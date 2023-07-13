Eski aşıklar kanlı bıçaklı.... Öfkeden gözü dönmüş! Onu kapı dışarı edecek!

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BİRİ SÖYLESE KİMSE İNANMAZDI

İşte bunun örneklerinde birini, yıllar önce "gerçek aşkın kanıtı" olarak tanımlanan ünlü bir çift yani Brad Pitt ve Angelina Jolie sergiliyor.

Kırmızı halıda da çocuklarıyla birlikte çıktıkları tatillerde de birbirinden hiç ayrılmayan bir zamanların Brangelina'sı şimdi o dönemde birileri çıkıp söylese kimsenin inanmayacağı durumda.

Film setinde başlayan arkadaşlıklarını önce aşka sonra evliliğe taşıyan, ardından nikah defterine de imza atan eski çiftin hesaplaşması sınırları aştı.

Önce çocukların velayeti derken Brad Pitt ve Angelina Jolie şimdi birlikte satın aldıkları Fransa'daki Miraval Şatosu için 'kanlı bıçaklı' oldu.

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İNTİKAM SATIŞI

Neler olup bittiğine bir bakalım. Konuyu yakından takip edenlerin bildiği gibi Pitt ve Jolie, birlikte yaşlanmak üzere aldıkları bu şatoda bir alkollü içki işine girmişti.

Fakat yollarını ayırınca Jolie, bu şatodaki ve üzüm bağlarındaki hissesini Rus iş insanı Yuri Shefler'e sattı. Hem de iddialara göre Brad Pitt'e sormadan! Oysa yaptıkları anlaşmaya göre ikisinden biri böyle bir satıyş yapmak istediğinde diğerine soracaktı.

Ama Brad Pitt'in ileri sürdüğüne göre Jolie, sırf intikam almak için kendisine danışmadan hissesini Shefler'e sattı. Şimdi Pitt yasal yollarla bu satışı iptal ettirmeye çalışıyor.

Üstelik kendisine yakın kaynakların basına "sızdırdığına" göre bu konuda çok kararlı ve çok sinirli.

ŞATODAN KAPI DIŞARI ETMEK İSTİYOR

Page Six'in ileri sürdüğüne göre Pitt, eski eşi Jolie'nin kendisine sormadan yaptığı bu 500 milyon dolarlık satışı iptal ettirmek konusunda son derece kararlı. Ünlü oyuncunun amacı Shefler'i "Miraval Şatosu sınırlarından kapı dışarı etmek".

Yine Page Six'in ileri sürdüğüne göre Pitt'in bu kadar kızgın olmasının nedeni de dava dokümanlarında kendisine yönelik kullanılan alaycı sözler.

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O dokümanlara göre Shefler, Pitt'den alaylı bir şekilde "bir oyuncu, alkollü içki üreticisi değil" diyerek söz ediyor. Ayrıca o dokümanlarda Pitt şarap üretimine heveslenmiş bir Hollywood ünlüsü olarak tasvir ediliyor.

Yani kısacası dokümanlara göre servetini bu sektörden elde eden Yuri Shefler, Pitt ile 'dalgasını geçiyor."

Pitt'in bu satışa bu kadar çok öfkelenmesinin başka bir nedeni daha var. Shefler daha önce de Miraval'dan hisse almak istemişti.

Fakat Brad Pitt bu isteğe hiç sıcak bakmamıştı. Şimdi eski eşinin böye bir satış yapmasını sırf kendisinden intikam alma isteği olarak yorumluyor. Hatta bu yüzden Jolie'yi "kinci "diye nitelendirdiği daha önce basına yansımıştı.

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AMACI PITT'İN ÜNÜNDEN FAYDALANMAK

Bu konuda iddialar bitmek bilmiyor. Bunlardan birine göre Shefler, Pitt ile 'göstermelik' bir ortaklık sürdürmek istiyor. Çünkü amacı Pitt'in dünyaca ünlü bir oyuncu olmasından faydalanmak. Yani onu markanın yüzü olarak elinde tutmak.

Büyük olasılıkla Pitt de bunların farkında ve satışı iptal ettirmek için bütün hukuk ekibini seferber etti. Ünlü yıldız, hem eski eşi Jolie'ye hem de Yuri Shefler'e karşı açtığı davadan istediği sonuçla çıkmak için elinden geleni yapıyor.

Yollarını ayırdıktan sonra bir süre altı çocuklarının velayeti için yasalar önünde karşı karşıya gelen eski çift, şimdi de Miraval Şatosu ve arazisindeki üzüm bağları yüzünden mahkemelik oldu.

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BİLEREK ZARAR VERDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada dava belgelerinde de ilginç iddialar var. Belgelere göre Jolie, aslında bir ara kendi hissesini Brad Pitt'e satmayı düşündü: Fakat altı çocuğun ortak velayetini istemesi nedeniyle Pitt'e hırslandı ve ona satış yapmaktan vazgeçti.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ndeki belgelere göre -ki bunlar Pitt'in hukuk ekibinin iddiası- Jolie'nin yaptığı yasa dışı. Bu iddialara göre Jolie, bilerek ve isteyerek Brad Pitt'e zarar veriyor ve kendisi ekonomik anlamda zenginleşiyor.

RUSYA'DAN SÜRGÜN EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ:Her ne kadar Rusya doğumlu olduğu için Putin ile özdeşleştirilse de, sahibi olduğu içecek markası Ukrayna'ya destek için boykot edilse de Yuri Shefler'e dair bazı ilginç ayrıntılar var. 1967 yılında Rusya'da (o dönemde SSCB) dünyaya gelen Shefler, İsrail ve İngiliz vatandaşı. Kendisinin ileri sürdüğüne göre Putin'e muhalif olduğu için 2000 yılına kadar Rusya'dan sürgün edilmişti. Kendisine servet ve şöhret getiren içecek markasının merkezi de Rusya değil Litvanya. Shefler, bir dönem dünyanın en büyük yatı olan Serene'nin de sahibiydi. Bu yatı 2015 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a sattı. 54 yaşındaki Yuri Shefler, bir dönem Victoria's Secret modeli olarak tanınan Rusya kazan doğumlu Tatyana Kovilina ile evli, çiftin 4 tane çocuğu bulunuyor.

BİRLİKTE SATIN ALMIŞLARDI

Birlikteliklerinin mutluluk içinde sürdüğü bir dönemde Angelina Jolie ve Brad Pitt, Fransa'da Miraval Şatosu'nu satın almış ve sonra da burada alkollü içki işine girmişlerdi.

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Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2008 yılında satın aldıkları bu şatoda, altı çocuklarıyla birlikte mutlu tatiller de geçirmişti. Hatta 2014 yılında yine bu şatoda çocuklarının tanıklığında evlenmişlerdi. Giriştikleri alkollü içki işini de birlikte sürdürüyorlardı.