Ünlü eltilerimin yanında kendimi yetersiz hissediyorum

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YA EŞİNİZ ANİDEN ÜNLÜ OLURSA!

Büyük olasılıkla ilk anda birçok kişi bundan mutluluk duyar. Öylesine ünlü, herkesin hayran olduğu, peşinden koştuğu birinin gerçekten sevdiği tek kişi olmak... Ama sonra?

Bu durumun sonrası önemli çünkü, madalyonun bir de diğer yüzü var.İlk anda "düşlerdeki gibi" görünse de eğer siz de eşiniz kadar ünlü değilseniz, yüzleşeceğiniz zorluklar birbirinin peşi sıra gelir.Bunları anlatma nedenine gelirsek...





AİLEDEKİ TEK 'ÜNSÜZ' KİŞİ

Dünyanın parmakla gösterilen ünlülerinden biri, kendisiyle aynı sektörde çalışmayan bir genç kadınla evlendi yıllar önce.Gerçi o zaman o genç adam da ünlü değildi henüz. Çok kısa süre sonra tüm dünya onu ve kardeşlerini tanıdı.

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Çift, uzun süredir evli ve iki çocuklarıyla mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Yine de ünlü kişinin karısının itiraflarına göre bu işin tatsız bir yanı da var.

Çünkü evliliğini başarıyla sürdüren o genç kadının gelin gittiği ailede bir değil birden çok ünlü var. Kocası, kocasının iki kardeşi ve onların eşleri de mesleklerinde dünya çapında ün sahibi. Yani ailede tek ünsüz kişi "Onların yanında kendimi yetersiz hissediyorum" diyen bu genç kadın.





İKİ ELTİSİ DE DÜNYA ÇAPINDA ÜNLÜ

Durumunu böyle özetlediğimiz kişi Jonas Brothers (Jonas Kardeşler) adlı müzik grubunda yer alan üç kardeşin en büyüğünün eşi. Yani Kevin Jonas'ın 2009 yılında evlendiği Danielle Jonas.

36 yaşındaki iki çocuk annesi genç kadın, ünlü bir ailenin üyesiyle evli olmanın kendisine nasıl hissettirdiğini anlattı.

Özellikle de ünlü eltileri, yani Joe Jonas'ın oyuncu eşi Sophie Turner ve Nick Jonas'ın yine ünlü bir oyuncu olan eşi Priyanka Chopra ile kendini nasıl kıyasladığını.

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'KENDİMİ YETERSİZ HİSSEDİYORUM'

Lady Gang adlı podcast yayınına konuk olan Danielle Jonas, ünlü eltilerinin yanında kendini yetersiz hissettiğini söyledi.

Kevin Jonas ile evlenmeden önce kuaförlük yapan genç kadın, her ikisi de ünlü oyuncu olan Sophie Turner ve Priyanka Chopra'nın yanında kimi zaman kendine güven duygusunun azaldığını itiraf etti.

Danielle Jonas "Diğer kızlarla birlikteyken, ünlüler dünyasına ait olmadığım için kendimi olduğumdan daha "az" hissediyorum" diye konuştu.

Bu arada hemen hatırlatalım. Aslında Danielle, kocası Kevin ile birlikte TV için bir reality şov hazırlamıştı. Ama bu serüven sadece iki sezon sürdü.





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'ONLARIN ARASINDA KENDİ YERİMİ BULMAYA ÇALIŞIYORUM'

Danielle Jonas, kocasının kardeşleri Joe ve Nick'in ünlü eşlerle evliliği hakkında " Onlar oyuncu, herkes onları tanıyor. Ben de o anlarda kendime 'Bende Danielle, biliyor musun?' diyorum" şeklinde konuştu.

Genç kadın, ünlülerden oluşan bu aile arasında kendi yerini bulmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

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TANIŞTIKLARINDA KOCASI BU KADAR ÜNLÜ DEĞİLDİ

Aslında Kevin ve Danielle tanıştıkları sırada Jonas Brothers grubu bugünkü kadar ünlü değildi. İki genç, aileleriyle birlikte Karayipler tatilindeyken birbirlerini ilk kez gördüler.

O zamanlar Danielle, kendisinden etkilenen, kendisinin de hoşlandığı bu genç adamın kardeşleriyle birlikte, 2000'li yılların en ünlü müzik gruplarından birine dönüşeceğinden habersizdi.

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Kevin, Danielle'in telefon numarasını da genç kızın ablasından aldı. Ama hemen aramadı. Önce onun sosyal medya sayfasını inceledi. Sonra da telefon etme cesaretini kendinde buldu.

Belli ki ikisinin de duyguları karşılıklıydı. 2009 yılının aralık ayında New York'ta hayatlarını birleştirdiler.Çiftin 2014'te dünyaya gelen Aline Rose ve 2016 yılında doğan Valentina Angelina adında iki tane kızı var.

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KOCASI ONA DELİ GİBİ AŞIK: Kevin Jonas ünlü eltilerinin yanında kendini kötü hisseden karısı hakkında hissettiklerini de bir röportajında şöyle anlatmıştı: "Hayatımın aşkı. Birlikte yaptığımız yolculuğa bakınca ne kadar mükemmel bir şey gördüğümü anlatacak kelime bulamıyorum:"