Ünlü oyuncu 19 yaşında nişanlandı, tartışma çıktı: Ben o yaşta evden bile çıkamıyordum

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MUTLU HABER BÜYÜK GÜRÜLTÜ KOPARDI

İşte bunun son örneklerinden biri de birkaç gün önce yaşandı. Ama bu paylaşım her zamankinden çok daha fazla ses getirdi. Nedenine birazdan geleceğiz.

Bu kez yine genç ve ünlü bir yıldız ile yine kendisi gibi genç kuşak bir yıldız olan "büyük aşkı" söz konusu. Siyah- beyaz mutluluk fotoğrafında yine birbirlerine sarılarak gülen iki genç vardı. Tabii ki ön planda da yine kocaman elmas taşı olan bir yüzük.

Buraya kadar her şey bilindik zaten. Şimdi gelelim bu mutlu haberin neden bu kadar büyük gürültü kopardığına.

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Önce kimlerin nişanlandığını bir anlatalım. Mutlu müstakbel gelin, çocukluğundan itibaren kamera karşısında olan, hatta rol aldığı yapımlarla gencecik yaşında en zengin yıldızlar arasına giren Millie Bobby Brown. Nişanlandığı kişi ise müzik dünyasının emektarlarından Jon Bon Jovi'nin dört çocuğundan biri olan Jake Bongiovi.

Henüz 19 yaşında olan Millie Bobby Brown, Instagram sayfasında takipçileriyle büyük mutluluğunu paylaştı. Yüzüğünü gözler önüne seren Brown, bu görüntünün mesaj kısmına da "Seni üç yazdır seviyorum tatlım" diye yazdı. Kısaca özetlemek gerekirse Millie Bobby Brown ile 20 yaşındaki Jake Bongiovi,hayatlarının geri kalan yıllarını birlikte geçirmeye söz verdiklerini bu şekilde duyurmuş oldular.





GELİN 19, DAMAT 20 YAŞINDA OLUNCA

Büyük olasılıkla şimdi bu durumun neden bu kadar çok tartışma yarattığını merak ediyorsunuz. Sonuçta birbirini seven iki bekar insanın evlenmeye karar vermesinde şaşılacak bir durum yok. Ama işte gösteri dünyasında da sosyal medyada da bu kadar tartışma yaratan kısmı iki gencin yaşları.

Birçok kişi Millie Bobby Brown'un 19, Jake Bongiovi'nin de 20 yaşında nişanlanmasının çok da doğru olmadığı yolunda görüşlerini belirtti. Brown'ın bir takipçisi, yıldızın yaşının evlilik için çok genç olduğunu vurgulayıp "19 yaşında evlenmek çılgınca" diye yazdı.

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'İLK AŞKINLA EVLENMEK ZORUNDA DEĞİLSİN'

Bir başka takipçisi kendi büyükanne ve büyükbabarının evlendiği yaşta Millie Bobby Brown'ın da evlenmeye hazırlandığını yazdı.

Brown'ın bir başka takipçisi ise uzun bir yorum yazdı nişan haberini duyuran bu paylaşıma: "Seni seviyorum Millie. Ama sen hala bir bebeksin. Bu tür girişimler için çok gençsin. Onun senin ilk aşkın olması onunla evlenmek zorunda olduğun anlamına gelmez. Kararın konusunda lütfen emin ol ve dikkat et. Her zaman senin yanındayım ve senin için en iyisini diliyorum."

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'NİYE ERKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR?'

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin bu kadar genç yaşta evlilik planları yapması elbette bazı takipçilerini sevindirdi. Onlara göre bu durumun yaşla, genç ya da daha olgun olmakla ilgisi yok.

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Bunlardan biri görüşlerini "Mille'nin evlenmek için çok genç olduğunu söyleyenlerle aynı fikirde değilim. Benim kuzenim 19 yaşında evlendi, şimdi 24 yaşında ve çok mutlu. Tıpkı büyükannem ve ailemizin daha yaşlı diğer üyeleri gibi. Annem 21 yaşında evlendi ve 22 yaşında beni dünyaya getirdi. İnsanlar neden evlilik için bu yaşların erken olduğunu düşünüyor, anlamıyorum."

Brown ile Bongiovi'nin evlilik kararını destekleyen bir başka takipçisi ise "Bu kadar erken yaşta evlilik kararı alanları eleştirenler, bazılarının evlilik için flört etmeye başladığının farkında değil" diyerek görüşünü belirtti.

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'20 YAŞINA GELENE KADAR EVDEN ÇIKMAMA BİLE İZİN VERİLMEZDİ'

Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin genç yaşta evlilik kararı aldıklarını duyurmasının ardından başka beklenmedik bir gelişme oldu. Bir başka genç yıldız, Ariana Grande'nin, Brown'ın eski bir ilişkisine dair yaptığı bir yorum sosyal medya kullanıcıları tarafından tekrar gün yüzüne çıkarıldı.

O dönemde yani 2018 yılında Millie Bobby Brown, henüz Jake Bongiovi ile tanışmamıştı. Müzisyen Jacob Sartorious ile birlikteydi. Bir iskelede öpüşürken çekilen bir fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaşmıştı Brown.

Ariana Grande de o paylaşıma "Ben 20 yaşına gelene kadarevden çıkmama bile izin verilmezdi" diye yorum yapmıştı.

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İşte Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin nişan haberinden sonra bu eski paylaşım ve Grande'nin ona yaptığı yorum tekrar gündeme geldi. Hatta sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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EFSANE MÜZİSYEN JON BON JOVI'NİN OĞLU

Millie Bobby Brown'ı milyonlarca kişi daha çocukluk yıllarından bu yana çok iyi tanıyor. Peki Jake Bongiovi kim? Biraz önce de söylediğimiz gibi efsane rock müzisyeni Jon Bon Jovi'nin dört çocuğundan biri. Bon Jovi ile eşi Dorothea Hurley'in üç tane çocuğu daha bulunuyor.



Tam adı Jacob Hurley Bongiovi olan damat adayının 29 yaşında Stephanie Rose adında bir ablası ile Jesse adında 28 yaşında bir ağabeyi iye 19 yaşında Romeo adında bir kardeşi bulunuyor.



Jake Bongiovi de tıpkı Millie Bobby Brown gibi bir oyuncu. Aynı zamanda Syracuse Üniversitesi'ne kabul edildiğini babası Jon Bon Jovi, sosyal medya hesabından büyük bir gururla duyurmuştu. Bu arada yeri gelmişken Millie Bobby Brown ile Jake Bongiovi'nin 2021 yılından bu yana flört ettiğini de hatırlatalım.

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ONLAR DA ÇOCUK YAŞTA EVLENDİ

19 yaşındaki Millie Bobby Brown ile gelecek ay 21 yaşına girecek olan Jake Bongiovi, evlilik yolunda ilk adımı attı ve bu durum bir tartışmaya yol açtı. Ama gösteri dünyasında bu kadar genç yaşta evlilik yoluna giren tek ünlü çift onlar değil. O pırıltılı dünyada 17 hatta 16 yaşında evlenen bile var. Gelin onlara da bir bakalım.

SOYADI ONDAN YADİGAR

Daha yeni kuşakların, Bruce Willis'in eski eşi olarak bildiği Demi Moore'un ondan önce de bir evlilik yaptığını biliyor musunuz? Üstelik Moore, soyadını hala kullandığı ilk eşi Freddy Moore ile evlendiğinde henüz 17 yaşındaydı. İlk eşi ise kendisinden 12 yaş daha büyüktü. Bu evlilik, sadece 4 yıl sürdü.

17 YAŞINDA EVLENDİ

Çocuk yaşta rol aldığı Evde Tek Başına serisi ile bir anda şöhrete kavuşan Macaulay Culkin de küçücük yaşta evlendi. Henüz 17 yaşındayken Rachel Miner ile hayatını birleştirdi. O sırada ikisi de öğrenciydi. Bu erken evlilik iki yıl sürdü.

İLK EVLİLİĞİNİ 19 YAŞINDA YAPTI

Gösteri dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Kim Kardashian, 19 yaşındayken Damon Thomas ile evlendi. Las Vegas'ta yapılan bu evlilik üç yıl sürdü.

Beyonce Knowles'un kardeşi Solange, ilk evlilik deneyimini 17'sindeyken yaşadı. O sırada 19 yaşında olan Daniel Smith ile evlendi. Bundan bir yıl sonra yani 18 yaşındayken oğlunu dünyaya getirdi. Knowles ile Smith üç yıl sonra boşandılar.

ÖLÜM ONLARI AYIRANA KADAR EVLİ KALDILAR

1980'li yılların en gözde oyuncularından biri olan Bo Derek ile soyadını aldığı yönetmen John Derek, 'ölüm onları ayırıncaya kadar' evli kalmayı başardılar. Bo Derek henüz 18 yaşındayken o sırada 30'lu yaşlarını süren John Derek ile evlendi. Üstelik yönetmen, o sırada Linda Evans ile evliydi. Ama birlikte çalıştıkları Fantasies adlı filmin setinde birbirlerine aşık oldular. John Derek, Evans'tan boşanıp Bo Derek ile hayatını birleştirdi. Onlar yukarıda saydığımız diğer örneklerin aksine, ünlü yönetmenin öldüğü 1988 yılına kadar evliliklerini sürdürdüler.

ANNESİ NİKAHI İPTAL ETTİRDİ

Milla Jovovich, Shawn Andrews ile ilk evliliğini yaptığında henüz 16 yaşındaydı. İkili, Dazed and Confused adlı filmin setinde tanıştı. Birkaç ayda da evlendiler. Fakat filmin yönetmeni Richard Linklater'ın söylediğine göre Jovovich'in annesi, kızının çok genç olduğu gerekçesiyle nikahı iptal ettirdi. Zaten Milla Jovovich de annesine bir şeyler kanıtlamak için o kadar erken yaşta böyle bir girişimde bulunduğunu söylemişti.

ÇOCUK YAŞTA TANIŞIP BİRKAÇ YIL SONRA EVLENDİLER

Gelelim bir başka erken evliliğe. Bu kez kahramanlarımız Melanie Griffith ile Don Johnson. Çift, GriffitH7in 14, Johnson'ın da 22 yaşında olduğu yıl The Harrad Experiment adlı filmin setinde tanıştılar. Bundan dört yıl sonra evlendiler. Bu evlilik sadece altı ay sürdü.

İLK EVLİLİĞİNİ YAPTIĞINDA 18 YAŞINDAYDI

Bugün Jason Sudeikis ve Harry Styles ile yaşadığı aşklarla konuşulan Olivia Wilde ilk evliliğini Tao Ruspoli ile yaptığında henüz 18 yaşındaydı. Birlikte sekiz yıl geçidiler. Ama sonra yolları ayrıldı.