İtirafları bitmek bilmiyor: Annem, benim erkek arkadaşlarımla flört ederdi

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BAMBAŞKA' DEDİK AMA İYİ ANLAMDA DEĞİL

Aslına bakılırsa, bu iyi anlamda da söylenmiyor çoğu zaman. Büyük olasılıkla hatırlarsınız, Angelina Jolie'nin kendi öz babası Jon Voight ile uzun süre görüşmediğini ya da Tom Cruise'un, eşi Katie Holmes'tan boşandıktan sonra kızı Suri'nin yüzüne bakmak şöyle dursun hiç arayıp sormadığını. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak mümkün.

Bu değişik aile ilişkilerine dair bir itiraf da birkaç gün önce geldi. Hem de sinemacı bir ailede doğan, kendisi de çocuk yaşta ün kazanan bir oyuncudan. Bu, hem de öyle sıradan bir itiraf değil. İleri sürdüğüne göre, şu anda 40'lı yaşlarını süren bu ünlü, daha çok gençken annesinin ilginç bir özelliği varmış. Ünlü oyuncunun erkek arkadaşlarıyla flört etmek! Kimden mi geldi bu tuhaf itiraf. Gelin hemen bakalım.

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İTİRAFLARINA YENİ BİR HALKA EKLEDİ

"Annem benim erkek arkadaşlarımla flört ederdi" diyen bu ünlü Drew Barrymore'un ta kendisi. Son zamanlarda özel hayatıyla ilgili çeşitli itiraflarda bulunan 48 yaşındaki Barrymore, bunlara yeni bir halka daha ekledi.

Bir süredir online olarak kendi adını taşıyan bir sohbet programı hazırlayıp sunan Drew Barrymore, bu kez son dönemin en çok adından söz edilen ünlüsü Brooke Shields'i konuk etti. Hayatını konu alan Pretty Baby: Brooke Shields (Güzel Bebek:Brooke Shields) adlı belgeselde kendisine çok özel paylaşımlarda bulunan Shields ile kamera karşısında dertleşti Barrymore.





İKİSİNİ DE BASKIN KARAKTERLİ ANNELER BÜYÜTTÜ

Gösteri dünyasının ünlülerini konuk ettiği ve o arada zaman zaman kendi hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulunduğu The Drew Barrymore Show'da yine çok konuşulacak sözler sarf etti güzel yıldız.

Aslına bakılırsa Barrymore ile Shields'ın geçmişlerinde, birbirleriyle çok çarpıcı bir ortak nokta var: İkisini de spot ışıklarının altına yönlendiren kişi anneleri. Onların kariyerlerine ve hatta hayatlarına şekil veren bu baskın karakterli anneler, yani Jaid Barrymore ve Teri Shields, iki yıldıza da zaman zaman zorluklar ve çelişkiler yaşattı.

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KALBİ KIRIK ANNELER

Drew Barrymore, Brooke Shields'ı konuk ettiği programında bu konuya da değindi. İki ünlü, anneleriyle geçmişte yaşadıkları karmaşık ve zorlu ilişkileri bir kez daha masaya yatırdı. Sohbet sırasında Brooke Shields, gösteri dünyasında Teri Shields adıyla tanınan annesi Theresia Anna Lilian Maria Shields hakkında konuştu.

Sözün bir noktasında Brooke Shields, Drew Barrymore'un annesi Jaid Barrymore'u da işin içine katarak "İkimizin de yönlendirmek zorunda olduğumuz, bizim tarafımızdan göz kulak olunmaya ve hayatta tutulmaya ihtiyaç duyan anneleri vardı. Onlar kırılmışlardı" dedi.

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'ANNEM BENİM ERKEK ARKADAŞLARIMLA FLÖRT EDERDİ'

Hemen ardından söz alan Drew Barrymore "Kırılmış? Benim cinsellikle ilgili kafam karışıktı. Çünkü annem benim erkek arkadaşlarımla flört ederdi" dedi. Sonra da ardından Brooke Shields'e onun annesi Teri'nin de benzer bir şeyi yapıp yapmadığını sordu.

Shields ise bu soruya ilginç bir yanıt verdi: " Hayır, çünkü benim annem bana aşıktı. Onun ana odak noktası bendim." Shields, annesinin kendisine yönelik bu takıntısı yüzünden her ikisinin de cinsel hayatlarının olmadığını hatta kendisinin uzun süre bekaretini korumak zorunda kaldığını anlattı.

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ÇOK KATMANLI VE KARMAŞIK BİR DURUM: Shields, iki anneye dair değerlendirmesinde "Bu çok katmanlı ve karmaşık bir durum" diye konuştu.

Drew Barrymore, annesi Jaid hakkında "Bana aşık olabilir. Ama aslında benim birlikte olmak istediğim adamlarla o da birlikte olmak istiyordu" dedi. Brooke Shields ise bunun üzerine "Anlamıyorum... Ama aslında anlıyorum da. Bu çok katmanlı bir durum ve çok üzücü" diye konuştu.

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'YİNE DE ANNEM OLMASAYDI ŞU ANDA BULUNDUĞUM YERDE OLAMAZDIM'

Fakat bu samimi açıklamaların ardından ikisi de aslında gençlik yıllarındaki bütün o karmaşaya rağmen annelerine sevgi duyduklarını gizlemedi.

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Barrymore bu konuda şunları söyledi: "Onlar bizim annelerimiz. Bize hayat verdiler. Eğer annem benim menajerim olmasaydı, beni oyuncu seçmelerine götürmeseydi şu anda olduğumu yerde olamazdım."





ANNESİ ZORLAMASA DA YİNE AYNI MESLEĞİ SEÇEBİLİRDİ

Bu dertleşmenin iki kahramanına ve anneleriyle ilişkilerine bir bakalım mı şimdi de? Drew Barrymore, sinemacı bir ailenin içinde gözlerini dünyaya açtı. Babası John Drew Barrymore da Alman asıllı annesi Jaid de birer oyuncuydu. Ama bitmedi. Dedesi John Barrymore döneminin ünlü bir sahne aktörüydü. Yani aslında belki kendi haline bırakılsa Drew da zaten onlarla aynı mesleği seçecekti. Ama öyle olmadı.

Annesi Jaid'in gayretiyle daha küçücük yaşta kendini kameralar karşısında buldu Drew. Öte yandan hayatı da bir kaos içindeydi. İflah olmaz bir alkolik olan babası onları terk etti. Annesi ise çocuğunu tek başına büyütmeye hazır değildi. Üstelik kendisi ünlü bir oyuncu olmaya çabalayıp bunu başaramamıştı. Elinde ise erkenden bu yola çıkabilecek olan küçücük kızı vardı. İşte ondan sonra Drew'nun hızlı hayatı başladı.





HOLLYWOOD PARTİLERİNDE SABAHLIYORDU

Annesinin etkisiyle daha iki yaşındayken modellik yapmaya başladı. Yedi yaşına geldiğinde ise rol aldığı E.T sayesinde artık dünya çapında ünlü bir çocuk yıldıza dönüşmüştü. Tabii bu erken gelen şöhret ona huzur getirmedi. Anlattığına göre Drew daha küçücük bir çocukken annesi onu sabaha kadar süren Hollywood partilerine götürüyordu. Bu da onun ileride çok uğraşacağı kötü alışkanlıklarına neden oldu.

Bir röportajda anlattığına göre Barrymore, henüz 9 yaşındayken ilk alkollü içkisini içmişti. Alkolden daha da ağır olan uyuşturuculara bağımlı olduğunda ise 12 yaşındaydı. 13 yaşına geldiğinde annesi tarafından tedavi görmesi için bir kliniğe gönderildi. Bir yıl kadar orada kaldıktan sonra hayatına geri döndü. Yaptığı ilk iş ise anne ve babasından bağımsızlığını kazanmak için dava açmak oldu.

Barrymore yıllar sonra The Guardian'a verdiği röportajda çocukluğunu 'korkunç' ve 'yalnızlık içinde geçti' diye tanımlamıştı. Söylediğine göre anne ve babasına karşı derin bir öfke duyuyordu. Çünkü asla kendisinin yanında olmamışlardı.





BEBEKKEN REKLAM FİLMİNDE OYNADI

Brooke Shields'in öyküsü ise kendisini konu alan belgesel sayesinde özellikle son zamanlarda bilindik bir hale geldi. Henüz küçücük bir çocukken rol aldığı Pretty Baby adlı filmde bir hayat kadınının, bekareti para karşılığında satılan kızını canlandırdı. O filmde babası yaşındaki rol arkadaşıyla öpüşme sahnesinde oynadı. Bütün o sahneler çekilirken onu yönlendiren ve kariyer planını çok önceden yapan annesi Teri Shields da yanındaydı.

Teri Shields, gerçekten sıra dışı bir güzelliğe sahip olan kızını daha bebekken bir reklam filminde oynatmıştı. Babasının ailesi tarafından başlarda istenmeyen kızı için hayalleri vardı. Bütün hayatını da onları gerçekleştirmeye harcadı. Kızına büyük şöhret getiren o ilk filmin ardından The Blue Lagoon geldi. Orada da kızı güzelliğini sergiliyordu. En yakın destekçisi de annesiydi.





ANNESİNİN İSTEKLERİNE BOYUN EĞDİ

Shields'ın menajerliğini üstlenen annesi onun genç yaşında dünya çapında bir cinsellik sembolüne dönüşmüş olmasına hiç ses çıkarmadı. Hayatının sonuna kadar da kızını yönlendirmeyi sürdürdü.

Onun özel hayatına; kiminle evlenebileceğine bile karıştı. Brooke Shields ise meslektaşı Drew Barrymore'un aksine annesinin her isteğine boyun eğdi. Ona yöneltilen bütün eleştirileri göğüsledi. Şimdi bile artık hayatta olmayan annesi hakkında bazı şeyleri sorgulasa da olumsuz konuşmaktan kaçınıyor.