Ünlü sunucunun başına bu da geldi: Doktorlar gözden kaçırdı, tümör iki ayda iki katına çıktı: Beni stres kanser etti

'BİR ŞEYİN YOK' DEDİLER KANSER ÇIKTI

Bu kısaca özetlediğimiz durum bir film senaryosu ya kitap konusu değil. Ekranların ünlü bir yüzünün yaşadığı birebir gerçek. Daha açık bir deyişle söylersek onu şoke eden, hayatını yeniden gözden geçirmesini ve düzenlemesini gerektiren sarsıcı bir gerçek.

45 yaşındaki yıldız, ısrarla düzelmediğini söylemesine rağmen doktorların ona nasıl "bir şeyin yok" dediğini ve giderek büyüyüp iki katına çıkan bir tümörü gözden kaçırdıklarını ve sonra yaşadıklarını anlattı.

TÜMÖR, İKİ AYDA İKİ KATINA ÇIKTI

Tam da ilk kez anne olmaya hazırlanırken, doktorların gözden kaçırması nedeniyle pankreas kanseri olduğunu geç öğrenen bu ünlü sunucu ve oyuncu Maria Menounos.

Kevin Undergaro ile evliliğinden, taşıyıcı anne aracılığıyla bu yaz anne olmaya hazırlanan Maria Menounos, Not Skinny But Not Fat adlı podcast yayınında başına gelenleri anlattı.

Söylediğine göre ilk kez geçen yılın kasım ayında, geçmeyen karın ağrısı ve aşırı bağırsak hareketliliği nedeniyle doktora gitti ve bir MR çektirdi Menounos. Doktorlar ciddi bir sorun olmadığını söyledi.

Fakat şikayetleri azalmayınca bu yıl ocak ayında bir kez daha doktora gitti ve tekrar tetkik yapıldı. O tetkikler sırasında, doktor iki ay önce çekilen MR sonucunu görmek istedi.

İşte orada şoke eden gerçek ortaya çıktı. Kasım ayında çekilen MR sonucuna göre Menoonus'ta bir kötü huylu tümör vardı. Ocak ayına kadar da söz konusu tümör iki katına çıkmıştı.

İKİ SANTİMETRELİK TÜMÖR DÖRT SANTİM OLDU

Maria Menounos olup biteni şöyle anlattı: "MR'da bir tümör bulduklarında bir önce çekilen MR' sonucunu görmek istediler. Sonra da gerçek ortaya çıktı. "

Menounos'un anlattığına göre kasım 2022'deki ilk MR'da görülen ama doktorların gözden kaçırdığı tümör iki santimetreydi. Fakat iki ay sonra yapılan tetkikte kitlenin dört santimetreye kadar büyüdüğü görüldü. Yani kitle sadece iki ay içinde iki katına çıkmıştı.

FARKLI TETKİKLERLE DAHA İYİ SONUÇ ALMAK MÜMKÜN: Maria Menounos, doktorların bu durumu gözden kaçırmış olmasından dolayı büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu gizlemedi. Sonra da bu konuda düşündüklerini şöyle anlattı: " Daha iyi bir şekilde öğrendiğim şu ki. Farklı taramalar bazı şeylerin daha iyi görülmesini ve ortaya çıkmasını sağlıyor. "





DOKTORLAR İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ AMA...

Bu yaz aylarında kocası Kevin Undergaro ile birlikte taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi olmaya hazırlanan Menounos, hastalığının sürekli hissettiği bir türlü geçmeyen karın ağrısıyla ortaya çıktığını anlattı.

Ayrıca bir buçuk aya yakın bir süre de ishal sorunu yaşadığını anlattı. "Bir buçuk aydır bir türlü düzelmeyen ishalim vardı. Ayrıca kronik bir karın ağrısı çekiyordum. Birçok test yaptırdım.Ama bana kötü bir şeyim olmadığını söylediler. Sonra MR çektirdim. O zaman da doktorlar "iyi olduğumu" söyledi."

Anlattığına göre Maria Menounos'un inatçı kadın ağrısı bir türlü geçmek bilmiyordu. Doktorum da bütün testleri yaptığımızı söyledi. Bunun üzerine yapılan başka bir MR çekiminde de yıldızın pankreas kanseri olduğu ortaya çıktı.

KENDİSİ DE KOCASI DA YIKILDI

Menounos'un söylediğine göre kocası Keven Undergaro kanser teşhisinden sonra yıkıldı.. Tabii ki kendisi de. Öyle ki bu acı gerçeği kimseye söyleyememişler: "Kevin yıkıldı.. Ben yıkıldım. Kimseye söyleyemedik. Babama söyleyemedim."

Menounos, bütün bu olup bitenlerin mantıksız olduğu hissine kapılmış bir süre. Fakat sonra düşünce sistemini değiştirmiş "Hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden neden en kötüsünü bekliyorum? Neden en kötüsünü düşünmek zorundayım? "





2017 YILINDA BEYİN TÜMÖRÜNÜ YENDİ

Bu arada bu, Maria Menounos ile Kevin Undergaro'nun karşılaştığı ilk sağlık sorunu değil. Menounos; 2017 yılında beyin tümörü nedeniyle zor bir dönem geçirmişti. Daha sonra bu tümör operasyonla alındı ve Menounos sağlığına kavuştu.

Menounos'un annesi Litsa da 2016 yılında beyin kanserine yakalanmış ve 2021 yılında 66 yaşındayken hayata veda etmişti.

STRES BENİ KANSER ETTİ

İşte bu iki ciddi hastalık konusunda Maria Menouos'un inandığı bir ayrıntı var.Kendisine göre hem beyin tümörüne hem de pankreas kanserine yakalanmasına stres neden oldu.

Menounos "Şimdi bu hastalıklara neden yakalandığımı biliyorum. Bunların kaynağı stres" diye konuştu.

Maria Menounos anlattığına göre bir holistik sağlık uzmanıyla görüştükten sonra bu sonuca vardı. Hastalığıyla ilgili yaşadığı endişeyi azaltmak için bir meditasyon programına başladığını sözlerine ekledi Menounos. Bu deneyimin ise insanın hayatını değiştirdiğini söyledi.

Maria Menounos, tedavi için önce bir operasyon geçirdi. Ardından ilaç tedavisi gördü ve şu anda durumu iyi. Menounos, sosyal medya sayfasında geçirdiği operasyonun izlerini gözler önüne seren bir paylaşım da yaptı.