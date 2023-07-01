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Shakira'yı denizden iki kişi çıkardı...İhanetin acısını unutmaya çalışıyor

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#Shakira#Gerard Pique#Clara Chia Marti
Shakirayı denizden iki kişi çıkardı...İhanetin acısını unutmaya çalışıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 11:05

Müzik dünyasının yıldızlarından Shakira, son bir buçuk yıldır hep "kalbi kırık" bir kadın olarak gazete manşetlerinde... Birlikte iki çocuk sahibi olduğu futbolcu sevgilisi Gerard Pique tarafından aldatılan ünlü yıldız bu yüzden, yaşadığı ülkeyi bile değiştirdi.

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İKİ OĞLUNA ODAKLANDI
Pique'nin henüz 20'li yaşlarındaki Clara Chia Marti ile kendisini aldattığını öğrendikten sonra iki oğlunu da alıp ABD, Miami'ye taşındı Shakira.

46 yaşındaki şarkıcı, orada yeni bir hayata başladı başlamasına da adı sürekli olarak aşk söylentilerine de karışıyor. Önce Tom Cruise sonra da ünlü F1 Pilotu Lewis Hamilton derken, bu iddiaları ortaya atanlar sürekli olarak güzel şarkıcıya "yeni sevgili" buluyor.

Ama görünüşe göre Shakira'nın hayatında iki oğlu Milan ve Sasha'ya yoğunlaşmış durumda.Shakira, geçen hafta sonu da çıktığı Kosta Rika tatilinde 9 yaşındaki Milan ve 7 yaşındaki Sasha ile birlikte deniz keyfi yaparken görüntülendi. Bir başka deyişle Shakira, uğradığı ağır ihanetin acısını unutup hayata tutunmaya çabalıyor. Bunun için de sevdiği şeylere yöneliyor ünlü şarkıcı.

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SARSILDI AMA YIKILMADI
Aslına bakılırsa Shakira o anlarda "küçük bir kaza" yaşadı. İki kişinin yardımıyla denizden çıkarılan yıldızın keyfini bu bile bozamadı.

Shakira, epeydir basına da yansıdığı gibi dalgaların arasında sörf yapmaktan çok hoşlanıyor. Ama bu tutkusu yüzünden küçük bir talihsizlik yaşadı güzel yıldız.

Kosta Rika kıyılarında yanında iki oğluyla birlikte sörf tahtasına çıkan Shakira, sert bir dalgaya direnemedi ve düştü. O sırada da sol bacağının iç kısmını sörf tahtasına çarptı.

Onun zor anlarında yardımına koşan kişi ise sörf hocası oldu. Sahildeki birkaç kişi de hemen Shakira'nın yanında aldı soluğu. Yaşadığı bu talihsizlik nedeniyle küçük bir sarsıntı geçiren Shakira, sörf hocası ve bir tatilcinin yardımıyla denizden çıkarıldı. Sol bacağının iç kısmındaki kocaman kızarıklık ise dikkatlerden kaçmadı.

Shakirayı denizden iki kişi çıkardı...İhanetin acısını unutmaya çalışıyor

Dalgaların arasına düşüp kısa bir sarsıntı geçiren Shakira'yı sörf eğitmeni ile bir tatilci kollarına girerek kumsala çıkardı. 

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GÜLÜMSEMEYİ ELDEN BIRAKMADI
Yine de bu yaşadığı olay Shakira'nın keyfini kaçırmadı. Gözüne kaçan tuzlu okyanus suyu nedeniyle bir süreliğine görüşü de bozulan Shakira, kıyıya çıkarıldıktan sonra kendine geldi.

Yıldız, gülümseyerek kumların üzerinde yürümeyi sürdürdü. Dalgaların arasına düştükten sonra geride kalan sörf tahtasını ise eğitmeni taşıdı.

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HENÜZ İSTEDİĞİ USTALIĞA ERİŞEMEDİ: Shakira, geçen yıl oğulları Milan ve Sasha ile birlikte sörf dersi alırken görüntülenmişti. Yıllardır sörf tahtasından inmediği bilinen yıldız belli ki bütün çabasına rağmen henüz bu konuda istediği ustalığa erişemedi. O yüzden de zaman zaman böyle küçük kazalar yaşıyor.

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BABASI YOĞUN BAKIMDAYKEN ALDATILDIĞINI ÖĞRENMİŞ
Kendisini aldatan sevgilisi Gerard Pique'den ayrılığı çok sancılı olan Shakira, geçen hafta da People dergisinin İspanya baskısına verdiği röportajda çarpıcı sözler sarf etmişti. Shakira, sevgilisi tarafından aldatıldığını çok kötü bir zamanda öğrendiğini itiraf etti.

Söylediğine göre yediği aşk darbesini öğrendiğinde Shakira, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren babası nedeniyle çok üzüntülü bir dönemden geçiyordu.

Bu konuda People dergisine şunları anlattı Shakira " Babam düştü, ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Babam yoğun bakımda tedavi görürken basından sevgilimin beni aldattığını öğrendim."

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Güzel yıldızın, aldatılmanın ilk işaretini, işi nedeniyle bulunduğu yurt dışından döndükten sonra buzdolabında bulduğu bir reçel kavanozundan aldığı haberi basına yansımıştı. Pique'nin bu reçeli yemediğini bilen Shakira eve bir yabancının gelip kaldığını bu şekilde hissetmişti.

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Shakirayı denizden iki kişi çıkardı...İhanetin acısını unutmaya çalışıyor

UZAKLARDA KENDİNE YENİ BİR HAYAT KURDU
Bütün bunlara rağmen iki oğlunun da yardımıyla ayaklarını yere sağlam basmayı başardı Shakira. Pique ile birlikte yaşadığı İspanya'nın Barcelona kentinden Miami'ye taşındı. Orada kendine yeni bir hayat kurdu.

Bu arada Shakira hakkındaki aşk söylentileri de bitmek bilmiyor. Önce Miami'deki F1 yarışları sırasında Tom Cruise ile yakınlaştığı ileri sürüldü. O gün uzun uzun sohbet eden ikilinin fotoğrafları basında yer aldı.

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Ardından başka bir söylentinin merkezinde yer aldı Shakira. Ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton ile yakınlaştığı iddiası basına yansıdı.

Fakat ikiliye yakın kaynaklar, Shakira ile Hamilton'ın zaten uzun süredir arkadaş olduğunu, çıktıkları gece gezmelerinde yanlarında başka dostlarının da olduğunu söyledi.

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Gerard Pique, ünlü yıldız Shakira'yı. 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile aldattı. Hatta ileri sürülenlere göre genç sevgilisi ile evlenmeye hazırlanıyor.
 

 

 

 

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#Shakira#Gerard Pique#Clara Chia Marti

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