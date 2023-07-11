Ünlü oyuncu adını temize çıkaramadı... Kan donduran ifade: Beni evine çağırıp uykudayken taciz etti

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DUDAK UÇUKLATAN İDDİALAR: Bu ünlü hakkında açılan taciz davalarından birinin duruşması İngiltere'nin Southwark kentinde devam ediyor. Dün gerçekleşen duruşmada, ünlü oyuncunun tacizine uğradığını söyleyen genç bir oyuncu adayı dudak uçuklatan iddialarda bulundu.





'UYUŞTURUCU VERİP TACİZ ETTİ'

Konuyu yakından takip edenler Kevin Spacey'den söz ettiğimizi anladı. Tam da kariyerinin zirvesindeyken bir değil birçok taciz iddiası yüzünden rol aldığı dizinin kadrosundan bile çıkarılan, hatta tazminat ödemek zorunda bırakılan Spacey hakkında açılan davalardan birine daha bakıldı.

İşte o duruşma sırasında Spacey'intacizine uğradığını ileri süren bir oyucu adayı, duyanların dudaklarını uçuklatan iddialarda bulundu.

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Yasal nedenlerle ismi açıklanmayan o genç adam,Spacey'in kendisine uyuşturucu verip etkisiz hale getirdiğini ve bu şekilde taciz ettiğini söyledi.

Genç oyucu adayı, Spacey hakkında, "aşağılık bir cinsel yırtıcı" diye konuştu. Ardından da ünlü oyununun kendisine uyuşturucu verdiğini ve kendinden geçmiş bir haldeyken tacizde bulunduğunu ileri sürdü.





'KÖPEK BALIĞI' BENZETMESİ

Genç oyuncu adayı " bir köpek balığı tarafından kapana kısılmış gibi hissettiğini" belirtip yaşadığı deneyimin "Tamamen travmatik ve hayat yıkıcı" olduğunu söyledi.

Spacey'in kendisine yaptıklarını "aşağılık ve iğrenç" olarak nitelendiren genç oyuncu adayı,"Benden faydalandı. Uyuşturucuyla uyutulduğuma ve o sırada da tacize uğradığıma inanıyorum" diye konuştu.

Dünkü duruşmada Spacey'in tacizine uğradığını ileri süren genç adamın anlattıklarını dinledi mahkeme heyeti. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan genç adam, son olarak House of Cards adlı dizide oynayan Kevin Spacey'in normal bir insan olduğunu düşündüğünü söyledi. Genç adam "Onun bir yırtıcı olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

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'ÇOK GÜÇLÜ BİRİ... ONU KIZDIRMAK İSTEMEDİM'

Genç oyuncu adayı, Kevin Spacey'in tiyatro dünyasındaki gücünü bildiğinden kendini kırılgan hissettiğini de sözlerine ekledi.

Genç adam "Bu kadar güçlü olan birini kızdırmak istemezsiniz. Hele bu alanda bir kariyer yapmayı planlıyorsanız. Eğer o birisine iş verilmemesini söylese sanıyorum ki o kişi gerçekten işsiz kalırdı" diye konuştu.

Söz konusu kişi, 2008 yılında Kevin Spacey'den, oyunculuk konusunda tavsiye almak için ona yazdığını anlattı.Ünlü oyuncudan birkaç hafta içinde yanıt gelince de kendini şanslı hissettiğini belirtti. İleri sürdüğün göre ikili, Londra'daki Waterloo İstayonu'nda bir şeyler içip konuşmak için buluştu.

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Sonra Spacey ile birlikte yürüyüşe çıktıklarını anlattı genç adam. O sırada Spacey'in yanında köpeğinin olduğunu da söyledi. Genç adam "Kevin Spacey beni yaşadığı yere çağırdı. Ben de oraya gitmeyi kabul ettim" dedi.





OTOBÜS BEKLERKEN AĞLAMIŞ

Spacey'in kendisine evde kalmış ola pizzada nikram etiğiini söyledi ve sonra da bir şeyler içtiklerini ekledi. O noktadan sonra da Spacey'in kendisini taciz etmeye başladığını anlattı genç adam. Olaynr ayrıntılarını da mahkemeye verdi.

O sırada baz tuhaflıklar hissettiğini de ileri sürdü gen adam. Hafızasının bulanıklaştığını ekleyip "Uyumak normalde yapacağım bir şey değil " diye konuştu.

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Dört ya da beş saat sonra kendine geldiğinde üstüne başına baktığını ve tacize uğradığını gösteren bazı ayrıntılar fark ettiğini gizlemedi.

En sonunda Spacey'in kendisine evden gitmesini söylediğini anlattı genç oyuncu adayı. Oradan çıktıktan sonra da durakta otobüs beklerken gözyaşlarını tutamadığını itiraf etti.

Kevin Spacey hakkında 2001 ile 2013 yılları arasında, yaşları 20'lerde ve 30'larda olan 12 kişi benzer iddialarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu bütün bu iddiaları yalanlamıştı.