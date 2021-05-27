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Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 - 09:25 | 

Ariana Grande ile Dalton Gomez'in kapalı kapılar ardındaki düğününden ilk kareler

Müzik dünyasının genç yıldızı Ariana Grande, bundan iki hafta önce gözlerden uzak ve ani bir şekilde iş insanı Dalton Gomez ile hayatını birleştirmişti. Törene sadece çiftin aileleri ve çok yakınları katıldı.

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1GELİNLİĞİ MERAK EDİLİYORDU

GELİNLİĞİ MERAK EDİLİYORDU

Ariana Grande'nin malikanesinde düzenlenen törenle ilgili detaylar, özellikle de 25 yaşındaki şarkıcının giydiği gelinlik büyük merak konusu olmuştu.

2SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sonunda Ariana Grande, hayranlarının bu konudaki merakını giderdi ve düğününde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

3GRANDENİN MALİKANESİNDE EVLENDİLER

GRANDE'NİN MALİKANESİNDE EVLENDİLER

Ariana Grande ile 25 yaşındaki iş insanı Dalton Gomez, geçtiğimiz 15 Mayıs'ta Grande'nen California Montecito'da bulunan malikanesinde hayatlarını birleştirdi

420 KONUK KATILDI

20 KONUK KATILDI

Geçen yılın aralık ayında nişanlanan çiftin evlilik törenine sadece 20 konuğun katıldığı belirtildi.

5MUTLU ÇİFT

MUTLU ÇİFT

Bu sürpriz evliliğin ardından Ariana Grande'nin sözcüsü yaptığı açıklamada hem ünlü şarkıcının hem de Dalton Gomez'in çok mutlu olduğunu ve düğünün son derece samimi bir şekilde, küçük bir topluluğun katılımıyla gerçekleştiğini açıkladı. 

6SADE AMA ŞIK GELİNLİK

SADE AMA ŞIK GELİNLİK

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, düğününde Vera Wang imzası taşıyan sade bir gelinlik giydi.

7ÜNLÜ MARKALARDAN GİYİNDİ

ÜNLÜ MARKALARDAN GİYİNDİ

Görüntüsünü de Giuseppe Zanotti tasarımı gelin ayakkabıları ve Lorraine Schwartz imzalı elmaslarla tamamladı. Damat Dalton Gomez ise Tom Ford tasarımı bir damatlık tercih etti.

8GELİNLİĞİNİ UZUN SÜREDİR PLANLIYORDU

GELİNLİĞİNİ UZUN SÜREDİR PLANLIYORDU

Daha önce Vogue dergisine yansıyan haberlere göre Ariana Grande gelinliğini planlamaya Dalton Gomez ile nişanlandığını açıklamadan çok önce planlamaya başladı.

9ÖZEL DİKİM

ÖZEL DİKİM

Grande, bundan yıllar önce, konuk oldukları bir MET Gala gecesinde Vera Wang'dan gelinliğini tasarlamasını istemişti. Bu istek yıllar sonra gerçek oldu ve Wang, Grande için özel dikim bir gelinlik tasarladı.

10KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLER

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLER

Ariana Grande'yi büyük gününe hazırlayanlar arasında makyaj sanatçısı Ash K Holm de yer aldı. Gelinin saçlarını ise Josh Liu yaptı. Ariana Grande, düğüne hazırlık anlarında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

11SONUNDA HAYATININ AŞKINI BULDU

SONUNDA HAYATININ AŞKINI BULDU

Grande daha önce de Big Sean, Ricky Alvarez, Mac Miller ve Mikey Foster ile aşk yaşadı. Ariana Grande, bundan üç yıl önce Pete Davidson ile nişanlandı. Fakat bu nişan sadece 4 ay sürdü. Davidson'dan ayrıldıktan iki yıl sonra Dalton Gomez ile nişanlandığını açıkladı.

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