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İlk karısından, düğünden altı ay sonra boşanmıştı: Yedi yıllık arkadaşıyla nişanlandı!

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#Jessica Serfaty#Leonardo Maria Del Vecchio#Amalfi İtalya
İlk karısından, düğünden altı ay sonra boşanmıştı: Yedi yıllık arkadaşıyla nişanlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 12:23

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ünlüler dünyasında düğünler de hızlandı. Ama bu konuda giderek artan başka bir ayrıntı daha var: Evlilik teklifleri!

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Özellikle dünyanın gözde tatil rotalarından biri olan İtalya'ya giden ünlüler, burada birer birer evlilik teklifi ediyor ve bu yolda ilk adımı atıyor. İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi. Dünyanın en genç milyarderlerinden biri, TV yıldızı sevgilisine gösterişli bir şekilde evlilik teklif etti. 

İlk karısından, düğünden altı ay sonra boşanmıştı: Yedi yıllık arkadaşıyla nişanlandı

BABASINDAN MİLYAR DOLARLIK FİRMA MİRAS KALDI 
Ünlü bir gözlük firmasının sahiplerinden biri olan Leonardo Maria Del Vecchio, TV dünyasının genç yıldızlarından Jessica Serfaty'ye birlikte çıktıkları İtalya tatilinde evlenme teklif etti. 28 yaşındaki Del Vecchio, bunun için İtalya'da ünlülerin uğrak noktası olan Amalfi Cost'u tercih etti.

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Sevgilisi Serfaty'nin önünde diz çöken genç iş insanı ondan bir "Evet" yanıtı aldı. Genç çiftin yakınlarına göre bir süredir birlikte olan Leonardo ile Jessica, hayatlarının en mutlu dönemini yaşıyor.

Leonardo Del Vecchio'nun aynı adı taşıdığı babası geçen yıl hayata veda etti. Bunun ardından da aralarında Leonardo'nun da bulunduğu altı çocuğunun her birine 3.5 milyar dolarlık bir servet bıraktı.

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İlk karısından, düğünden altı ay sonra boşanmıştı: Yedi yıllık arkadaşıyla nişanlandı

HAYATININ AŞKINI SONUNDA BULDU
Jessica Serfayty ise adını America'bs Next Top Model adlı yarışmayla duyurdu. Ardından The Ride ve Roe v Wade gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Serfaty en çok konuşulan aşklarından birini oyuncu Ed Westwick ile yaşamıştı. Ondan sonra da One Direction'dan Niall Horan ve geçenlerde Nina Agdal ile nişanlanan Youtube ünlüsü Logan Paul ile ilişki yaşadı.

Aslında çift, 2017 yılındaki Cannes Film Festivalinde tanıştı. Ama o sırada aralarında herhangi bir romantik ilişki yoktu.

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İlk karısından, düğünden altı ay sonra boşanmıştı: Yedi yıllık arkadaşıyla nişanlandı

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ
Jessica ile Leonardo'ya yakın bir kaynak ilişkinin gelişimini şöyle anlattı: " Her zaman iyi arkadaş oldular ve iletişimde kaldılar. Her ikisinin özel ilişkileri bittiğinde ise tekrar bağlantı kurdular. İkisi için de zamanlama mükemmeldi. Çünkü hayatlarındaki kişilerle yollarını ayırdıktan sonra birbirlerine aşık oldular. "

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Bu arkadaşyarının anlatıtğına gre Jesica ile Leonardo, uzun bir arkadaşlığın sonunda birbirleriyle romantik bir ilişkiye baladılar. Sonra da evliliğe ilk adımı attılar.

Çifte yakın kaynaklara göre taze nişanlılar, yazın geri kalanını Mangusta adlı lüks yatta geçirecekler. O süreçte de arkadaşlarıyla birlikte İtalya kıyılarını turlayacaklar.

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İlk karısından, düğünden altı ay sonra boşanmıştı: Yedi yıllık arkadaşıyla nişanlandı

İLK EŞİYLE DÜĞÜNDEN ALTI AY SONRA AYRILDI: Bu arada Jessica Serfaty, Leonardo Maria Del Vecchio'nun ikinci eşi olacak. Genç iş insanı ilk evliliğini Anna Castellini Baldissera ile yaptı. Çiftin nikahı 2021 yılında Milano'da kıyıldı. Geçen yılın haziran ayında da gösterişli bir düğün yaptılar. Fakat düğünden sonraki evlilik hayatları sadece altı ay sürdü. Çift sonra boşandı.

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#Jessica Serfaty#Leonardo Maria Del Vecchio#Amalfi İtalya

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