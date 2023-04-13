Meghan bilmecesi çözüldü: Kocasını 'eve' yolluyor, kendisi çocuklarla kalacak

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70 YIL SONRA BİR İLK

Bütün dünya önümüzdeki ay Londra'da gerçekleşecek olan tarihi bir olaya kilitlendi. Sadece İngiltere değil milyonlarca meraklı, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından yerine geçen Kral 3. Charles'ın taç giyme törenini bekliyor.

Dile kolay! Bu, son 70 yılda, bu kadar kapsamlı ve gösterişli bir biçimde gerçekleşecek olan ilk taç giyme töreni. O yüzden Birleşik Krallık'da yaşamasa bile bu işin meraklıları 6 Mayıs gününü heyecanla bekliyor. Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım, Londra böyle bir olaya en son 1953 yılında yani Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giydiği törende tanık olmuştu.





HARRY GİDİYOR MEGHAN EVDE KALIYOR

Bu arada Charles'ın kral, karısı Camilla'nın da kraliçe olarak taç giyeceği o törenle ilgili en çok merak edilen ayrıntı da sonunda netleşti. Aylardır Charles'ın ailesine rest çekerek ailesini de alıp ABD'ye taşınan küçük oğlu Harry ile eşi Meghan Markle'ın törene katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Her ne kadar çifte tören için davetiye gitmiş olsa da onlardan bir yanıt gelmemişti. İşte sonunda o ayrıntı belli oldu.

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Buckingham Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre Prens Harry, babasının taç giyme törenine katılacak. Ama karısı Meghan Markle ona eşlik etmeyecek. Aynı gün yeni yaşına girecek olan oğlu Archie ve kızı Lilibet ile birlikte ABD, Montecito'daki evlerinde kalacak.

Bu konudaki resmi açıklama Buckingham Sarayı tarafından yapıldı. Açıklamada "Sussex Dükü Prens Harry'nin törene katılacağını memnuniyetle doğrularız" denildi. Harry'nin törene yalnız başına katılacağı belirtildi.





KISA SÜRE KALACAK

Meghan Markle ve Prens Harry'nin yakın dostu olan ve çift hakkında bir de kitap kaleme alan Omid Scobie'nin iddiasına göre Markle'ın törene katılmamasında Archie'nin doğum günüyle çakışmasının büyük etkisi var. Çift ,oğullarının yeni yaşını kutlama programına göre böyle bir karar aldı. O yüzden Harry, sadece taç giyme törenine katılacak, üç günlük ulusal tatil sırasında yapılacak diğer etkinliklerde ise yer almayacak.

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Daha önce bazı basın organları tarafından törene Harry ve Meghan'ın çocukları Archie ve Lilibet ile birlikte katılacakları ileri sürülüyordu. Hatta çiftin tören sonrası balkondan halkı selamlama sırasında da orada olmak istediği iddiaları vardı. Ama artık belli ki olaylar böyle gelişmeyecek.



AİLE DERİN BİR NEFES ALDI

Bu arada Meghan Markle'ın törene katılmayacak olmasının İngiliz kraliyet ailesine derin bir nefes aldırdığı da konuşuluyor. Kraliyet uzmanlarına göre Meghan'ın törene katılmaması kendisi açısından bir tür ödün verme.

Bunun yanı sıra bazı uzmanları Markle'ın törene katılmayacağının netlik kazanmasının tüm aileyi rahatlattığı yorumunu yaptı. Kraliyet uzmanlarına göre Markle'ın Londra'ya gitmesi tüm aile üyelerinden çok Galler Prensesi Catherine için huzursuzluk verici bir gelişme olacaktı.

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MÜCEVHER KRİZİNDEN KORKULUYORDU

Biraz da işi magazin boyutuna bakalım. Meghan Markle'ın törene gitmeyecek olmasının yeni bir mücevher krizini önlediği de konuşuluyor. Çünkü Markle, 2018 yılında Prens Harry ile evlendiği düğün öncesinde kendisine önerilen tacı değil başka bir tacı kullanmak istemişti. Bu konudaki ısrarı da Harry'nin mücevher dairesi sorumlularıyla gerilim yaşamasına neden olmuştu.

O dönemde ortaya atılan iddialara göre Markle, düğününde yeşil zümrüt taşlarla süslü bir tacı kullanmak istedi. Fakat Kraliçe 2. Elizabeth onun için Kraliçe Mary'nin tacını seçmişti. Markle zümrüt taşlı taçta ısrar edince Kraliçe'nin giyiminden kuşamından ve mücevherlerinden sorumlu olan Angela Kelly ile Harry arasında gerilim yaşanmıştı. Tabii ki sonunda Kraliçe'nin dediği oldu ve Meghan onun seçtiği tacı taktı.

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İşte Markle'ın törene katılmaması aynı zamanda böyle bir gerilimin tekrarlanması olasılığını da gündeme getiriyordu. Ama sonunda Markle'ın törene katılmama kararı bu gerilimi de başlamadan sona erdirmiş oldu.