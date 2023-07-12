EleÅŸtirilerden baÅŸÄ± dÃ¶ndÃ¼: O daha Ã§ocuk... Gecelikle partiye mi gÃ¶tÃ¼rdÃ¼n

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ÃœÃ‡ ERKEKTEN SONRA TEK KIZ

1999 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§ift, geÃ§tiÄŸimiz hafta da evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±. Fakat onun hemen ardÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin kutlayacak baÅŸka bir mutlu olayÄ± daha vardÄ±: Tek kÄ±zlarÄ±nÄ±n yani Harper Seven'in yeni yaÅŸÄ±.

Nicola Anne Peltz ile evlendirdikleri en bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Brooklyn, Cruz ve Romeo adÄ±nda Ã¼Ã§ tane erkek Ã§ocuklarÄ± olan Ã§ift, son olarak 2011 yÄ±lÄ±nda bir de kÄ±z Ã§ocuk sahibi oldu.

Beckham Ã§iftinin tek kÄ±zÄ± Harper Seven, 2011 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Daha doÄŸmadan Ã¶nce bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n ilgisi kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n Ã¼zerinde toplanmÄ±ÅŸtÄ±.Â





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ARTIK GENÃ‡ KIZ OLMA YOLUNDA

BÃ¶ylesine Ã¼nlÃ¼ bir aileye mensup olduÄŸu iÃ§in daha dÃ¼nyaya gelmeden kamuoyunun ilgisini Ã¼zerinde toplayan o bebek artÄ±k bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve genÃ§ kÄ±z olma yolunda ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± atmaya baÅŸladÄ±.

Victoria ve David Beckham'Ä±n tek kÄ±z Harper Seven, geÃ§en hafta bir dizi kutlamayla 12 yaÅŸÄ±na girdi. Beckham Ã§ifti, tek kÄ±zlarÄ± iÃ§in bir erken doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± dÃ¼zenledi.

Ã‡ok uzun sÃ¼rmeden boyu annesini geÃ§ecek gibi gÃ¶rÃ¼nen Harper onuruna gerÃ§ekleÅŸen bu kutlamanÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±ndan bol bol paylaÅŸtÄ± Victoria Beckham.

O paylaÅŸÄ±mlardan anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla da aile, lÃ¼ks bir kafede toplandÄ±. Harper da bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nde artÄ±k genÃ§ kÄ±zlÄ±ÄŸa adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir gÃ¶stergesi olan ÅŸekilde giyindi GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de yine Ã¼nlÃ¼ bir markanÄ±n pahalÄ± Ã§antasÄ±yla tamamladÄ±.

KIYAFETÄ° ELEÅžTÄ°RÄ° KONUSU OLDU

Tabii ki daha 12 yaÅŸÄ±na giren Harper'Ä±n o gÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ± 2 bin 700 dolarlÄ±k Ã§anta olay oldu. KÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±z iÃ§in her ne kadar zengin bir aileye sahip olsa da bu kadar pahalÄ± aksesuar kullanmanÄ±n fazla olduÄŸunu savunanlar Ã§Ä±ktÄ±.

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Ama Harper'Ä±n o gÃ¼n giydiÄŸi kÄ±yafet, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±nÄ±n en Ã§ok eleÅŸtirilen ayrÄ±ntÄ±sÄ± oldu. Harper, yeni yaÅŸÄ± ÅŸerefine modacÄ± annesi Victoria'nÄ±n kendisi iÃ§in Ã¶zel olarak tasarlayÄ±p diktirdiÄŸi uÃ§uk pembe bir kÄ±yafet giydi.Â

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n giydiÄŸi elbise ise Ã§ok ciddi eleÅŸtirilere hedef oldu. Tabii ki o eleÅŸtiriler Harper'a deÄŸil annesi Victoria Beckham'a yÃ¶nelikti.

12 YAÅžINDA BÄ°R Ã‡OCUK Ä°Ã‡Ä°N UYGUN DEÄžÄ°L

Harper Seven'Ä±n elbisesinin bu kadar eleÅŸtirilmesinin nedeni geceliÄŸe ya da iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±ra benzetilmesiydi. BirÃ§ok kiÅŸi sosyal medyada bu kÄ±yafetin henÃ¼z 12 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk iÃ§in uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

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Bir kullanÄ±cÄ± "O bir Ã§ocuk... Ama gecelik giymiÅŸ. bu doÄŸru deÄŸil" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. Genellikle kadÄ±nlardan oluÅŸan bu gruba dahil bir baÅŸkasÄ± da"Ä°Ã§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±na benzeyen bu elbise bir Ã§ocuk iÃ§in uygun deÄŸil" diye yazdÄ±.

Bir baÅŸkasÄ± da "KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n 16 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu sandÄ±m. GiydiÄŸi o elbise onu olduÄŸundan daha bÃ¼yÃ¼k gÃ¶stermiÅŸ" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

MAKYAJ YAPMAMASI PUAN TOPLADI:Â Bunun yanÄ± sÄ±ra Harper Seven'Ä±n makyaj yapmamasÄ±nÄ± beÄŸenenler de Ã§ok sayÄ±daydÄ±. Bu kiÅŸiler, iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± benzeri bir elbise giyen Harper'Ä±n en azÄ±ndan makyaj yapmamasÄ±nÄ± alkÄ±ÅŸlanacak bir hareket olarak deÄŸerlendirdi.Â

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YENGESÄ° UZAKTAN KUTLADI:Â Bu arada kutlamada Harper'Ä±n bÃ¼yÃ¼k aÄŸabeyi Brooklyn ile karÄ±sÄ± Nicola yoktu. Ama onlar da ABD'den sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlamayÄ± ihmal etmedi.

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Harper'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k aÄŸabeyi Brooklyn da kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸinin yeni yaÅŸÄ±nÄ± sosyal medyadan kutladÄ±.Â





'ARKADAÅžLARI NEREDE?'

Harper'Ä±n yeni yaÅŸÄ±yla ilgili olarak annesinin yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda sÃ¶z konusu edilen baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±. Bir takipÃ§i "Harper'Ä±n arkadaÅŸlarÄ± nerede? HiÃ§ birini gÃ¶rmedik" diye bir yorum yazdÄ±.

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Buna bir kullanÄ±cÄ± "Ã‡Ã¼nkÃ¼ ailesi, arkadaÅŸlarÄ±yla Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸmÄ±yor. Bu durum, Harper'Ä±n arkadaÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmez" diyerek yanÄ±t verdi.