Dünyanın gözü önünde aldatılmış, ihanet yuvasını yıkmıştı: Mutluluğu kendinden yaşlı kocasında buldu

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İHANETİ İNKÂR EDECEK HALLERİ BİLE KALMADI

Çünkü gizlice çekilen o fotoğraflar büyük bir ihaneti, şüpheye yer bırakmayacak şekilde gözler önüne seriyordu. Yani olaya karışanların iddiaları reddedip "yanlış anlaşıldık" diyebilecekleri tek bir nokta bile yoktu.

Dönemin en ünlü genç yıldızlarından biri ile başrolünde yer aldığı filmin yönetmeni, gözlerden uzak olduğunu sandıkları bir köşede, kendilerinden geçmiş bir şekilde aşk ateşine kapılmıştı.

Eğer her ikisi de hayatlarını başkalarıyla paylaşmıyor olsaydı, bu görüntüler "film setinde bir aşk doğdu" diye yorumlanır ve bir süre sonra da etkisini yitirirdi.

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Oysa durum bambaşkaydı. Filminde başrol verdiği genç yıldızla birlikteliği, inkar edilemeyecek şekilde ortaya çıkan yönetmen evliydi. Üstelik çocukları bile vardı.

Onun, yasak ilişkiye girerek karısını aldattığı genç oyuncu da yine kendisi gibi ünlü bir meslektaşıyla çok büyük bir aşk yaşıyordu. Durum böyle olunca da ihanetin görüntüleri yeri yerinden oynattı.

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ALDATILAN EŞ, MUTLULUĞU KENDİSİNDEN EPEY YAŞLI İKİNCİ EŞİNDE BULDU

Ama aradan yıllar geçti... O ihanet nedeniyle yuvası yıkılan yönetmenin karısı kendine yeni bir yol çizdi.

Bunun öncesinde kendisini aldatan kocasından çok büyük bir intikam aldı. Sonra da aldatılan o güzel kadın yeniden evlendi.

Üstelik de artık genç yani kendine yakın yaşta bir eşi yok. Bu kez tercihini kendisinden yaşça büyük bir eşten yana kullandı ve görünüşe göre de gayet mutlu bir şekilde hayatını sürdürüyor.

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KİMSE GÖRMÜYOR SANDILAR... AMA FENA YAKALANDILAR

O dönemde konuyu yakından takip edenler hangi "aşk dörtgeninden" söz ettiğimizi çoktan anladı: Alacakaranlık (Twilight) serisiyle şöhrete ulaşan Kristen Stewart, aynı serideki rol arkadaşı Robert Pattinson, evli ve çocuklu yönetmen Rupert Sanders ve model eşi Liberty Ross.

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Kristen Stewart, yönetmenliğini Rupert Sanders'ın üstlendiği Snow White and the Huntsman adlı filmde rol aldığı sırada ikili arasında bir yakınlaşma doğdu. Sette başlayan bu yakınlık yasak bir aşka dönüştü kısa sürede.

Sanders ve Stewart bunu önceleri gizli tuttu. Fakat bir gün kimsenin kendilerini görmediğini sandıkları bir yerde romantizm yaşarken paparazziler onları yakaladı.

Onlar dünyayı unutmuş bir haldeyken çekilen fotoğrafları o dönemde büyük gürültü kopardı. İkisi de bu ilişkiyi inkar edemedi, çünkü görüntüler gayet netti. Kabullenmekten başka yapacakları bir şey yoktu. Sadece hayatlarındaki kişilerden ve herkesten özür dilediler.

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AFFETTİ AMA İLİŞKİ YÜRÜMEDİ: Kristen Stewart o dönemde birlikte olduğu Robert Pattinson ile kısa bir ayrılık yaşadı. Sonra Pattinson onu affetti, tekrar bir araya geldiler. Ama ilişki yürümedi, ikisi de kendi yollarına gitti.





ONLAR EVLİ VE ÇOCUKLUYDU... BOŞANMALARI UZUN SÜRDÜ: Stewart ile Pattinson evli olmadıkları için onların cephesinde olay daha kısa sürede kapandı. Ama karısına ihanet eden Rupert Sanders için durum öyle olmadı. Eşi Liberty Ross ile uzun süren bir boşanma davası yaşadılar. Bu sürecin sonunda onlar da yollarını ayırdı.





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ARALARINDA BİR NESİL FARK VAR AMA...

Hatta ihanete uğrayan Liberty Ross, kendine yeni bir yuva bile kurdu. Sanders ile evliliğinden iki çocuk annesi olan Ross, 2002 ile 2014 arasında süren bu birlikteliği resmen bitirdikten iki yıl sonra Jimmy Iovine ile evlendi.

Şu an 44 yaşında olan model Liberty Ross ile 70'indeki kocası Jimmy Iovine arasında bir nesil fark var.Ama görünüşe göre evlilikleri gayet iyi gidiyor. Bir başka deyişle Liberty Ross, genç kocasında yani Rupert Sanders'ta bulamadığı mutluluğu kendisinden epey yaşlı olan Iovine'de buldu.

Tam yedi yıldır evli olan Ross ve milyarder iş insanı Iovine, geçtiğimiz günlerde Londra'nın Notting Hill bölgesinde çıktıkları bir öğle yemeğinde görüntülendiler.

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MUTLULUKTAN UÇUYORLAR

İkili öylesine neşeliydi ki yolda onları görenler de gülümsemekten geri kalmadı. Çift, sokakta birbirlerine sarılarak yürüdü. Yine o sırada da keyifli sohbetlerini sürdürdü.

Ardından bir kafede oturdular ve yemeklerini yediler. Fotoğrafçıların kendilerini görüntülemesine bile aldırmayan çift daha sonra kalkıp günün geri kalanına devam etmek için yola koyuldu.

Liberty Ross'un ilk kocası ünlü ve zengindi. Ama şu anda evli olduğu Jimmy Iovine ondan daha varlıklı.

Plak şirketi yöneticisi olan Iovine en çok Interscope Records'ın kurucu ortaklarından biri olarak tanınıyor. Vicky Iovine ile iki kez evlenip boşanan iş insanının bu evlilikten dört tane çocuğu bulunuyor.

Yeni eşi Jimmy Iovine zengin olmasına zengin ama Liberty Ross'un da hatırı sayılır bir serveti var. Kendisine ihanet eden yönetmen Rupert Sanders'a bunun bedelini epey ağır bir şekilde ödetmişti Liberty Ross. Sonuç olarak da çok yüklü bir tazminat aldı.

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İHANETİN BEDELİ AĞIR OLDU: İKİ TANE ESKİ OTOMOBİLİ ZOR KURTARDI

Yönetmen Sanders, filminin oyuncusu Kristen Stewart ile aldattığı karısına boşanırken dört tane lüks malikane verdi. Ayrıca ayda 23 bin sterlin nafaka ödemeyi de kabul etti.

Ama bununla da kalmadı. Boşanma sırasında mahkeme Rupert Sanders'ın filmlerinden elde ettiği gelirin bir kısmını da iki çocuklarının bakımı için Liberty Ross'a aktarmasına karar verdi.

Sanders, velayeti annelerine verilen iki çocuğunun eğitim ve sağlık harcamalarının yüzde 75'ini ödemeyi de kabul etti.

Bu duruşma sonucunda Sanders'ın elinde Malibu'da bir ev, 1970'lerden kalma bir minibüs ve 2002 model başka bir otomobil kaldı sadece.

'HATA YAPMAZSAM HAYATIMIN HEYECANLI OLMASINI NASIL BEKLERİM!'

Rupert Sanders bütün bu olup bitenlerin ardından verdiği bir röportajda "Hayatta ne olacağını bilemezsiniz. Her köşede beklenmedik bir şey olabilir. Hayat böyle" demişti. Ardından da her ne olursa olsun yola devam etmek gerektiğini eklemişti.

Sanders bu konuda sözlerini şöyle sürdürmüştü: " Herkes hata yapar. Daha fazla hata yapacağım, eğer hata yapmazsam hayatımın heyecanlı olmasını bekleyemem."

Fakat aynı röportajda karısını aldattığı ve ailesine acı çektirdiği için üzgün olduğunu söylemeden de geçmedi Sanders. "Aileme yaşattığım acılar beni çok üzüyor. Güzel karım ve çocuklarım bu dünyada sahip olduğum tek şey. Onları tüm kalbimle seviyorum. Bunu birlikte atlatabilmek için dua ediyorum" demişti.

Karısını aldatan Rupert Sanders, onları sevdiğini ve birlikte bu zorluğun üstesinden gelmeyi umduğunu söylese de karısı onu affetmedi. İkisi de kendi yollarında yürüyor şimdi.