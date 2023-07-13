Kilo almamak için çocuğunu bile kendisinin doğurmadığını ileri sürmüşlerdi: Herkes karnındaki 'pencereye' baktı

Haberin Devamı

SİYAH ELBİSE DEYİP GEÇMEYİN

Bazıları için de 50 yaşından sonra, Hollywood gibi cinsiyet ayrımcılığının üst düzeyde olduğu bir sektörde çok da iyi direndiğini ve kariyerini koruduğunu anlatır.

Bütün bunlar söylenir hatta üzerinde tartışılır. Ama Nicole Kidman ile ilgili değişmeyen bir gerçek var. O da Hollywood'un en uzun boylu kadın yıldızlarından biri olduğu ve 60 yaşına girmesine dört yıl kala öyle ya da böyle görüntüsünü gayet başarılı bir şekilde koruduğu.

Her ne kadar bir dönem yüzüne yaptırdığı botoks nedeniyle artık mimiklerini kullanamaz ve gülümseyemez hale gelmiş olsa da 1.80 santimlik boyunun avantajıyla fiziksel görünümünü gayet güzel korumayı başarıyor ünlü oyuncu. Zaten bunun son örneklerinden birini de önceki gün katıldığı bir galada gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Eskiden pazar tezgahında meyve satardı: Şimdi zengin kocasıyla lüks yatlarda tatil yapıyor Haberi görüntüle

Aynı zamanda ortak yapımcılığını da üstlendiği Special Ops: Lioness adlı filmin Londra Tate Britain'daki gösterimine konuk oldu Nicole Kidman. Güzel oyuncu, o gece için de siyah bir elbise tercih etti.

Böyle "siyah elbise" deyince kulağa çok sıradan geliyor belki ama Kidman'ın elbisesi öyle düz siyah bir elbise değildi. Bazı ayrıntılarıyla çok dikkat çekiyordu.

ASIL DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Kidman'ın elbisesinin iddialı bir göğüs kesimi vardı öncelikle. Boyundan bağlamalı elbisenin içine sutyen giymeden kullandı ünlü oyuncu. Ama yine de asıl dikkat çeken ayrıntı bu değildi.

Asıl konuşulan özelliği, elbisenin karın kısmının, Kidman'ın kaslarını açıkta bırakmasıydı. Güzel oyuncu görünümünü de şeffaf ve siyah uzun eldivenlerle tamamladı. Elbisenin altına ise yine siyah renkte, boyunu daha da uzatan ayakkabılar giydi.

Saçını dağınık topuz şeklinde toplayan Kidman'ın siyah elbisesi ama özellikle de karın kasları, gecenin akıllarda en çok kalan ayrıntısı oldu. Sosyal medya platformlarında 56 yaşındaki oyuncunun bu yaşta nasıl olup da karın kaslarının sıkılığını koruduğu konuşuldu. Tabii elbisesi hakkında da bol bol yorum yapıldı.

Haberin Devamı

Hemen söyleyelim, Kidman'ın elbiseyi güzel taşıdığını belirten özellikle de karın kaslarına övgüler yağdıran birçok yorum vardı.

YORUMCULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Fakat bunun yanı sıra böylesine olgun bir yaşta neden bu kadar açık giyinme gereği duyduğunu merak edenler de oldu.

Bunlardan biri Kidman'ın giydiği elbisenin 30 yaşındakiler için uygun olduğunu belirtip "Ama 50 ya da 60 yaşa uygun değil" yorumunu yaptı. Bir başkası "Nicole bu elbiseyle çekici olduğunu mu sanıyor?" diyerek görüşünü bildirdi.

Bir kullanıcı da "Nicole gerçekten iyi bir oyuncusun. Ama stilistini kovman gerek" diye seslendi.

Kidman'ın aslında uzun boyuna uygun giyinmediğini savunanlar da çıktı. Bunlardan biri görüşünü şöyle ifade etti: "Çok tuhaf görünüyor. Neden hiçbir zaman boyuna uygun bir şeyler giymiyor?" diye sordu.

Haberin Devamı

Bazıları da elbisenin karın kısmı kapalı olsaydı daha şık bir görünüm sergileyeceğini savundu.

Bu arada Kidman'ın biraz yapısı sayesinde biraz da çaba harcayarak koruğu zayıflığı da masaya yatırıldı. Birçok kişi Kidman'ın daha sağlıklı beslenip bu kadar zayıf olmaması gerektiğini hatırlatıp "Çünkü bu kadar zayıflık insanı olduğundan yaşlı gösteriyor" diye görüşünü ifade etti.

Nicole Kidman, ilk evliliğini 1990 ile 2001 arasında Tom Cruise ile yaptı. Bu dönemde çiftin biyolojik çocukları olmadı. Bunun yerine Connor ve Isabella adında iki bebeği evlat edindiler.

Fakat Kidman ile Cruise boşanınca, güzel oyuncunun bu iki çocukla alakasını kestiği ileri sürüldü. Kidman bu yüzden çok eleştiri aldı.

Haberin Devamı

HAMİLEYKEN NEREDEYSE HİÇ KİLO ALMAMASI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Kidman 2006 yılında Keith Urban ile evlendi. Çiftin ilk bebeği 2008 yılında dünyaya geldi. Kidman büyük kızı Sunday Rose'a hamileliği sırasında neredeyse hiç kilo almamasıyla dikkat çekti.

Hatta bu 9 ay boyunca katı bir beslenme programı uygulayıp zayıf kalmayı başardığı ama bunun bebeğine zarar verebileceği tartışıldı.

Kidman ile Urban 2011 yılında da ikinci kızları Faith Margaret'in doğumunu duyurdu. Doğrusu bu durum biraz şaşırttı.

'KİLO ALMAMAK İÇİN HAMİLE KALMIYOR' DENİLDİ

Çünkü Kidman hiç hamile olarak görüntülenmemişti. Bir süre sonra bebeğin taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği açıklandı. İşin ilginci... Kidman ile Urban bu ikinci bebeğin doğumunu, o dünyaya gelinceye kadar sadece hayranlarından değil ailelerinden bile gizli tuttu.

Haberin Devamı

Bu süreçte de Kidman yine eleştiri yağmuruna tutuldu. Fazla kilo alıp fiziksel görüntüsünü bozmamak için bebeğini bile dünyaya getirmediği iddiasıyla eleştirildi.

DÜŞÜK YAPTIĞINI YILLAR SONRA AÇIKLADI

Her ne kadar hakkında böyle eleştiriler olsa da Nicole Kidman, yıllar önce verdiği bir röportajda Tom Cruise ile evliyken bebek sahibi olmak istediklerini ama bunu hiç başaramadıklarını söyledi.

Çok istemelerine rağmen işlerin yolunda gitmediğini ve düşük yapığını açıkladı. Bu büyük bir travmaydı söylediğine göre.

Yine basına yansıyan iddialara göre Cruise ile evliliği sırasında iki bebek evlat edindikten birkaç yıl sonra Kidman yine hamile kaldı ve yine düşük yaptı.

