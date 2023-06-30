Daha sütten kesilmeden bir başına kalmıştı... Dünyanın en zengin öksüz çocuğu annesinin kopyası gibi

Haberin Devamı

DAHA SÜTTEN KESİLMEDEN ANNESİNİ KAYBETTİ, 100 MİLYON DOLARLIK MİRASA KONDU

Babasının kim olduğunu bilen bile yoktu. Birçok kişi daha sütten bile kesilmeden annesiz kalan bebeğin babası olduğu iddiasıyla ortaya çıktı.

Bunun nedeni ise hepsinin de bu minik kız bebeğe bakmak için yanıp tutuşması değildi. Ortada henüz 5 aylık olan bebeğe miras kalan milyon dolarlık bir servet vardı çünkü.

Sonunda ardı ardına DNA testleri yapıldı ve bebeğin babası da ortaya çıktı. Annesine doyamadan onu kaybeden bebek, en azından babasına kavuşmuş oldu. O 18 yaşına gelinceye kadar annesinden kendisine miras kalan yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti yönetecek olan babasına.

Gözden Kaçmasın Yine hamile kalmadan bebek sahibi oldu: Ünlü modelden yaz sürprizi Haberi görüntüle





Haberin Devamı

ANNESİNE OLAN BENZERLİĞİ DUDAK UÇUKLATTI: İşte o talihsiz bebek büyüdü ve 16 yaşına geldi. Özel hayatını meraklı gözlerden uzakta yaşıyor olsa da arada sırada sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yapıyor. İşte bu nadir paylaşımların en yenisini de birkaç hafta önce yaptı. Babasıyla birlikte kullandığı Instagram hesabından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. O karede ise artık genç kız olan minik bebeğin, genç yaşta hayata veda eden annesine olan benzerliği dudak uçuklattı.





GÜLÜŞÜ ANNESİNİN KOPYASI GİBİ

Artık ilk gençliğini yaşayan o minik bebek, bir dönemde gösteri dünyasına damgasını vuran Anne Nicole Smith'in kızı Dannielynn. Annesini kaybettikten sonra DNA testiyle kimliği belirlenen fotoğrafçı babası Larry Birkhead ile birlikte yaşayan Dannielynn, makyajsız yüzü ve doğal saçlarıyla çekilen bir Babalar Günü pozunu babasıyla ortak kullandıkları Instagram hesabından paylaştı.

Başına gelenlerle yani henüz 5 aylıkken annesiz kalmasıyla bütün dünyayı yasa boğan Dannielynn'in gülüşünün, özellikle de dudak ve diş yapısının annesi Anna Nicole Smith'e benzerliği ile dikkatlerden kaçmadı. Görünüşe göre artık annesi yanında olmasa da ondan kalan görsel mirasını taşıyor genç kız.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İki kardeş yuvadan uçmaya hazırlanıyor: O değişiklik olursa Charlotte tarihe geçecek Haberi görüntüle

Biraz önce de söylediğimiz gibi Dannielynn Birkhead 'in yaşam öyküsü filmlere konu olacak türden. 2007 yılında o henüz 5 yaşındayken, gösteri dünyasının en parlak, en çok dikkat çeken yıldızlarından biri olan Anna Nicole Smith, bir otel odasında ölü bulunmuştu. O sırada henüz 40 yaşına bile girmemişti.

Bu ölüm tüm dünyayı sarstı. Bunun tek nedeni de Smith'in genç yaşta ölmesi değildi. Bir başka neden daha vardı. Anna Nicole Smith'in oğlu Daniel, sadece bir yıl önce, aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmişti. Ondan bir yıl sonra da Anna Nicole Smith, aynı şekilde son nefesini verdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yakışıklı bir kocası, dört çocuğu ve milyonları var ama yüzü bir türlü gülmüyor Haberi görüntüle





BİRÇOK 'BABA ADAYI' ORTAYA ÇIKTI

Geride ise babasının kimliğini kendisinden başka kimsenin bilmediği bir bebek kalmıştı. Henüz 5 aylık olan Dannielynn adındaki kız bebeğin babası uzun süre merak konusu oldu. Çünkü Smith kızına milyon dolarlık bir serveti de miras bırakmıştı.

Durum böyle olunca birçok "baba adayı" ortaya çıktı. Bunlar arasında Anna Nicole Smith'in ölümünden önce birlikte yaşadığı avukatı Howard Stern'den, Alman Prensi Frederic von Anhalt'a kadar birçok kişi minik bebeğin babası olduğunu ileri sürdü.





DNA TESTLERİ GERÇEĞİ KANITLADI: Sonunda yapılan DNA testleri, 5 aylıkken annesiz kalan Dannielynn'in babasının fotoğrafçı Larry Birkhead olduğunu ortaya çıkardı. Bebek, Birkhead'e teslim edildi. Larry de kısa bir ilişki yaşadığı Anna Nicole Smith ölmese belki haberi bile olmayacak kızını büyütmeye başladı. Görünüşe göre baba ile kız birlikte gayet mutlu bir şekilde yaşıyorlar.

Haberin Devamı





MEZAR TAŞINA 'ANNE' DİYE FISILDADI

Dannielynn annesinin doğru dürüst tanıyamadan kaybetti, hayatı boyunca da hep bunun eksikliğini hissedecek. Onun henüz 1 yaşını yeni geçtiği sırada annesi Anna Nicole Smith'in mezarına yaptığı ziyaret dünyanın yüreğine bir ok gibi saplanmıştı. O sırada 17 aylık olan Dannielynn, babası Larry ile birlikte annesinin Bahamalar'daki mezarını ziyarete gitti. Elindeki çiçekleri ve pembe oyuncak kaplumbağayı mezara bırakan küçük kız mezar taşına "anne" diye fısıldadı.

Babası Larry Birkhead ise bu konu hakkında "Kızım henüz olup bitenleri anlayamayacak kadar küçük. Ama yine de Anna'nın birinci ölüm yıldönümünde buraya gelmek bizim için çok önemliydi. Bir gün kızıma birlikte annesini ziyaret ettiğimizi söyleyebileceğim" diye konuştu.

Haberin Devamı

100 MİLYON DOLARLIK SERVETİN ÖYKÜSÜ DE FİLM GİBİ

Şimdi Anna Nicole Smith'in kızına kalan 100 milyon dolarlık servetin öyküsünü de hatırlayalım. Çünkü o da gerçekten ilginç. Smith, ilk evliliğini dedesi yaşındaki petrol milyarderi J. Howard Marshall ile yaptı. Dannielynn dünyaya geldiğinde Marshal ölmüştü. Ama Smith'in onun dondurulmuş spermlerini kullanarak kızına hamile olduğu bile ileri sürüldü.

Anna Nicomle Smith, iş insanı Marshall ile evlenirken kendisi 26 eşi ise 89 yaşındaydı. Öyle ki milyarder iş insanı nikahında ayakta bile duracak halde değildi, bu yüzden tekerlerli sandalyede oturdu. İşte Dannielynn'in henüz 5 aylıkken sahip olduğu servet de milyarder iş insanından Anna Nicole Smith'e ondan da kızına kaldı.

Gözden Kaçmasın Doğduğu mahallenin halkı sağ olsun! Onların sayesinde başka bir ülkede hayat kurdu Haberi görüntüle





İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN OĞLUNU GENÇ YAŞTA KAYBETTİ: Anna Nicole Smith im evliliğinin 17 yaşındayken Bill Smith ile yapmıştı. Bu evlilikten Daniel adında bir oğulları dünyaya geldi. Fakat Daniel, annesinden bir yıl önce henüz 20'li yaşlarındayken hayata veda eti.





YILLAR SONRA KAVUŞTUĞU SERVETİN KEYFİNİ ÇIKARAMADI

Playboy güzeli olarak ün kazanan Anna Nicole Smith'in hayatı sadece 39 yıl sürse de birkaç ömre sığacak kadar iniş ve çıkışlarla doluydu. Hayalinde ışıltılı dünya vardı.

1993 yılında Playboy güzeli seçildi. Bundan tam bir yıl sonra da bütün dikkatleri üzerine çekmesine neden olan bir evlilik yaptı.

Kendisi 26 yaşındayken dedesi yaşında olan 89 yaşındaki petrol milyarderi J. Howard Marshall ile evlendi. Bu evlilik 14 ay sürdü. Marshall'ın ölümünden sonra onun çocuklarıyla 12 yıl süren bir miras davasına girişti. Davadan hatırı sayılır bir miras kazandı, fakat bunun keyfini çıkaramadan hayata veda etti.

Aslında Smith'in bu mirasa sahip olması da yıllar süren bir hukuk mücadelesinin sonunda oldu. Bunca uğraşın sonunda J. Howard Marshall'dan 88,5 milyon dolar miras hakkına sahip olduğunda avukatı Philip Boesch bu durumu "bir kadının kocasına olan aşkının zaferi" olarak tanımlamıştı. Sonra da aşkın yaşı olmadığının bir kanıtı olduğunu ileri sürmüştü.

Gözden Kaçmasın Ünlü şarkıcı evlatlık kızını evlendirdi: İki metre kuyruğu olan gelinlik 300 saatte dikildi Haberi görüntüle

STRİPTİZCİ OLARAK ÇALIŞTIĞI KULÜPTE TANIŞTILAR

Smith, dedesi yaşındaki J. Marshall Howard ile bir barda striptiz dansçısı olarak çalışırken tanıştı, Evlendikten bir yıl sonra Marshall ölünce geride 1. 6 milyar dolarlık bir servet bıraktı.

Önce mahkeme tarafından bu servetin yarım milyon dolarının Smith'e bırakılmasına karar verdi. Fakat Marshall, bütün mal varlığını oğlu Pierce'e bırakması nedeniyle bir dizi mahkeme gerçekleşti. Sonunda Anna Nicole Smith, yaşlı milyarder kocasından 88. 5 milyon dolar miras kalmış oldu.