Kocamdan boşanmak beni baskıcı annemden de kurtardı!

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YILLARCA SAKLADIĞI GERÇEKLERİ ANLATTI, İÇİNİ DÖKTÜ

Artık onun da gençliği, 20'li 30'lu hatta 40'lı yaşları bile geride kaldı. Yine de sinema ve TV sektörüne gelen yeni kuşaklara rağmen yeri hala sağlam. Özellikle de son dönemde hayatının gizli yanlarını ilk kez gözler önüne serdiği, hatta bir nevi içini döktüğü belgesel ile adını bile duymamış olanlar bile artık onu çok iyi tanıdı.

Ufacık bir çocukken eşine az rastlanan güzelliğiyle sinemada bir anda yıldız olan Brooke Shields'dan söz ettiğimizi anladınız büyük olasılıkla. Artık 57yaşında iki çocuk annesi bir yetişkin olan Shields son dönemde hayatını konu alan bir belgeselle gündemin ilk sıralarından hiç inmedi.

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Shields, kendisini konu alan belgeselin rüzgarıyla hayatının on yıllarca saklı tuttuğu gerçeklerini birer birer açıklıyor. Buna geçmişte konuşmaya pek yanaşmadığı annesiyle ilişkisi de dahil.

On yıllarca hayatı hakkında bu kadar açık konuşmayan Shields, kendisine ün getiren PrettyBaby (Güzel Bebek) adlı filmden adını alan o belgeselin rüzgarıyla katıldığı programlarda da bugüne kadar bilinmeyen yanlarını anlatmayı sürdürüyor. Bunun bir örneğini de konuk olduğu Onward with Rosie O’Donnell’ adlı podcast yayınında sergiledi.

BOŞANMASI SAYESİNDE ANNESİNE OLAN BAĞIMLILIĞINDAN KURTULDU

Güzel oyuncu bu kez ilk eşi tenis yıldızı Andre Agassi ile olan başarısız evliliğini ve bunun kendisini annesine bağımlı bir hayat sürdürmekten nasıl kurtardığını anlattı.

Shields ile dönemin en ünlü tenis yıldızlarından biri olan Andre Agassi, 1993 yılında flört etmeye başladılar. 199'7de yılında da evlendiler: Üstelik Brooke, sadece kariyerini değil hayatını da yönlendiren annesine karşı çıkarak yaptı bu evliliği. Ama kocasının madde bağımlılığı ve dengesiz kişiliği nedeniyle olaylı bir şekilde ayrıldılar. Özetle evlilik 1999 yılında bitti yani sadece iki yıl sürdü.

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Anlattığına göre Shields'in, Andre Agassi ile iki yılda biten evliliği onu üzdü. Ama annesine bağımlı yaşamaktan kurtulmasını da sağladı.

İlk eşiyle çok mutlu bir evliliği olmamasına rağmen Brooke Shields onu yine de sevgiyle anıyor. Çünkü anlattığına göre baskın karakterli annesi Teri Shields'e bağımlı bir hayat sürmekten Agassi sayesinde kurtuldu.

Rosie D'Donnell'a konuşan Brooke Shields annesiyle sürdürdüğü tuhaf ilişkiye de değindi. Ayrıca bunu yaparken 1975 yılında çok ses getiren bir belgesele de gönderme yaptı.

ÜNLÜ BELGESELE GÖNDERME YAPTI 'ANNEME KEDİ MAMASI YEDİRDİM'

Shields'ınannesi Teri, kızının bütün hayatını ve kariyerini kendi kontrolü altına almıştı. Üstelik de iflah olmaz bir alkolikti. Bu yüzden zor zamanlar yaşadığını saklamadı Brooke Shields. Annesinden söz ederken 1975 yapımı Grey Gardens adlı belgesele gönderme yaparak "Anneme kedi maması veriyordum ve onu bunun pate (genelde malzemesinde ördek, sülün gibi kanatlıların ciğeri olan bir et ezmesi) olduğunu söylüyordum" dedi.

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Brooke Shields, şöhretinin doruğunda olduğu dönemde,o yılların tenis yıldızı olan Agassi ile annesine karşı gelecek evlenmişti. Ancak evlilikleri çok kısa sürdü.

Shields, yalnız bir çocukluk dönemi geçirdiğini söyleyip bunun nedeninin de annesinin alkol bağımlılığınınkendisini çıkmaza sokması olduğunu ekledi "Sanırım beni yalnızlaştıran şey annemin alkol bağımlılığıydı. Yalnız olmayı seviyordum. Bir restoranda yalnız başıma oturup yemek yiyebiliyordum" dedi.

'SÜREKLİ TELEFONLA ARAYIP BENİ KONTROL EDERDİ'

Annesinin kontrolcü tavırlarından rahatsız olduğunu da hiç gizlemedi Shields. Fransız Edebiyatı okumak için gittiği Princeton Üniversitesi'ndeyken annesi Teri'nin kendisini sürekli telefonla arayıp kontrol ettiğini sözlerine ekledi.

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Teri Shields, öylesine baskın karakterliydi ki, üniversite okumak için evden ayrılan kızını sürekli telefonla arayıp onu kontrol ediyordu.

İşte bu yüzen Andre Agassi ile olan evliliği her ne kadar kötü bir şekilde bitmiş olsa da bu durumun kendisini annesine olan bağımlılığından kurtardığını sözlerine ekledi. Yanibu şekilde bile olsa boşanmak ona bağımsızlığını kazandırmıştı.

Bu durumu da şu sözlerle açıkladı: "Andre'ye kesinlikle bunun için ihtiyacım vardı. Sanırım birbirimize farklı nedenlerle ihtiyaç duyuyorduk.Andre olmasaydı yapabildiklerimi yapamazdım."

'ANNEM BENİ HİÇ AFFETMEDİ'

Shields,Pretty Baby belgeselinde annesinin alkol bağımlılığını uzun uzun anlattı. Bu konu hakkında şunları söyledi: " Annemin alkolü bırakmak için hiçbir girişimde bulunmayacağını biliyordum. Alkol onun beynini kemiriyordu."Güzel oyuncu o dönemde annesinin, kendi kendini yıkıma götüreceğinden korktuğunu da saklamadı.

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Paylaştıkları ofisi annesine haber vermeden Andre Agassi'nin ekibinin yardımıyla boşalttıklarını anlattı Shields. Annesinin bu olay yüzünden kendisini asla affetmediğini de sözlerine ekledi.

Anlattığına göre Andre Agassi, kendi ekibinin Brooke Shields'e yardım etmesine izin verdi. Bu sayede Shields'in annesiyle birlikte paylaştığı Los Angeles'taki ofisini bir gece ona haber vermeden boşalttılar. Annesi Teri bu durumu öğrenince öfkeden küplere bindi. Sonra da bir süre ortadan kayboldu. Tam Shields onu bulmak için polise gidecekti ki Teri ortaya çıktı. Ama öfkesi dinmemişti. Shields'ın anlattğına göre annesi, bu yüzden onu hiç affetmedi.

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'ANNEM KALBİ KIRIK BİR KADINDI VE BANA AŞIKTI'

Shields, geçen haftalarda meslektaşı Drew Barrymore'un programına katıldığında da annesiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. Annesi Teri hakkında "O bana aşıktı" diyen Shields, bunun hayatını çok etkilediğini gizlememişti. Güzel oyuncu, annesinin bu takıntısı yüzünden ikisinin de cinsel hayatı olmadığını hatta kendisinin bekaretini uzun süre korumak zorunda kaldığını anlatmıştı.

Shields, arkadaşı Drew Barrymore'un programında da annesi Teri'nin tek odağının kızı yani kendisi olduğunu söylemişti. Hatta "Annem bana aşıktı" demişti.



Brooke Shields, o programda annesinin durumu hakkında biraz daha ayrıntılı cümleler de kurdu. Drew Barrymore'un annesi Jaid'e gönderme yaparak "İkimizin de yönlendirmek zorunda olduğumuz, bizim tarafımızdan göz kulak olunmaya ve hayatta tutulmaya ihtiyaç duyan anneleri vardı. Onlar kırılmışlardı" dedi.

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BABASININ AİLESİ BROOKE'UN DÜNYAYA GELMESİNİ İSTEMEDİ

Brooke Shields'ın, hayatının bütün gizemli noktalarını gözler önüne serdiği Pretty Baby belgeselde anlattığına göre annesi Teri ile babası Francis Alexander Shields henüz evlenmeden annesi hamile kaldı. Babasının ailesi bu bebeği istemediğ için Teri'ye para verip kürtaj yaptırmasını önerdi.

Brooke Shields, yapımcı Chris Henchy ile evli. Çiftin 16 ve 19 yaşlarında iki tane kızı bulunuyor.

Fakat Teri bebeğini yani Brooke'u dünyaya getirdi. Güzel oyuncunun anne ve babasının evliliği ise çok kısa sürdü. Her ne kadar Shields, annesiyle yaşasa da babasıyla görüşmeyi de sürdürdü.