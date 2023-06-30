İki kardeş yuvadan uçmaya hazırlanıyor: O değişiklik olursa Charlotte tarihe geçecek

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GELECEĞİN KRALI İÇİN YENİ BİR HAYAT ŞEKİLLENİYOR

William ile Kate Middleton'ın ana konusu üç çocuklarının eğitimi elbette. Üç kardeş, George, Charlotte ve Louis geçen yıl aynı okulda eğitim aldılar. Fakat şimdi önümüzdeki 22 Temmuz'da 10 yaşına girecek olan geleceğin kralı George için yeni bir gelecek belirleme zamanı.

Görünüşe göre Kate ile William bu konuda bir adım da attı. Eğer olaylar basına yansıdığı gibi gelişirse George artık ailesinden ayrılıp kendi kanatlarıyla uçmaya başlayacak. Yani yatılı okula gidecek. Haydi daha açık söyleyelim... George da babası William, amcası Harry gibi ünlü Eton Collage'da okuyacak.

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UTANGAÇ PRENS İÇİN YATILI OKUL YOLU

Bu konunun bir süredir manşetlerden inmemesinin nedeni de William ile Kate'in, geçen hafta yanlarına George'u da alarak okula yaptığı ziyaret. Bu ziyaret, George'un da aile geleneğini bozmayarak aynı okula gideceği iddialarını güçlendirdi. Fakat bu konuda bazı soru işaretleri var.

Kraliyet tarihçisi Richard Kay'in hatırlattığı gibi William, bu okula başladığında 13 yaşındaydı. Hayatının en kırılgan dönemlerinden birini yaşıyordu o sırada. Çünkü babası Charles ile annesi Diana boşanmak üzereydi. Kraliçe 2. Elizabeth de torununun bu duygusal boşluğunu bildiğinden hafta sonu tatillerinde, yatılı öğrenciler evlerine gittiğinde William'ı, okula çok yakın olan Windsor'daki konutuna davet ediyordu.

Bu noktada merak edilen başka bir ayrıntı da henüz babası gibi 13 yaşına gelmemiş olan George'un, 10 yaşındayken yatılı okul öğrencisi olup olmayacağı. Elbette bu durumun onun üzerinde yaratacağı etki. Çünkü bilindiği gibi her ne kadar geleceğin kralı olsa da George, utangaçlığını ve kalabalık içindeki rahatsızlığını daha yeni yeni üzerinden atıyor.

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CHARLOTTE TARİHE Mİ GEÇECEK?

George'un Eton Collage'a gidip gitmeyeceği bir konu. Son günlerde üzerinde çok konuşulan bir başka konu daha var. O da kız kardeşi Charlotte'un da aynı okulda eğitimine devam edip etmeyeceği.

Eğer okul yönetimi böyle bir değişiklik yapmaya karar verirse Charlotte da tarihe geçecek. Çünkü Eton Collage, 600 yıllık tarihi boyunca yatılı bir erkek öğrenci okulu olarak biliniyor. Bilinen başka bir ayrıntı da Kate ile William'ın üç çocuklarının da aynı okulda okumasını istediği.

KARMA EĞİTİM BAŞLAYABİLİR

Eton Collage'in yöneticilerinden Lord William Weldgrave geçen yıl İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği bir demeçte Eton'ın zamanı gelince karma eğitime geçeceğini söylemişti. Weldgrave bu konuda şunları söylemişti: "Henüz karar vermiş değiliz. Ama zamanı geldiğinde karma eğitime geçeceğiz. "

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SADECE BİR DÖNEM: Yatılı erkek okulu olarak bilinen Eton'da bugüne kadar sadece Oxford ya da Cambridge gibi saygın üniversitelere gitmeyi hayal eden ve buna hazırlık yapan 16 kız öğrenci sadece bir dönem okulda bulundu.





ETON'DA OKUMANIN BEDELİ

Bu arada şunu da hatırlatalım. Eton Collage'da eğitim paralı. Ücretler de bir dönem için 15 bin 500 Sterlin olarak belirlenmiş durumda. Bir eğitim yılı ise üç dönemden oluşuyor.

Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, geçen eğitim yılında yaşadıkları Windsor'daki Adelaide Cottage'e çok yakın olan Lambrook School'da okudular.

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Prens William ile kardeşi Prens Harry de Eton Collage mezunu.





ÜLKENİN EN SAYGIN OKULLARINDAN BİRİ

Eton College, İngiltere'nin en eski ve elit özel okullarından biri. 1441 yılında Kral VI. Henry tarafından kurulan okul sadece 13-19 yaş arasındaki erkekleri, yatılı olarak kabul ediyor.

Yüzyıllardır İngiltere'nin en elit ailelerinin çocuklarını kabul eden okul, öğrencilerine, İngiltere'deki diğer okullara kıyasla çok daha üstün standartlar sunuyor. Ayrıca okulun mezunları arasında birçok ünlü başbakan, aristokrat, prens, bilim insanı ve yazar vardır. Okulun mezunları "Old Etonians" (eski Eton'lılar) olarak bilinir.