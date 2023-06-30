Evlilik teklifini de orada almıştı: Mağazada küvetin içine girip oturdu

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PARASINI BOŞA HARCAMAK İSTEMİYOR

Bütün bunlar, 53 yaşındaki iki çocuk annesi Jennifer Lopez'i gayet güzel tanımlayan kelimeler. Görünüşe göre bir yeni özellik daha öğrendik onunla ilgili.

Her ne kadar çok parası olsa da alın teriyle elde ettiği bu kazanımlarını öyle gözü kapalı bir şekilde harcamak istemeyen tutumlu biri. Yani parasını elden çıkarırken de ince eleyip sık dokuyor. Bu son maddeyi nereden mi çıkardık?

Jennifer Lopez'in, kocası Ben Affleck ile birlikte satın aldığı 24 tane banyosu olan 64 milyon dolarlık yeni malikanesinin eksiklerini gidermek için gittiği alışverişten.

Dış görünüşü ve mesleği konusunda disiplini elden bırakmayan Lopez, belli ki alışveriş konusunda da farklı değil. İsterseniz olup bitenlere bir bakalım.

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HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK ŞIK

Lopez, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta alışverişe çıktı. Amacı da kocası Ben Affleck, eski evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğu ve kocasının eski eşinden olan üç çocuğuyla yaşayacağı yeni malikane için bir küvet almaktı.

Tabii yine her zamanki gibi çok şıktı Lopez. Üzeri çiçek desenleriyle süslü, kol ve yaka kısımları fırfırlı, etekleri kat kat midi bir elbise giymişti ünlü yıldız. Saçını topuz yapan Lopez, pembe bir çanta ve bir ton açık renkte yüksek topuklu ayakkabılarla görünümünü tamamladı. Los Angeles güneşinden korunmak için gözlüklerini de eksik etmedi.

KÜVETİN İÇİNE GİRİP OTURDU

Gösteri dünyasındaki adıyla JLo, lüks banyo malzemeleri satan bir mağazaya girdi. Dikkatli bir şekilde küvetleri inceledi güzel oyuncu. Fakat sadece bununla yetinmedi.

Belli ki hatırı sayılır bir ödeme yapacağı küvetin rahat olup olmadığını denemek için de üzerindeki elbisesiyle içine girip oturdu. Bacaklarını da uzatıp küveti deneyen Lopez'in o anları da paparazzi objektiflerinden kaçmadı.

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Ünlü yıldız küveti denerken mağazadaki satış görevlisinden de hakkında bilgi aldı. Sonra küvetten çıkıp başka seçeneklere de baktı.

Jennifer Lopez, mağazadaki diğer banyo malzemelerini de dikkatle inceledikten sonra dışarı çıktı. Kendisini bekleyen araca binerek oradan uzaklaşıp evinin yolunu tuttu.

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24 TANE BANYOSU, KENDİNE ÖZEL KUAFÖR SALONU VAR

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, kısa süre önce 5 çocukla rahatça yaşayabilecekleri yeni bir malikane satın aldılar. Bu arada yeri gelmişken Lopez'in ABD'nin birkaç yerinde başka lüks emlak yatırımları yaptığını da hatırlatalım.

Magazin basınının taktığı isimle Bennifer'ın satın aldığı yeni malikane kelimenin tam anlamıyla her tür olanağa sahip. Malikanenin kendine özel bir kuaför ve manikür pedikür salonu bile var. Lopez gibi fiziğine dikkat eden bir ünlü için vazgeçilmez olan spor salonunu söylemeye bile gerek yok.

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Konuta özel bir tiyatro salonu, spa bölümü, saunası, mahzeni de ünlü çiftin yeni malikanesinde yer alan özelliklerden. Beverly Hills'teki malikanenin 24 tane banyosu olduğunu zaten biraz önce söylemiştik.

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Bu arada kulağa tuhaf geliyor ama Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten evlilik teklifini de küvette almıştı. Bunu da kendisi bütün ayrıntılarıyla açıklamıştı ünlü yıldız. Hem ruhsal hem fiziksel olarak köpük banyosu yapmayı çok önemsediğini söyleyen Lopez'in küvet alışverişinde bu kadar uzun süre deneme yapmasına şaşırmamak gerek.

İsterseniz Lopez'in küvette aldığı evlilik teklifini de hatırlayalım. Ünlü yıldız, Affleck'in evlilik teklifini kendi sitesi için kaleme aldığı makalede anlatmıştı.

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O anlarda neler olduğunu "Hiç en büyük hayalinizin gerçeğe dönüştüğünü düşündünüz mü? Geçen cumartesi gecesi, yeryüzünde en sevdiğim yerdeydim. (Köpük banyosu yapıyordum.) Benim güzel aşkım, önümde diz çöktü ve bana evlenme teklif etti" cümleleriyle özetlemişti Lopez.

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EN SEVDİĞİ YERDE, KÖPÜKLERİN İÇİNDE

Lopez, yıllar sonra yeniden bir araya geldiği sevgilisi Affleck'in kendisine "dünyada en sevdiği yerde" yani köpükler içindeki banyoda dinlendiği sırada evlenme teklif ettiğini açıkladı.

"Çok süslü, gösterişli bir şey değildi. Ama hayal edebileceğim en romantik şeydi" diye yazdı Lopez. Ünlü yıldız satırlarını şöyle sürdürdü: "Sadece sessiz, sakin bir cumartesi gecesi, evde iki insan birbirleri için hep orada olacaklarına dair söz veriyorlar. İki şanslı insan. Gerçek aşk için ikinci şansa sahip olan iki insan."

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Lopez, kendisi köpük banyosu yaparken, Affleck'in önünde diz çöküp evlenme teklif ettiğini anlattı. O andaki duygularını da şöyle ifade etti: "Tamamen hazırlıksız yakalanmıştım. Sadece gözlerinin içine baktım, hem gülümsedim hem de ağladım. Suskun kaldım, söyleyecek bir şey bulamadım. O da bana 'Bu evet demek mi?' diye sordu. Ben de evet dedim, tabii ki evet."

YEŞİL TAŞIN UĞURU: Jennifer Lopez, Ben Affleck tarafından kendisine verilen nişan yüzüğü hakkında da konuştu. Yüzüğün iri yeşil taşı hakkında "Yeşil, her zaman benim uğurlu rengimdi ve şimdi de öyle. Eminim ki her zaman da öyle olacak" diye yazdı.