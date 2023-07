Öpüşmekten yemek yiyemediler: Geçen hafta karısından boşandı, teselliyi eski sevgilide buldu

Haberin Devamı

TACİZ İDDİALARININ ARDINDAN HAYATI KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Sadece gerçek hayatta değil internet üzerinden taciz, hatta yamyamlık iddialarına kadar uzandı konuşulanlar. Üstelik bütün bunlar kurbanların anlatımıyla gözler önüne seriliyordu.

Pek az meslektaşının sahip olduğu fiziksel avantajıyla bile dikkat çeken, kariyerinde de hızla ilerleyen ünlünün hayatı bu iddiaların ortaya atılmasından sonra büyük bir karanlığa gömüldü.

Bütün iddiaları basından duyan karısı, iki küçük çocuğunu alıp ayrı bir eve taşındı. Zaten kısa bir süre önce de birbirlerinin çocukluk aşkı olan çift boşandı.

Hayatı giderek derin bir çıkmaya girerken, bu ünlü de kamera karşısındaki kariyerini bir kenara bırakıp ailesinin yazlık evinin de bulunduğu uzak bir adada emlakçılık yapmaya başladı basına yansıyanlara göre.

Ama günler geçti, işler değişti. Bu ünlü için işler yoluna girdi. En azından yasal olarak... Mahkeme, ünlünün işlediği ileri sürülen fiiller nedeniyle suçlanmayacağını açıkladı. Söz konusu ünlü, karısından resmen boşandı, yasal yükümlülüklerden de "yakasını kurtardıktan sonra" rahat bir nefes aldı ve hayatına döndü.





ESKİ SEVGİLİSİNİN KOLLARINDA TESELLİ BULUYOR

Konuyu yakından takip edenler, rol aldığı Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) filmiyle kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Armie Hammer'dan söz ettiğimizi anladı zaten.

Hakkında cinsel taciz, tuhaf fanteziler gerçekleştirmeye çalışma ve yamyamlık dahil birçok skandal iddia bulunan Hammer, kısa süre önce yasal olarak yükümlülük altına girmekten kurtuldu. Los Angeles Bölge Mahkemesi, Hammer hakkında cinsel suçlar nedeniyle dava açılmayacağını açıkladı.

Bu kararla rahatlayan ve ilgililere teşekkür eden Armie Hammer, bir hafta önce karısı Elizabeth Chambers ile boşanma anlaşmasına da vardı. Kısacası onun için işler az da olsa yoluna girdi.

Hakkındaki suçlamalar nedeniyle Cayman Adaları'na 'saklanan', bir süre ortalarda görünmeyen Armie Hammer, bu gelişmelerin ardından tekrar insan içine çıkmaya başladı. Üstelik de yanında eski sevgilisiyle!

Görünüşe göre Hammer, yaşadığı sıkıntılı dönemi, eski sevgilisinin kollarında atlatmaya çalışacak. Onunla birlikte teselli bulacak.





SOKAKLARDA SARMAŞ DOLAŞ, RESTORANDA ÖPÜCÜK YAĞMURU

Armie Hammer, önceki gün eski sevgilisi Lisa Perejma ile birlikte çıktığı Portofino tatilinde objektiflere takıldı. Yani bir başka deyişle eski sevgililer yeniden sevgili oldu.

Hammer ile Perejma, Portofino sokaklarında bazen el ele bazen de sarmaş dolaş bir şekilde yürüdüler. Çift sonra da bir restorana yemek yemeğe gitti. Orada da deyim yerindeyse birbirleriyle romantizm yaşamaktan doğru dürüst yemek yiyemediler.

Ismarladıkları yemeğin gelmesini beklerken sohbete dalan Armie Hammer ile Lisa Perejma, sık sık yerlerinden kalkıp birbirlerinin dudaklarına öpücük kondurdu.





ŞEFKATİNİ EKSİK ETMEDİ: Perejma'nın yeniden bir araya geldiği eski sevgilisine derin bir şefkat gösterdiği de dikkatlerden kaçmadı. Genç kadın zaman zaman Hammer'ın alnını zaman zaman da yanaklarını okşadı. Oyuncunun, sevgilisinin bu yakınlık gösterisinden hoşlandığı da yüz ifadesinden anlaşılıyordu.





ESKİ EŞİ ÇOK ACI ÇEKTİ

Armie Hammer ile eski eşi Elizabeth Chambers'ın boşanması ise epey sancılı olmuştu. Kocası hakkındaki cinsel taciz ve yamyamlık iddialarının gün yüzüne çıkmasından sonra tası tarağı toplayan Chambers, aradan geçen üç yılın sonunda neler yaşadıklarını geçen yılın sonlarında Elle dergisine verdiği bir röportajda anlatmıştı.

Hammer ile birbirlerinin çocukluk aşkı olan Chambers, ne olursa olsun iki çocuğunun babası olan ünlü oyuncuyu desteklediğini söyledi o röportajda. Bunu iki çocuğunun hatırı için yapan Chambers "Her zaman Armie'nin kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve mutlu olmasını istedim. Çocuklarım söz konusu olduğunda onun için isteyebileceğim şey bu. Bütün çocuklar için isteyebileceğiniz bir şey sağlam duran ebeveynler, öyle değil mi?. Bu yüzden elimden gelen desteği her zaman vereceğim" dedi.

'KALBİM MİLYONLARCA PARÇAYA BÖLÜNDÜ'

Elizabeth Chambers'ın anlattığına göre evliliklerinin sonu Covid 19 karantinası için bulundukları Cayman Adaları'nda geldi.

Armie Hammer, onu, iki çocuklarıyla birlikte orada bırakıp California'ya dönmeye karar verdiğinde artık evliliklerinin bittiğini anlamış Chambers.

O dönemi şu sözlerle anlattı: "Onu havaalanına götürürken kalbim milyonlarca parçaya bölündü. Birine elinizden geleni verebilirsiniz, birini sevebilirsiniz, her zaman birinin yanında olabilirsiniz. Ama aynı zamanda insanların, yaptıklarının sorumluluğunu taşıması da gerekir."

'SORUMLULUĞUNU TAŞIMAK ZORUNDA'

Elizabeth Chambers, eski kocası Armie Hammer hakkında ortaya atılan taciz ve yamyamlık iddialarını herkesle birlikte aynı zamanda basından öğrendiğini söyledi. Sonra da bu konuda söyleyecek bir sözü olmadığını ekledi. Chambers, kendisinin sorumluluğu olmayan eylemler yüzünden sinirlenmek ya da rahatsız olmak istemediğini belirtti.

Elizabeth Chambers, anlattığına göre artık geçmişe yani Armie Hammer ile birlikte sürdürdüğü hayata bakmak yerine gelecekteki hayatına odaklanıyor. Bu arada Chambers'ın, bir süredir 26 yaşındaki Ricardas Kazinec ile yeni bir aşka yelken açtığını hatırlatalım.

O DA BİR SÜRE ÖNCE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Chambers'ın eski eşi Armie Hammer da geçen hafta sonu iki yıl sonra ilk kez konuşmuş ve hayatının en karanlık sırrını açık etmişti.

36 yaşındaki Hammer'ın dışarıdan bakıldığında mutlu ve başarılı görünen hayatı, 2021 yılında adını Effie olarak açıklayan genç bir kadının hakkında ortaya attığı "taciz ve şiddet" iddialarından sonra asla eskisi gibi olmamıştı. O genç kadının ardından eski sevgilileri de dahil birçok kadın Armie Hammer hakkında benzer iddialarla ortaya çıkmıştı.

Bütün bunların bedelini de çocukluk aşkı olan karısı ve iki çocuğunun annesi Elizabeth Chambers ile boşanmakla ödedi oyuncu. Sadece bu da değil aynı zamanda kariyeri de yokuş ayağı gitti. Sonra Hammer ortadan kayboldu. Bir ara Cayman Adaları'nda emlak komisyonculuğu yaptığı iddialarıyla gündeme geldi. Yine de son iki yılı büyük bir suskunluk içinde geçirdi.

13 YAŞINDAYKEN TACİZE UĞRADIĞINI İTİRAF ETTİ

Armie Hammer, bu iki yılın sonunda Air Mail'de Graydon Carter ile bir röportaj yaparak sessizliğini bozdu. Özellikle rol aldığı Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) adlı filmle yıldızı parlayan Hammer, o röportajda hayatının en karanlık sırrını açıkladı.

Oyuncu, henüz 13 yaşındayken bir papazın tacizine uğradığını itiraf etti. Bu yaşadığı olayın da yetişkinliğindeki cinsel davranışlarını şekillendirdiğini ileri sürdü. Hammer, kendisini tacizle suçlayan kadınların öne sürdüğü fiziksel şiddet davranışlarının kaynağının da bu korkunç olay olduğunu savundu.

Çocuk yaşta uğradığı bu taciz nedeniyle, cinselliğin hayatına kontrolsüz bir şekilde girdiğini söyledi Hammer. Sonra sözlerini şöyle sürdürdü: " O durumda güçsüzdüm. Kontrol bende olmadığı için cinsellikle korkunç bir şekilde tanıştım. Dana sonra da cinsel hayatımda kontrolü elimde tutmaya çalıştım."

TACİZ İDDİALARINI REDDETTİ

Armie Hammer, kendisine yöneltilen taciz iddialarını da ısrarla reddetti. Söz konusu kadınlarla giriştiği eylemlerin tamamen rızayla ve üzerinde anlaşarak gerçekleştiğin ileri sürdü. Oyuncu, genç kadınlara duygusal olarak tacizde bulunduğunu kabul etti ancak bir tecavüzcü olmadığını söyledi.

Hammer şu anda bütün hatalarını sahiplendiğini belirterek "Ben bencildim, insanları, bana kendimi daha iyi hissettirmeleri için kullanıyordum ve sonra her şey bittiğinde yoluma devam ediyordum" diye konuştu. Fakat sonra da şunları "Şimdi daha sağlıklı, mutlu ve dengeli bir insanım."

Röportajda bir suçlu olmadığını ileri süren Hammer, "kendini iptal kültürünün bir kurbanı olarak gördüğünü" söyledi. Akıl hocası olan ve geçmişte kendisi de kötü alışkanlıkları nedeniyle zor dönemler geçiren Robert Downey JR'ın olduğu gibi toplumun kendisine bir şans daha vermesini istiyor.





ÖLMEK İSTEMİŞ, ÇOCUKLARI AKLINA GELİNCE VAZGEÇMİŞ

Armie Hammer skandalın patlak verdiği dönemde gittiği Cayman adalarında kendini öldürmeyi düşündüğünü gizlemedi: Oyuncu "Okyanusa yürüdüm ve yüzmeye başladım. Sonra da boğulmayı ya da bana bir teknenin çarpmasını diledim ya da bir köpek balığının beni yemesini... Sonra çocuklarımın hala orada, kıyıda olduğunu hatırladım ve onları düşünerek bunu yapamadım" dedi.

Armie Hammer, 2010 yılında evlendiği ve 2020'de yollarını ayırdığı çocukluk aşkı Elizabeth Cambers'ten 8 yaşında Harper Grace adlı bir kız ile altı yaşında Ford Armand adlı bir erkek çocuk babası.