Gün gelir Kim Kardashian da ağlar: Aşık olduğum o adamı geri getirmek için her şeyi yapardım!

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Ama eğer magazin gündemini takip ediyorsanız hatırlarsınız ki ayrılıkları da öyle basit olmadı. Epey gürültü çıktı.

Ayrılık konusunda ilk adım Kim Kardashian'dan geldi. O dönemde Kanye West, her kamera gördüğü yerde "Kim'i ve ailemi geri alacağım. Kim'in yeri benim yanım" gibi demeçler verdi. Hatta kendisiyle görüşmek istemeyen Kardashian'a, bir Sevgililer Günü'nde, kasası kırmızı güllerle dolu bir kamyonet bile gönderdi. Yine de Kim Kardashian, barışmak için peşinden bunca koşan West'e dönüp bakmadı bile.

Ama görünüşe göre işler tersine dönmüş durumda. Daha doğrusu Kim Kardashian da bir zamanlar aşık olduğu, birlikte çocuk yaptığı ve evlendiği adamı tamamen unutmuş değil.

Büyük olasılıkla eski eşler asla birbirlerine geri dönmeyecek ama Kardashian da ilk kez eski eşi konusunda bu kadar samimi açıklamalarda bulundu. Hatta onun ardından gözyaşı bile döktü. Üstelik de ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği The Kardashians adlı programda.

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Gelin, neler olduğuna ve Kim'in eski eşiyle ilgili neyi özleyip gözyaşı döktüğüne bir bakalım.

Kim Kardashian, ayrılıklarının ilk döneminde kendisine bir kamyonet dolusu kırmızı gül gönderen eski eşine dönüp bakmıyordu bile. Ama evliliğiyle ilgili itiraflarda bulunurken gözyaşları sel oldu.

Olayları şöyle bir toparlarsak, Kanye West, en azından şimdilik eski karısı Kim Kardashian'ın peşinden koşmayı bıraktı. Çünkü artık hayatında başka biri var.

West, kendisine ait şirkette çalışan tasarımcı Bianca Censori ile evli artık. Bu, kimine göre gerçek bir evlilik kimine göre yasal bağlayıcılığı yok. Ama öyle ya da böyle West'in hayatında bir zamanlar çalışanı olan Bianca Censori var.

Çift her yerde el ele göz göze görüntüleniyor. Tabii ki artık Ye olarak anılmak istediğini açıklayan West'in moda markasının imzasını taşıyan tuhaf kılıklar içinde.

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Artık Kanye West'in hayatında, bir zamanlar şirketinde tasarımcı olarak çalışan Bianca Censori var. Bazılarına göre yasal bağlayıcılığı olmayan, bazılarına göre de gerçek bir evlilik sürdüren çift, her yerde el ele göz göze.

Kanye West ile Bianca Censori bir süredir Japonya'da bulunuyor. Hatta ileri sürülenlere göre artık Kim Kardashian ile iletişim kurmayı da en aza indirdi. Özetle yeni bir sevgilisi olduğu iddialarıyla gündem yaratan Kardashian'ı, hayatından çocuklarından kaynaklı zorunlu haller dışında tamamen çıkmış durumda.

Durum böyleyken Kim Kardashian, ailesiyle kamera karşısına geçtiği programda kardeşi Khloe ile dertleşirken aşık olduğu ve evlendiği o adamı yani eski Kanye West'i ne kadar özlediğini söyleyip gözyaşı döktü.

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Program kayıtlarına göre Kim'i ziyaret eden kardeşi Khloe ona iyi olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Kim Kardashian kendini tutamayıp gözyaşlarına boğuldu ve "İyi değilim. İyi olamam" dedi.

Kardashian daha sonra bunun Kanye West'ten kaynaklandığını belirtip onun ne kadar değiştiğini şu sözlerde ifade etti: " O benim evlendiğim adamdan çok farklı biri." Sonra da Kardashian, artık resmen boşandığı West'i eski haliyle sevdiğini ve eski haliyle hatırladığını belirtti.

Ardından yine duygularına hakim olamadan gözyaşı dökerek " O eski insanı geri getirmek için her şeyi yaparım."

Kim Kardashian, eski eşi Kanye West'in çok değiştiğini söyledi. Sonra da "Aşık olduğum, evlendiğim o adamı geri getirmek için her şeyi yaparım" diye gözyaşı döküp kardeşine sarıldı.

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Kanye West'e yakın bir kaynak, ünlü rap'çi ile yeni eşi Bianca Censori'nin tatil yaptıkları Japonya'da bulunduğunu hatırlattı. Bu tatilin bir bölümünde West ile Kardashian'ın en büyük kızı North da çifte eşlik etmişti. Fakat North daha sonra evine döndü. Babası ise Japonya'da tatiline devam ediyor.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak Kanye West'in Kim Kardashian ile ilişkisini en alt düzeye indirdiğini ve bütün bu aile dramalarından uzaklaşmak amacında olduğunu sözlerine ekledi.

Aynı kaynak "Kanye ve Bianca birbirlerine deli gibi aşık. Birbirleriyle iyi geçiniyorlar ve hiçbir şeyin ya da kimsenin bu huzuru bozmasını istemiyorlar" diye anlattı durumu.

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Başka kaynaklara göre de Kanye West artık bütün enerjisini ve vaktini Bianca Censori'nin yanı sıra moda tasarımcılığı işine vermiş durumda.

Gözden Kaçmasın Ne boşanmak yıktı onu ne deli dalgalar: Eskiden aşk yaşadığı sularda bu kez tek başına Haberi görüntüle

West'e yakın bir kaynağın anlattığına göre ünlü rap'çi ile eski çalışanı, yeni eşi Censori birbirlerine deli gibi aşık. Kimsenin huzurlarını bozmasını da istemiyorlar.





Kim Kardashian ile Kanye West 2014 yılında evlendiler. Çiftin ikisi biyolojik, diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört tane çocuğu bulunuyor. Bir zamanlar magazin basınında Kimye olarak anılan çift, 2022 yılında resmen boşandı.





İddialara göre Kanye West'in şirketinde tasarımcı olarak çalışırken Kim Kardashian'ın hiç sevmediği Bianca Censori, bir dönem ünlü TV yıldızına ikizi kadar benziyordu.