondurmuşsa 50 yaşında hamileliğin mümkün olduğunu savundu. Bir başkası tanıdığı ve Klum gibi 50 yaşında bir kadının hamile olduğunu belirtip "Bu durum, günümüzde üzerinde bu kadar konuşulacak bir şey değil" diyerek fikrini belirtti.

Hatta bir başka yorumcu Heidi Klum ile Tom Kaulitz'in uzun zamandır bir bebek sahibi olmak için çabaladıklarını ileri sürüp sonunda amaçlarına ulaştıklarını savundu.

Kaulitz'in henüz 33 yaşında olduğunu hatırlatan bir başka yorumcu da "Daha hiç baba olmadı. Bir çocuk istemesi normal" diye yazdı.

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'DÖRT ÇOCUK DOĞURDUM, HEPSİNİ EMZİRDİM, BİR TANE DAHA YAPARIM'

Bu arada Heidi Klum'un yeni bir bebek hakkındaki sözlerini de bir hatırlayalım. Ünlü model, bu yılın şubat ayında konuk olduğu bir sohbet programında "Dört çocuk yaptım, hepsini de emzirdim. Beşinciyi de doğururum" demişti.

Klum, ünlü oyuncu Jennifer Hudson'ın sunduğu programda "Bir bebek daha doğurma arzum günlere bağlı. Bazen kendime "evet" bazen de "hayır" diyorum" diye konuştu. Hemen ardından da şunları söyledi: Bunu tam dört kez yaptım. Her bir çocuğumu sekiz ay emzirdim. Sonra arka arkaya tekrar hamile kaldım."

Bunun ardından 18 yaşındaki Leni, 17 yaşındaki Henry, 16 yaşındaki Johan ve 13 yaşındaki Lou'nun isimlerini ve yaşlarını söyleyen Klum son yanıtı olarak beşinci bebeğe "evet" dedi. 13 yaşındaki en küçük oğlunu dünyaya getirdikten sonra bir daha hamile kalmadığını belirten Klum "Çok uzun zaman bekledim, yani olabilir, evet" diyerek sözlerini noktaladı.

BİR ÇOCUK ESKİ SEVGİLİSİNDEN, ÜÇÜ ESKİ EŞİNDEN

Heidi Klum, ilk olarak 2004 yılında kızı Leni'yi dünyaya getirdi. Son dönemde moda dünyasında annesinin izinden giden ve modellik yapan Leni, top modelin iş insanı Flavio Briatore ile ilişkisinden dünyaya geldi.

Fakat biyolojik babasıyla herhangi bir ilişkisi olmadı Leni'nin. Bu yüzden onu Klum'un sonraki eşi, ünlü şarkıcı Seal, nüfusuna geçirip soyadını verdi. Ünlü modelin Seal ile evliliğinden de üç tane erkek çocuğu dünyaya geldi.

Heidi Klum ile Seal, 2012 yılında evliliklerini bitirdi. Klum, 2019 yılında da şu andaki eşi Tom Kaulitz ile hayatını birleştirdi.

'ÇOK İYİ BİR ÜVEY BABA'

Bu arada Klum, başka bir röportajda da Tom Kaulitz'in çocuklarına çok iyi bir üvey baba olduğunu söylemişti. Heidi Klum, US Weekly'ye verdiği röportajda Eminim ki aniden böyle dört tane çocuk ve gençten oluşan bir aileye sahip olmak onun için kolay olmadı" demişti.

Fakat yine de özellikle büyük çocukları 18 yaşındaki Leni ve 17 yaşındaki Henry ile kocası Kaulitz'in daha kolay iletişim kurduğunu anlattı. Hatta bu iki büyük çocuğuna araba kullanmayı Tom Kaulitz'in öğrettiğini de sözlerine ekledi.

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ÜÇ KEZ EVLENDİ

Heidi Klum, ilk evliliğini 1997 ile 2002 arasında Ric Pipino ile yaptı. Çiftin bu evlilikten çocuğu olmadı. Klum, daha sonra iş insanı Flavio Briatore ile birlikte oldu. Ondan Leni Klum olarak tanınan Helena dünyaya geldi. Fakat Klum ile Briatore evlenmedi. Ardından şarkıcı Seal ile hayatını birleştirdi ve üç çocuk sahibi oldu.

ARKADAŞININ ÖNERİSİNİ DİNLEYİP MODEL OLDU

1973 Almanya doğumlu olan Heidi Klum, gençlik yıllarında bir arkadaşının önerisiyle girdiği modellik yarışmasında dikkat çekti. Bu yarışmayı kazanan Klum, hemen ardından 1992 yılında bir anlaşma imzaladı ve kariyeri bu şekilde başladı.

1998 yılında Sports Illustrated Swimsuit'e poz verdi ve bu onun mesleğinde hızla yükselmesini sağladı. Ardından şöhretinin büyük bir bölümünü borçlu olduğu Vicüoria's Secret defilesine çıktı.

Firmanın ilk Alman modeli olarak adını moda tarihine yazdırdı. Klum, 2000'li yıllarda Germany's Next Topmodel, Projeck Runway gibi TV programlarında da görev aldı.

2008 yılında ABD vatandaşlığı alan Klum'un Alman vatandaşlığı da sürüyor. Heidi Klum, dünyanın en çok kazanan modellerinden biri.