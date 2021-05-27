Ariana Grande ile Dalton Gomez'in kapalı kapılar ardındaki düğününden ilk kareler

SONUNDA HAYATININ AŞKINI BULDU Grande daha önce de Big Sean, Ricky Alvarez, Mac Miller ve Mikey Foster ile aşk yaşadı. Ariana Grande, bundan üç yıl önce Pete Davidson ile nişanlandı. Fakat bu nişan sadece 4 ay sürdü. Davidson'dan ayrıldıktan iki yıl sonra Dalton Gomez ile nişanlandığını açıkladı.