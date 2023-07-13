Küçükken bir fotoğraf görüp hayal kurmuştu: Onlar erdi muradına

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En çok dahayatlarını göz önünde yaşayan, bazen gösteri dünyasında, bazen sosyal medyada milyonlarca kişinin takip ettiği genç kadınların gelinlikleri mercek altına alınıyor. Bu gelinlikler, yakın zamanda evlilik planı yapan nice gelin adayına da ilham kaynağı oluyor.





NİKAHTAN SONRA DÜĞÜN YAPTILAR

2023 yaz mevsimi düğün sezonunun en yeni etkinliğine bir göz atalım şimdi. Bu düğünde gelin, yıllardır kendi şöhretini kendisi yaratan sosyal medyanın tanımmış isimlerinden biri olan Brezilyalı Bruna Kehrnvald. Damat ise Brezilyalı girişimci ve GAV Resort'un CEO'su Manoel Vicente Pereira Neto.

Aslında bir süre önce çok sade bir törenle nikahlanan çift, bu kez gösterişli bir düğün yaptı. Bu düğünün en önemli ayrıntısı ise gelin Bruna'nın çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmesi.

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Düğünün bu kadar ilgi çekmesinin nedeni de dünyanın en gözde ve romantik yerlerinden birinde, İtalya'daki Como Gölü yakınında gerçekleşmiş olması.

Elbette Bruna'nın gelinliğinin, dünyanın en ünlü modacılarından biri olan Domenio Dolce'nin imzasını taşıdığını da atlamayalım.

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TEK TAŞ YÜZÜĞÜN YANINDA BİR DEMET KIRMIZI GÜL

Sosyal medya fenomeni gelin Bruna Kehrnvald ile Brezilyalı genç iş insanı Manoel Vicente Pereira Neto, her çift gibi kendileri için çok özel bir yerde evlendiler. Hayatlarını resmen birleştirdikleri bu bölgenin hikayesini de kısaca anlatalım.

Gelin Bruna Kehrnvald, olup bitenleri şöyle kelimelere döktü: " Bir tatilde Como Gölü'nde bir tekne gezisine çıkmıştık. Ben daha önce Manoel'e burada evlenmek istediğimi söylemiştim. O gezide Manoel, tarihi bir villanın merdivenlerinde önümde diz çöktü ve bana evlenme teklif etti. "

O sırada Brezilyalı iş insanının elinde sevgilisinin parmağına takılacak değerli taş içeren bir yüzüğün yanı sıra yine onun için hazırlattığı bir demet de kırmızı gül bulunuyordu.

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GÜZEL SEVGİLİSİNİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bruna Kehrvald, bütün bunların kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi: "Onun bana bu şekilde evlilik teklif edeceğini hiç düşünmemiştim. Çünkü zaten bir süredir birlikte yaşıyorduk. Ayrıca zaten resmi olarak nikahımız da kıyılmıştı."

Her ne kadar uzun süre birlikte yaşasalar da hatta nikah defterine imzalarını atmış olsalar da Bruna ile Manoel, bir de gelinin hayallerini süsleyen yerde gösterişli bir düğün yaptı.

Gelin Bruna'nın söylediğine göre Como Gölü'nde evlenmek istemesinin nedeni daha küçük bir çocukken gördüğü bir fotoğraf. "Ben çocukken, Como Gölü'nde bir teknede seyahat eden bir gelinin fotoğrafını görmüştüm. O gün kendi kendime orada evleneceğimi söyledim. Ve sonunda gerçek oldu" diye hayalinin nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlattı.

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72 SAATLİK DÜĞÜN

Görünüşe göre sevgilisi Manoel de onun bu hayalini gerçekleştirmek için hemen girişimlerine başladı. Çift, geçen yıldan beri Como Gölü yakınındaki köylerden birinde bir düğün yapma planlıyordu.

Nihayetinde geçen hafta sonu 300 konuğun huzurunda düğün gerçekleşti. Düğün Como Gölü yakınlarındaki Villa Gastel'de yapıldı. Bir gün sonra da başka bir mekanda, Villa D'este'de konuklar için bir düğün yemeği verildi.

72 saat süren bu kutlamalar sonunda da gelin Bruna Kehrnvald ile damat Manoel Vicente Pereira Neto muratlarına erdi.

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ÜNLÜ MODACI TARAFINDAN ÖZEL OLARAK HAZIRLANDI

Bruna Kehrnvald, bu özel gününde giyeceği gelinliği dünyaca ünlü modaevinden seçti. Gelinlik onun için özel olarak tasarlandı ve dikildi.

Göz kamaştıran bu gelinliği hazırlayan Domenico Dolce bu konuda şunları söyledi. " Bu gelinlik Bruna'nın sadeliği ve zarafeti düşünülerek yaratıldı."

Ünlü modacı, genç kadının gelinliğinin saf ipekten dikildiğini ve onun romantik kişiliğine vurgu yaptığını söyledi.

Bruna ve Manuel, geçen mayıs ayında nikah kıymıştı.

