Yaşlı çapkın dördüncü karısını böyle boşamış: Acımasız birkaç satır evliliğin sonunu getirdi

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DÖRDÜNCÜ EŞİNİ 'ZALİM' BİR ŞEKİLDE YARI YOLDA BIRAKMIŞ

'Şimdilik' çünkü yarın ya da öbür gün nerede ve kime aşık olacağı belli değil. Bu işin meraklıları, bozulan nişanla uğraşırken ünlü iş insanının bir önceki evliliğiyle ilgili "bomba gibi" bir haber gündeme düştü.

Meğer, ilerleyen yaşına rağmen aşkın peşinde yorulmadan koşan o ünlü iş insanı, en az kendisi kadar ünlü olan dördüncü eşini, oldukça zalim bir şekilde yarı yolda bırakmış.

BEŞİNCİ EVLİLİK BAŞLAMADAN BİTTİ

Muhtemelen 'iş insanı' ve 'göz kamaştıran elmas nişan yüzüğü' dediğimizde basın devi Rupert Murdoch'tan söz ettiğimizi anladınız zaten. 92 yaşındaki Murdoch, bir süredir ABD'de cemiyet hayatının tanınan isimlerinden biri olan Lesley Ann Smith ile birlikteydi. Geçen yaz birlikte tatil çıktıkları tatillerde ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne seren çiftin nişanlandığı duyuldu çok geçmeden.

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Hemen ardından Murdoch'ın, Smith'e evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 2 milyon sterlin değerindeki yüzük gündemin ilk sıralarına çıktı. Herkes Murdoch ile 67 yaşındaki Smith'in ne zaman evleneceğini konuşurken beklenmedik bir haber geldi: Nişan bozulmuştu! Özetle Murdoch'ın beşinci, Smith'in de ikinci evliliği daha başlamadan bitti.

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DÖRDÜNCÜ EŞİNE BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ BÖYLE ANLATMIŞ

Çiftin neden ayrıldığı konusunda çeşitli iddialar dolaşıyor ortalıkta. Bunlara birazdan değineceğiz ama biz şimdi Rupert Murdoch ile ilgili başka bir konuya bakalım. Bu durum, Murdoch'ın dördüncü evliliğiyle ilgili. Yani birdönemin ünlü modeli Jerry Hall ile yaptığı evlilikle.

Şöyle bir hatırlayalım. Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile bir zamanlar dillere destan bir aşk yaşayan Jerry Hall ve Rupert Murdoch, 2016 yılında evlendiler. Ama birliktelikleri geçen yıl sona erdi. Aslında boşanacaklarına dair iddialar ortalarda dolaşıyordu ama hayatını birlikte sürdürmeye karar veren bu iki yaşını başını almış insanın evliliğinin başarılı olmasını bekleyenler yine de gelişmelere şaşırdı.

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SADECE BİRKAÇ SATIRLIK BİR ELEKTRONİK POSTA

Ama şimdi sıkı durun, çünkü daha şaşırtıcı bir gerçek var. Ortaya çıktığına göre Rupert Murdoch, Jerry Hall ile evliliğini, sadece birkaç satırlık bir elektronik postayla bitirmiş! Üstelik de Hall, işleri nedeniyle uzakta olan eşini evlerinde beklerken.



Bir bakalım Rupert Murdoch boşanma isteğini Jerry Hall'a nasıl ifade etmiş: "Jerry, üzülerek evliliğimizi bitirmeye karar verdim. Biz kesinlikle güzel zamanlar geçirdik. Ama benim yapacak çok şeyim var. New York'taki avukatım en kısa zamanda senin avukatınla temasa geçecek." İşte bu kadar.

Daha da çarpıcı olan nokta, milyarder iş insanı Rupert Murdoch'ın bu konuda daha önce karısına hiçbir şey söylememiş olması. Bu mektupla ilgili iddialar kim tarafından sızdırıldı bilinmez ama basında dedikodular çıktıktan çok kısa bir süre sonra Hall ile Murdoch gerçekten de boşandı. Hem de diğer ünlü boşanmalarına hiç benzemeyen bir şekilde, hızlıca.

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'KAVGA BİLE ETMEMİŞLERDİ, GAFİL AVLANDI'

Jerry Hall'un yakın arkadaşları, top modelin bu boşanma isteği nedeniyle şok geçirdiğini belirtti. Çünkü onların anlattığına göre Murdoch ile Hall, evlilikleri sırasında çeşitli nedenlerle tartışıp kavga etmiş bile değillerdi. İşte böyle bir durumda gelen bu elektronik posta, arkadaşlarına göre Jerry Hall'u gafil avladı.



Bu arada Hall'u şaşırtan bir başka ayrıntı da Murdoch'ın Hall'a, ABD Bel Air'deki malikaneyi boşaltması için bir ay süre vermiş olması. Bir başka deyişle Murdoch onca zaman geçirdiği eşine hiç de yumuşak davranmadı.

Vanity Fair'in iddiasına göre Jerry Hall, malikanede eşyalarını toplarken ona çocukları yardımcı oldu. Hatta Hall'un toparlanmasını Murdoch'ın güvenlik görevlileri de izledi. Çiftin boşanması da gayet hızlı bir şekilde oldu. Geçen yıl ağustos ayında aralarındaki evlilik bağı kesin olarak koptu.

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EVLİLİK GAYET MUTLU BİR ŞEKİLDE BAŞLAMIŞTI

Oysa Murdoch ile Hall'un birlikteliği gayet gösterişli ve mutlu bir şekilde başlamıştı. Murdoch'ın dördüncü eşi, bir dönemin ünlü modeli Jerry Hall'un parmağına taktığı bir başka nişan yüzüğü de tıpkı Ann Lesley Smith'e hediye ettiği kadar büyük gürültü koparmıştı.

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Rupert Murdoch'ın, Jerry Hall'a verdiği 20 karatlık nişan yüzüğü de o dönemde dünyanın gündeminde ilk sıralarda kalmıştı.

SERVET PAYLAŞIMI DA HIZLICA YAPILDI

Murdoch ile 65 yaşındaki Jerry Hall'un boşanması uzun süre basını ve kamuoyunu meşgul etti. Çünkü ortada çok büyük bir servet vardı. Murdoch'a ait 14 milyar sterlini aşkın dev bir servet yani. İşte o dönemde herkes, Murdoch'ın servetinden ne kadarını Hall'e boşanma tazminatı olarak vereceği merak konusu oldu.

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Bu arada konuşulanlar arasında sadece Murdoch'ın kendi serveti yoktu, Hall ile evliyken yapılan yatırımlar ve alınan lüks mülkler de söz konusuydu. Çünkü Rupert Murdoch ile Jerry Hall evliyken, Oxfordshire'da değeri 12 milyon sterlin olan bir villa satın aldı. Ardından da ünlü ve varlıklı kişilerin yaşadığı Cotswold'da bir mülk daha edindiler. Çift geçen yıl ise ABD'de bir sığır çiftliğini taşınmazları arasına kattı.

Rupert Murdoch ile Jerry Hall'un ayrılacağı haberi 2022 yılının haziran ayında duyuldu. İki ay sonra da boşanma tamamlandı. Anlaşmanın bir parçası olarak, Murdoch'un Reading ve Henley-on-Thames arasında genişleyen bir Georgian kır malikanesi olan Hall Holmwood House'u vereceği bildirildi.

Yeri gelmişken, her ne kadar Rupert Murdoch ile kıyaslanacak kadar olmasa da Jerry Hall'un da hatırı sayılır bir birikimi olduğunu hatırlatalım. Bir döneme damga vuran Hall de yıldızının parlak olduğu günlerde hatırı sayılır bir kazanç elde etti.

ESKİ EŞLERİNE ÖDEDİĞİ TAZMİNATLARLA BİLİNİYOR: Murdoch, boşandığı eşlerine ödediği yüklü tazminatlarla da hep gündemde kaldı.

Rupert Murdoch ise Jerry Hall'dan önceki üç eşine de hatırı sayılır tazminatlar ödedi. Murdoch ilk evliliğini Avustralyalı model Patricia Booker (yukarıda) ile 1957 ile 67 yılları arasında yaptı. Ona herhangi bir tazminat verip vermediği bilinmiyor. Murdoch 30 yıl evli kaldığı Anna Mann'dan boşanırken ona 1 buçuk milyon sterlin tazminat ödedi.

ONA DÜ YÜKLÜ BİR TAZMİNAT ÖDEDİ

Rupert Murdoch ilerleyen yaşına rağmen aşk hayatına hız kesmeden devam etti. Anna Mann ile yollarını ayırdıktan sadece bir ay sonra kendi TV kanallarından birinde çalışan Wendi Deng (yukarıda) ile evlendi. Fakat onunla evliliği de 14 yıl sürdü. Boşanma sırasında da eski eşine 1. 8 milyar dolar ödedi.

EVLİLİK DEĞİL AYRILIK HABERİ GELDİ

Murdoch, bir süredir yeni aşkı Ann Lesley Smith ile konuşuluyordu. Hatta "hayatlarının ikinci yarısını birlikte geçirmeye karar verip" nişanlanmışlardı. Ama sadece iki hafta sonra ayrılık haberi geldi.



Bir iddiaya göre bu ayrılığı Smith istemişti. Her ne kadar geçmişte ünlü müzisyen Chester Smith ile evli olsa da bu kadar göz önünde yaşamak istememişti. Bir başka iddia ise bu ayrılığı Murdoch'ın istediğiydi. Hangi iddianın gerçek olduğunu en iyi olayın tarafları bilir ama yapılan açıklama Murdoch ile Smith'in bu ayrılığa birlikte karar verdikleriydi.