Ünlü kalecinin nişanlısına tepki yağmuru: Bronzlaşmış bir iskelete benziyorsun, elbise giysen daha iyi!

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Ünlüler belki de plajlardan daha fazla rahat edeceklerini düşünüp kiraladıkları lüks yatlarıyla denize açılıyorlar. Kimi ailesiyle, kimi arkadaşlarıyla kocaman yatların güvertesinde parti veriyor, denize girip güneşleniyor ya da su sporlarıyla ilgileniyor.

Bu kadar göz önünde olan insanların deniz keyfi ve hatta o sırada giydikleri, kullandıkları aksesuarlar da çok konuşuluyor doğal olarak.

Her ne kadar artık gösteri dünyasında fiziksel ölçülerle ilgili kalıplar usul usul bir kenara bırakılıyor olsa da bu konu tamamen kapanmış değil.

İşte bir ünlü daha fiziksel görünümüyle ilgili yorumlardan ve eleştirilerden nasibini aldı. Ama bu kez sanılanın aksine aldığı kilolarla değil dikkat çekecek halde olan zayıflığıyla.

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Brezilyalı top model Izabel Goulart'ın ince fiziği bazıları tarafından beğenilirken bazıları tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu.

Şimdi şöyle bir İspanya'nın İbiza adasına uzanalım ve sosyal medyada konuşulan o ünlüye ve neden bu kadar gündem olduğuna bir bakalım.

Giydiği bikiniden güneşten bronzlaşmış ten rengine bazılarına göre aşırı zayıflığına kadar tepeden tırnağa eleştiri konusu yapılan bu ünlü top model Izabel Goulart.

38 yaşındaki eski Victoria's Secret Meleği Goulart, şu sıralar İbiza adasında tatil yapıyor. Elbette yanında da Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında kaleci olarak görev yapan nişanlısı Kevin Trapp da var.

Aşık çift, geçtiğimiz cuma günü bir grup arkadaşlarıyla birlikte İbiza'dan lüks bir yatla mavi sulara açıldı. Yatta Goulart ile Trapp'ın bir grup arkadaşı da vardı.

Ünlü model o gezinti için kırmızı renkli bir bikini seçti. Alt parçası iki yandan bağcıklı olan bikininin üst kısmını ise askısız olarak kullandı Goulart. Güneşten korunmak için gözlüklerini ve gri renkli şapkasını da eksik etmedi.

Goulart'ın 40 yaşına girmesine iki yıl kalmış olmasına rağmen hala 20 yıl önceki halini koruduğu fiziksel görüntüsü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Goulart'ın 40 yaşına iki yıl kala hala 20'lerindeki fiziksel görümünü koruyor olması sosyal medyayı ikiye böldü.

Izabel Goulart'ın çok güzel göründüğünü belirten bazı kullanıcılar "Bu görünümünü elde etmek için de korumak için de çok çaba gösteriyor" dedi. Ama işi ilginç yanı bu görüşte olanların azlığıydı. Birçok kişi Goulart'ın aşırı zayıf olmasını eleştirip bunun sağlıklı bir görüntü olmadığını savundu

Bir kullanıcı "Bu görüntünün neresi güzel? Bir deri, bir kemik. Üstelik göğüsleri de sarkmış" diyerek Goulart'ın biraz kilo almasını önerdi.

Bir başka kullanıcı da "Tanrı aşkına bir şeyler ye" diyerek Goulart'a seslendi.

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Bu arada bunca zayıf olmasına rağmen Goulart'ı bacaklarının üst kısmındaki selülitler de bazı kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Bunlardan biri "Bunu görmek güzel. Her kadının selüliti vardır" diyerek görüşünü ifade etti.

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Top modelin incecik fiziğine rağmen bacaklarının üst kısmında selülit olması bazı kadın yorumcuları rahatlattı. Bu arada belki de Goulart, birçok ünlü gibi "ters ışık" kurbanı oldu ve selülit varmış gibi bir görüntü ortaya çıktı.

Birçok kullanıcı Izabel Goulart'ın özellikle göğüs kafesindeki kemiklerin uzaktan çekilen fotoğraflarda bile görünür olmasına dikkat çekti. Bu grup ünlü modeli "iskelete" benzetti. Hatta işi "Bikiniyle değil üzerinde elbiseyle daha güzel görünüyor" diye yorum yapmaya kadar götürenler oldu.

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Bu arada Goulart'ın bu kadar ince görüntüsüyle genç kızlara kötü örnek olduğunu savunanlar da oldu. Bu kişiler "Genç kızlar bunları görüp benzemeye çalışıyorlar. Sağlıklı beden tanımını yanlış anlıyorlar" diyerek görüşlerini bildirdi.

Bunlara ek olarak Izabel Goulart'ın bu kadar çok bronzlaşması da eleştiri konusu oldu. Abartılı bronzlaşmanın cilt kanserine yol açabileceğini hatırlatan kullanıcılar da oldu.





Goulart'ın aşırı bronzluğu da bazı yorumcuların dikkatini çekti. Ünlü modeli cilt kanserine karşı uyardı bu gruptakiler.

Fiziksel görünümüyle tartışma yaratan Izabel Goulart, günümüzün en gözde ve aranan modellerinden biri.

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Brezilyalı Goulart, bazı meslektaşları gibi çok başka bir ortamda bir modem ajanının dikkatini çekti. İtalyan asıllı olan Goulart, Sao Paolo kentinde meyve alışverişi yaparken keşfedildi.

2005 yılında Victoria's Secret ile anlaşma imzaladı ama firmanın bir döneme damga vuran şovlarına 2008, 2009 ve 2010 yıllarında çıktı. 2011 yılında ünlü Sports Illustrated dergisine kapak pozu verdi.

1.79 santimetre boyundaki model 2022 yılı itibariyle yaklaşık 22 milyon dolarlık bir servetin sahibi.

Top model, meyve alışverişi yaparken keşfedildi. Şu andaki serveti yaklaşık 22 milyon dolar.

Goulart, 2018 yılından bu yana futbolcu Kevin Trapp ile nişanlı. Çift, mutlu günlerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Goulart paylaşımında "Yaşamınızı her anlamda değiştiren biriyle tanıştığınızda onun sizin için doğru insan olduğundan emin olursunuz" diye yazmıştı.

Kevin Trapp ise evlenme teklifini kabul eden Izabel Goulart'ın kendisine yaşattığı mutluluğu "Bu büyülü anı tanımlayacak bir kelime bulamıyorum" diye ifade etmişti.

Izabel Goulart, file bekçisi Kevin Trapp ile 2018 yılından bu yana nişanlı.