Eski çocuk yıldızdan itiraflar: 18 yaşına kadar beni annem yıkardı... Kalçamı ölçer, göğüslerimi kontrol ederdi

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ANNE YA DA BABAYLA HESAPLAŞMASI BİTMEK BİLMİYOR

Aslına bakılırsa o küçük yıldızların birçoğu ya da neredeyse hepsi aileleri tarafından spot ışıklarının altına "itiliyor." Neler olup bittiğini tam olarak anlayamadan bir anda kamera karşısında buluyorlar kendilerini.

"Şanslı" olanlar gerçekten de ailelerinin hayal ettiği şöhreti buluyor. Sonra da bir tür "para makinesine" dönüşüyor. Ama yine de bu durumun onlara tam anlamıyla bir mutluluk getirdiğini söylemek zor.

Daha da trajik olanı bütün bunların aslında bu küçüklerin değil, anne ya da babalarının hayali olması.

Elbette herkes için geçerli değil ama 10 çocuk yıldızdan 8'inin hayat öyküsüne yakından baktığınızda, arka planda oyuncu olmaya heves etmiş ama bunu başaramamış bir anne ya da baba görünür.Yaptıkları ise kendileri gerçekleştiremedikleri hayallerini çocukları üzerinden hayata geçirmek!

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Tıpkı Brooke Shields gibi yıllar sonra bir cinsel nesneye dönüştürüldüğünü açıklayanlar çıkıyor kimi zaman. Hatta toz kondurmamak için elinden geleni yapsa da buna annesinin sebep olduğunu artık gizlemeyenler.

Ya da günümüze daha yakın çocuk yıldızlardan biri olan Ariel Winter gibi "Çıplak sahnede oynamam gerekse annem onu bile kabul ederdi" diyenler.

Aralarından bazıları da Evde Tek Başına filminin yıldızı Macaulay Culkin gibi babaları tarafından yönlendiriliyor.

Öyle ya da böyle çocuk yıldız olmak, yaşıtları özgürce oynarken kamera karşısına geçip rol yapmaya çalışmak, uzun saatler çalışmak hiç de kolay ve özenilecek bir durum değil.

Diğer yandan çocuk yaşta ün kazanan bu yıldızların baskın kişilikli anneleriyle hesaplaşmaları bitmek bilmiyor.

'NE MUTLU BANA ANNEM ÖLDÜ'!

İşte böyle çok küçük yaşta annesi tarafından kamera karşısına yönlendirilen, bu konuda başarılı da olan bir genç yıldız görünüşe göre annesiyle hesaplaşmasını bitirebilmiş değil.

Anlattığına göre baskıcı annesiyle bağlarını koparması öylesine zor oldu ki bu yıldızın, I’m Glad My Mom Died (İyi ki Annem Öldü) adında bir kitap bile çıkardı geçen yıl. Üstelik daha önce de aynı isimle tek kişilik bir sahne gösterisi de hazırlamıştı.

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O genç oyuncu, önceki gün de The Louis Theroux Podcast adlı yayına konuk oldu ve annesiyle yaşadıklarını detaylarıyla anlattı.

Aslında bu eski çocuk yıldızın adını söz konusu sahne gösterisi nedeniyle iki yıl önce duymuş olmalısınız.

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'18 YAŞINA KADAR BENİ ANNEM YIKARDI'

O yıldız Jennette McCurdy. Henüz bir çocukken Nickelodeon dizilerinde oynayarak şöhreti bulan Jennette McCurdy şu anda 31 yaşında bir yetişkin. Ancak annesiyle olan karmaşık ilişkinin yarattığı travmalardan henüz tam olarak kurtulabilmiş değil.

Rol aldığı iCarly adlı diziyle adını duyuran McCurdy, konuk olduğu programda annesiyle yaşadıklarının en özel detaylarını anlattı. Genç oyuncu, 18 yaşına gelinceye kadar banyoya bile yalnız girmediğini, annesinin kendisini yıkamayı sürdürdüğünü anlattı.

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Jennett McCurdy "Annem duşa benimle birlikte girerdi. Saçlarımı şampuanlar, saç kremi sürerdi. Duş jeliyle beni yıkardı" diyerek o dönemi hatırladı.

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İŞİN EN KÖTÜ KISMI GÖĞÜS MUAYENESİYDİ

Ama söylediğine göre işin en kötü kısmı bu değildi. Çünkü Jennette McCurdy'nin anlattığına göre annesi onun göğüslerini ve cinsel organını da kontrol ederdi ve bunun da kansere karşı bir önlem olduğunu söylerdi.

McCurdy, o anlarda kendini rahatsız hissettiğini gizlemedi. Genç oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu benim için rahatsızlık vericiydi. Özel alanımın ihlal edilmesiydi. Bunu istemediğimi biliyordum."

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McCurdy, bir keresinde annesine "Sence ben kendim duş alabilir miyim?" diye sorduğunu anlattı.İşte o anda annesi bir tür histeri krizi geçirmiş. O noktadan sonra bir daha asla kendi kendine duş alamayacağını düşünmüş yıldız.





'BENİ HER GÜN TARTIP KALÇAMI ÖLÇERDİ'

Yıldızın anlattığına göre annesi henüz 11 yaşındayken ona yiyecekler konusunda kısıtlama getirdi. Yani yiyip içtiği her şeyin kalorisini hesaplamaya başladı. Bunun sonucunda ise McCurdy anoreksiya denilen yeme bozukluğuna yakalandı.

Yaşamıyla ilgili o ayrıntıyı da şöyle anlattı McCurdy: " Beni her gün tartardı, kalçamın genişliğini ölçerdi. Bana vücuttan su attıran diüretik ilaçları öğretti. Yiyeceklerin kalorileriyle ilgili kitaplar okurduk. İki suç ortağı gibi davranırdık. Bu bana kendimi harika hissettirirdi."

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SAĞLIĞI BOZULUNCA KIZININ HAYATINA MÜDAHALE EDEMEZ OLDU

Jennette McCurdy'nin, annesinin bu baskısından uzaklaşıp kendi ayakları üzerinde durabilmesi ise ancak Debbie'nin sağlığı bozulunca gerçekleşti. Kansere yakalanan Debbie, fiziksel gücünü kaybedince artık kızıyla birlikte duşa girememeye ona çok fazla müdahale edememeye başladı.

McCurdy'nin annesi 2013 yılında hayata veda ettiğinde, genç yıldız sadece 21 yaşındaydı. McCurdy, o kaybın ardından hayatında oluşan büyük boşluğu ve ayakları üzerinde durmayı nasıl öğrendiğini daha önce People dergisine verdiği bir röportajda anlatmıştı.





'BİR İP CAMBAZI GİBİYDİM': Jennette McCurdy, People ile yaptığı röportajda erken dönem çocukluğuna ait anılarında 'ağırlık ve kaosun' öne çıktığını söyledi."Annemin duyguları çok değişkendi" sözleriyle o dönemi tanımlayan McCurdy, kendisini de incecik bir ipin üzerinde dengede durmaya çalışan bir ip cambazına benzetti. Genç oyuncu, annesinin duygularının bir günden diğerine değişkenlik gösterdiğini anlattı.





ANNESİ KENDİ HAYALİNİ KIZIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Ailesinin tek kızı olan Jennette McCurdy, annesinin henüz küçücük bir çocuk olduğu dönemden itibaren kendisini oyuncu olmaya yönlendirdiğini anlattı.

"Annem her zaman ünlü bir oyuncu olmayı hayal etmişti. Benim ünlü bir yıldız olmam onda bir sabit fikir haline gelmişti" diye sürdürdü sözlerini.

Her ne kadar son derece utangaç olsa da oyuncu seçmelerine gitme konusunda üzerinde baskı hissettiğini de sözlerine ekledi McCurdy. "Görevimin, huzuru korumak olduğunu hissediyordum. Ve annemi mutlu etmek istedim" diyerek o dönemi anlatan Jennette McCurdy, oyuncu olması için ailesinin finansal desteğini gördüğünü de vurguladı.





10 YAŞINDA SAÇININ RENGİNİ AÇMAYA BAŞLADI: McCurdy'nin anlattığına göre annesi Debbie, o henüz 10 yaşında bir çocukken onun görüntüsüne odaklandı.





ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA KENDİSİNE YASAK OLAN HER ŞEYİ YAPTI

Jennette McCurdy'nin annesi Debbie , 17 yıl boyunca kanserle mücadele ettikten sonra 2013 yılında hayatını kaybetti.

Jennette çok küçükken ilk kez göğüs kanseri teşhisi alan Debbie önce iyileşti. Fakat hastalık 2010 yılında bu kez beyninde ortaya çıktı. Onun ölümünden sonra ise Jennette için farklı ve zor bir yaşam başladı.

Annesi öldüğünde 21 yaşında olan Jennette McCurdy, onu kaybettikten sonra bol bol alkol tükettiğini, kontrolsüz cinsellik yaşadığını, aşırı yemeye başladığını, yani annesinin yasakladığı her şeyi yapmaya başladığını sözlerine ekledi.

McCurdy, annesinin ölümünden sonraki beş seneyi böyle geçirdiğini, 2018 yılında gördüğü terapinin ardından normal bir hayata döndüğünü belirtti.





ESKİ DİZİLERİNDEN UTANIYOR: Jennette McCurdy, iki yıl önce oyunculuğu bıraktığını ve geçmişte rol aldığı komedi dizilerinden utandığını açıklamıştı. Oyunculuğun yerine yazarlık ve yönetmenliği ön plana çıkaran Jennette McCurdy, "İnsanın hayatını değiştirmesi bir risk. Ama ben bunu bir amaç, bir görev haline getirdim" dedi.





KİMSENİN HAYATI MÜKEMMEL DEĞİL: Jennette McCurdy, I'm Glad My Mom Died' adlı tek kişilik kara komedide, geçmiş yıllardaki deneyimlerini yansıtıyor. Gösterinin "düşündürücü" olduğunu vurgulayan McCurdy "Hayat karanlık ve karmakarışık olabilir. Kimsenin hayatı mükemmel değil" diye konuştu.





'SONUNDA ÖZGÜR HİSSEDİYORUM': Jennette McCurdy, yaşadıklarını ve hissettiklerini "Yanımda annem olmadan kimliğimi nasıl bulacağımı bilmiyordum. Yalan söylemeyeceğim, çok zordu. Ama şimdi hayatımın, gerçekleşmesinin asla mümkün olmadığını düşündüğüm bir noktasındayım. Sonunda kendimi özgür hissediyorum" diyerek özetledi.