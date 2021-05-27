Ariana Grande ile Dalton Gomez'in kapalı kapılar ardındaki düğününden ilk kareler
Müzik dünyasının genç yıldızı Ariana Grande, bundan iki hafta önce gözlerden uzak ve ani bir şekilde iş insanı Dalton Gomez ile hayatını birleştirmişti. Törene sadece çiftin aileleri ve çok yakınları katıldı.
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GELİNLİĞİ MERAK EDİLİYORDU
Ariana Grande'nin malikanesinde düzenlenen törenle ilgili detaylar, özellikle de 25 yaşındaki şarkıcının giydiği gelinlik büyük merak konusu olmuştu.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Sonunda Ariana Grande, hayranlarının bu konudaki merakını giderdi ve düğününde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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GRANDE'NİN MALİKANESİNDE EVLENDİLER
Ariana Grande ile 25 yaşındaki iş insanı Dalton Gomez, geçtiğimiz 15 Mayıs'ta Grande'nen California Montecito'da bulunan malikanesinde hayatlarını birleştirdi
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20 KONUK KATILDI
Geçen yılın aralık ayında nişanlanan çiftin evlilik törenine sadece 20 konuğun katıldığı belirtildi.
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MUTLU ÇİFT
Bu sürpriz evliliğin ardından Ariana Grande'nin sözcüsü yaptığı açıklamada hem ünlü şarkıcının hem de Dalton Gomez'in çok mutlu olduğunu ve düğünün son derece samimi bir şekilde, küçük bir topluluğun katılımıyla gerçekleştiğini açıkladı.
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SADE AMA ŞIK GELİNLİK
Ünlü şarkıcı Ariana Grande, düğününde Vera Wang imzası taşıyan sade bir gelinlik giydi.
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ÜNLÜ MARKALARDAN GİYİNDİ
Görüntüsünü de Giuseppe Zanotti tasarımı gelin ayakkabıları ve Lorraine Schwartz imzalı elmaslarla tamamladı. Damat Dalton Gomez ise Tom Ford tasarımı bir damatlık tercih etti.
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GELİNLİĞİNİ UZUN SÜREDİR PLANLIYORDU
Daha önce Vogue dergisine yansıyan haberlere göre Ariana Grande gelinliğini planlamaya Dalton Gomez ile nişanlandığını açıklamadan çok önce planlamaya başladı.
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ÖZEL DİKİM
Grande, bundan yıllar önce, konuk oldukları bir MET Gala gecesinde Vera Wang'dan gelinliğini tasarlamasını istemişti. Bu istek yıllar sonra gerçek oldu ve Wang, Grande için özel dikim bir gelinlik tasarladı.
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KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLER
Ariana Grande'yi büyük gününe hazırlayanlar arasında makyaj sanatçısı Ash K Holm de yer aldı. Gelinin saçlarını ise Josh Liu yaptı. Ariana Grande, düğüne hazırlık anlarında çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
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SONUNDA HAYATININ AŞKINI BULDU
Grande daha önce de Big Sean, Ricky Alvarez, Mac Miller ve Mikey Foster ile aşk yaşadı. Ariana Grande, bundan üç yıl önce Pete Davidson ile nişanlandı. Fakat bu nişan sadece 4 ay sürdü. Davidson'dan ayrıldıktan iki yıl sonra Dalton Gomez ile nişanlandığını açıkladı.