Son sözlerini bile hazırlamıştı: Ölümün kıyısından dönen ünlü oyuncu tekrar kırmızı halıda!

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TEKRAR KAMERA KARŞISINA ÇIKTI

Önce geçirdiği kazadan bir mucize eseri sağ kurtuldu. Vücudundaki 30 kemiğin kırılmasına ve akciğerlerinin hasar görmesine yol açan kazanın ardından kısa sayılacak bir süre geçti ve o bir başka mucizeye daha imza attı.

Elinde bastonuyla da olsa kırmızı halıya (o gece için mavi halı) çıktı. Hem kendisi ve ailesi, hem de hayranları gözlerinde mutluluk yaşlarıyla onu izledi.





YENİ YILIN İLK GÜNÜ KORKUNÇ BİR KAZA GEÇİRDİ

2023 yılının ilk günlerinde, yeğenine zarar gelmesin diye uğraşırken kar küreme aracıyla korkunç bir kaza geçiren ünlü oyuncu Jeremy Renner'dan söz ediyoruz.

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52 yaşındaki Renner, 1 Ocak 2023 günü, uzun süredir doğanın kollarında yaşadığı Nevada'daki evinde her zamanki gibi uyandı. Büyük olasılıkla yeni bir yılın ilk günü onun da içinde yeni umutlar, yeni heyecanlar vardı.

Hatırı sayılır miktarda kar yağmıştı ve bu da yeni yıl ruhuna uygun bir manzara oluşturuyordu. Ama o gün olaylar Renner için hiç beklemediği şekilde gelişti. Kelimenin tam anlamıyla ölümün kıyısından döndü.





YEĞENİNE ZARAR GELMESİNİ ÖNLEMEK İSTEDİ

Olay günü Jeremy Renner, kar küreme araçlarını ve diğer ağır vasıtalarını birbirine bağlayan zincirin, yeğeni Alex tarafından çözüldüğünü fark etti. Onun güvenliğini sağlamak için de kullandığı kar küreme aracının el frenini çekmeden bir bacağını araçtan dışarı çıkardı.

İşte o sırada da hem dengesini hem de aracın kontrolünü kaybetti. Aracın, yeğeni Alex'in üzerine devrileceğini düşünürken bir anda 7 tonluk aracı kendi üzerinde buldu. Kazada 30 kemiği kırıldı ve akciğerleri zarar gördü.





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KAZADAN ÜÇ AY SONRA TEKRARKAMERA KARŞISINDA

Tam da "verilmiş sadakası varmış" denilen bir durum gerçekleşti. Renner'ın tam 30 tane kemiği kırıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kendi deyimiyle "ölüme en çok yaklaştığı" o kazanın ardından hastanede tedavi süreci başladı. Birkaç kez ameliyat oldu Renner.

Kemiklerinin kırılması bir yana akciğerleri de hasar gören Jeremy Renner, bir başka mucizeyi gerçekleştirdi ve ayağa kalktı. Hem de kazadan 3 ay sonra.

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10 YAŞINDAKİ KIZI YANINDA

Jeremy Renner, 1 Ocak 2023 günü geçirdiği o kazanın ardından ilk kez bir galaya katıldı ve kameralar karşısına çıktı. Oyuncu, Rennervations adlı yapımın Los Angeles galasında yine her zamanki gibi takım elbisesini giydi. Ona destek olan kişi ise 10 yaşındaki kızı Ava Berlin'di. (sağda, siyah elbiseli)

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Kaza öncesine göre bir fark vardı: Yürümesine yardımcı olacak bir baston taşıyordu Renner. Ama öylesine korkunç bir kazanın ardından hayatta kalması bile mucizeyken o elindeki desteğin sözü bile edilmezdi.





'ÇOK BÜYÜK BİR ŞÜKRAN DUYGUSU HİSSEDİYORUM'

Her ne kadar bir süre önce artık bu dünyadaki zamanının dolmuş olduğuna inansa da Jeremy Renner, geldiği bu son durumdan gayet memnun.

Kendisine yöneltilen mikrofonlara da "çok büyük bir şükran duygusu ve heyecanla dolup taştığını" söyledi. Bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Çünkü şu an tanıtımını yaptığım bir film değil, bir dizi değil, bu benim hayatım, benim işim!"



