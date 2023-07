Diana'nın hayalini Meghan gerçekleştirecek! Öpüşme sahnemiz olacak mı?

Haberin Devamı

DIANA'NIN YARIM KALAN HAYALİNİ MEGHAN MI GERÇEKLEŞTİRECEK?

Her ne kadar koşulları göz önüne alındığında imkansıza yakın bir durum da olsa boşanıp, iki oğlu William ile Harry'yi de yanına alıp ABD'ye gidecek ve Hollywood'da bir kariyer oluşturacaktı kendine. İddialar bu yönde.

Bu konuda, kendisiyle birlikte aynı kazada ölen sevgilisi Dodi El Fayed'in etkisi büyük kuşkusuz. Çünkü El Fayed Hollywood'da adını duyuran bir film yapımcısıydı aynı zamanda.

Fakat Diana'nın bu hayalleri hiçbir zaman gerçeğe dönüşmedi, Eğer hayatta kalsaydı gerçekleşir miydi o da bilinmez.

Ama son günlerde bu konuda bir başka iddia dolaşıyor ortalarda,. İşte bu nedenle de Diana'nın "Hollywood aşkı" tekrar gündeme geldi. Üstelik de hiç tanıyamadığı gelin Meghan Markle'ın yani küçük oğlu Harry'nin karısının adıyla birlikte.

Eğer bu iddialar doğruysa, Diana'nın gerçekleştiremediği hayalini Meghan gerçeğe dönüştürecek.

Bütün bunların nasıl olacağına bir bakmak gerekirse.... Herkesin çok iyi bildiği gibi Meghan Markle Harry ile evlenmeden önce bir oyuncuydu.

Gerçi arzu ettiği ünün bir kısmını sadece rol aldığı Suits dizisiyle elde etmişti. Harry ile tanışıp evlenince Hollywood'da bir türlü ulaşamadığı şöhretin kat kat fazlasına sahip oldu.

Sonra Harry ile birlikte Londra'da ayrılıp ABD'ye taşındılar. Orada dijital platformlarla milyon dolarlık anlaşmalar imzaladılar. Ama son gelişmelerin de ortaya koyduğuna göre işleri yolunda gitmedi. Son olarak Spotify Sussex çiftiyle anlaşmasını yenilemedi.

Durum böyle olunca da finansal olarak da bağımsız bir hayat sürmek isteyen Harry ile Meghan dört bir koldan yeni gelir kaynağı aramaya başladı.

Gerçi Markle oyunculuğa döneceği yolunda bir süre önce ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.Ama son gelişmeler üzerine konuşulanlar "Neden olmasın?" diye düşündürtüyor.

Buna göre Meghan Markle, oyunculuğa görkemli bir geri dönüş planı içinde. Söz konusu olan proje ise 1992 yılında izlenme rekorları kıran Kevin Costner ile Whitney Houston'ın önemli rollerini paylaştığı Bodyguard adlı film. Yani bu ünlü filmin devamı.





BODYGUARD'IN DEVAM FİLMİNDE OYNAYACAĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Durumu kısaca özetlersek Avustralya basınına göre Bodyguard'ın ikincisi çekilecek. İşte o filmde de Meghan Markle rol alacak. Böylece oyunculuğa da gayet iddialı bir dönüş yapmış olacak.

Bunun 1997 yılında ölen Diana ile ilgisine gelirsek... Aslında filmin devamının çekilmesi daha Diana hayattayken konuşuluyordu. Hollywood da Diana'nın en büyük hayaliydi.

Filmin devamının çekilmesi söz konusu olduğunda Kevin Costner; Diana ile bu konuda bir telefon konuşması yaptı.

Avustralya'da yayınlanan New Idea 'nın ileri sürdürğüne göre 2012 yılında Costher da bu konuda bazı açılamalarda bulunmuştu.

Buna göre stüdyo da Bodyguard 2 ile ilgileniyordu ve Costner'ın canlandırdığı karakterin sevgilisini Diana'nın oynaması fikrine sıcak bakılıyordu.

'ÖPÜŞME SAHNEMİZ OLACAK MI?'

Diana ile o telefon konuşması hakkında Kevin Costner şunları söylemişti People dergisine: " Onun telefonda inanılmayacak kadar tatlı olduğunu hatırlıyorum, Sonra da bana bir soru sordu: "Öpüşme sahnemiz olacak mı?" Costner'ın anlattığına göre Diana bu soruyu son derece saygılı bir biçimde sormuştu.

Kevin Costner'ın People dergisine verdiği röportajda anlattığına göre Diana bu fikre gayet sıcak bakıyordu. Ama tabii ki olaylar öyle gelişmedi. Diana, Charles'tan boşandı ama hiç beklenmedik bir şekilde genç yaşında hayata veda etti

İşte iddialara göre şimdi Meghan Markle, oyunculuğa Bodyfuard filminin ikincisiyle dönecek. Bu sayede de hiç tanışmadığı ama kocası Harry ile birlikte durmadan adını andığı kayınvalidesi Diana Spencer'ın hayalini gerçekleştirmiş olacak.

HASILAT REKORTMENİ

Yine gündeme gelen Bodyguard filmini hatırlamak gerekirse...1992 yılında sinema salonlarını kasıp kavuran Bodyguard'ın yönetmen koltuğunda Mick Jackson oturuyordu, senaryo ise Lawrence Kasdan'a aitti.

Ölüm tehditleri alan ünlü bir şarkıcıyla koruması arasındaki yakıcı aşkı konu alan filmin başrollerinde Kevin Costner ile aslında bir şarkıcı olarak kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Whithey Houston vardı.

Bodyguard, o yılın hasılat rekorlarını "sildi süpürdü." Dünyanın dört bir yanındaki sinema salonlarını dolduran milyonlarca kişi, perdedeki aşkın yanı sıra Houston'ın seslendirdiği I Will Always Love You (Seni Daima Seveceğim) adlı şarkının etkisi altında kaldı. Houston, 2012'de, beklenmedik bir şekilde hayata veda etti.