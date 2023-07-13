Yakında milyarder iş adamıyla evlenecek... Ama bikinisi ucuzluktan

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Hele bir de evlendiklerinde tam da "gözlere seyirlik" manzaralar çıkıyor ortayar. Kocaman elmas taşlı yüzükleri, ünlü modacıların elinden çıkma gelinlikleri gibi... Kullandıkları pahalı araçları saymıyoruz bile.

Peki ya bu ünlüler, günlük hayatlarında nasıl yaşıyorlar dersiniz? Yani paralarını sanki yarınlar hiç yokmuş gibi sağa sola harcıyorlar mı?

Bazıları öyle yapıyor kuşkusuz... Günlük hayatta bile tercihleri lüks markalardan yana bu gruptakilerin. Bunlara en çarpıcı örnek de Victoria Beckham. Neredeyse her yıl değişen nişan yüzükleri, kızını küçücük yaşta ünlü modacılardan giydirmesi buna bir örnek. Kendisinin ve eşi David'in giydiklerini saymıyoruz bile.

Yeri gelmişken kızının birinci doğum gününde ona ünlü bir markaya ait elmas takılar hediye eden Cardi B'yi de hatırlayalım. Bebeğine aldığı bu hediye nedeniyle uzun uzun konuşulmuştu ünlü şarkıcı.

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O TUTUMLU ZENGİNLERDEN

Ama gösteri dünyasında öyle ünlüler var ki, ne kadar çok paraları olursa olsun öyle har vurup harman savurmuyorlar.

Elbette yeri geldiğinde giyimlerine ya da bazı zevklerine büyük paralar harcıyorlar. Ama aynı zamanda tasarruf etmeyi de biliyorlar. Kendileri gibi "paraya para demeyen" kişilerden hiç beklenmeyecek alışverişler yapıyorlar.

İşte bunlardan biri son günlerde bu özelliğiyle çok konuşulur oldu. Üstelik bu kişinin kendine ait bir mesleği, oradan elde ettiği bir geliri bile var. Hepsinden de ötesi dünyanın en zengin insanlarından biriyle nişanlı. Yakında evlenecekler.

Ama söz konusu bu kişinin hem de lüks yatla çıktığı tatilde giydiği bikini kelimenin tam anlamıyla olay yarattı. Bakalım kim bu ünlü kişi.

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TATİLİ LÜKS YATTA AMA BİKİNİSİ UCUZLUKTAN

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos'un adını duymuşsunuzdur mutlaka. Onu duyduysanız bir süredir eski gazeteci Lauren Sanchez ile nişanlı olduğunu da biliyorsunuz demektir.

Üstelik çift, kendilerini takip eden paparazzi ordusunun deyimiyle bir süredir "hiç bitmeyen bir Avrupa tatilinde."

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Tabii ki bu tatili Bezos'un sahip olduğu yarım milyar dolarlık Koru adlı yatında yaptıklarını, zaman zaman İtalya, Fransa ve İspanya'nın gözde tatil beldelerinde karaya çıktıklarını da söylemeye gerek yok.

Şimdi böyle bakıldığında Bezos ile Sanchez'in o tatilde hiç para hesabı yapmadıkları düşünülebilir. Elbette belli ayrıntılar için geçerlidir bu durum.

Ama son günlerde konuşulanlara bakılırsa Lauren Sanchez'in giyimi kuşamı bu konuda istisna.

SOSYAL MEDYADA BİKİNİYİ 'TANIYANLAR' ÇIKTI

53 yaşındaki eski gazeteci Lauren Sanchez, geçtiğimiz günlerde tatil sırasında çektiği bir bikinili selfie'yi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Muhtemelen amacı, ilerleyen yaşına rağmen formunu koruduğunu gözler önüne sermekti biraz da. Ama o paylaşımda başka bir ayrıntı öne çıktı.

Bir şirket sahibi olan, gazetecilik yaptığı yıllarda da bir birikim oluşturan Sanchez, kendisi gibi lüks yaşayan birinden hiç beklenmeyen bir bikini giyiyordu.

Sanchez'in giydiği, üst ve alt parçaları deniz kabuklarıyla süslü bikiniyi "tanıyan" ve hangi markaya ait olduğunu bilen çok sayıda kişi çıktı.

Tabii bunlar sayesinde de bikininin, çok zengin olmayanların da ulaşabileceği bir markaya ait olduğu da anlaşıldı.

Üstelik bu bikini çok makul bir fiyata satılıyordu.Yapılan hesaplara göre, üst ve alt parçaları farklı renklerde kombinlenmek üzere ayrı ayrı satılan bikinin toplam fiyatı 54 dolar. Bir başka deyişle yarım milyar dolarlık bir yatla çok uzun bir tatile çıkan birisi için 'sudan ucuz.'

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PARMAĞINDA 2 BUÇUK MİLYON DOLARLIK NİŞAN YÜZÜĞÜ VAR

İddialara göre Sanchez her ne kadar göz kamaştıran irilikte ve 2 buçuk milyon dolarlık bir elmas nişan yüzüğü takıyor olsa da giyimiyle ilgili bazı ayrıntılarda tutumlu davranıyor.

Bundan bir süre önce Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in servetleri ve evlilik sözleşmesi iddiaları gündeme gelmişti. Her ne kadar kendileri bu konuda resmi bir açıklama yapmasalar da çiftin evlilik sözleşmesi yapacağı ileri sürülmüştü.

Bunun gerekçesi olarak da Bezos'un bir önceki eşinden boşanırken servetinin hatırı sayılır bir bölümünü ona vermesi gösterilmişti. Öyle ki eski eşi bu boşanmada aldığı tazminat sayesinde dünyanın en zengin üçüncü kadını bile olmuştu.

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EVLİLİK ANLAŞMASI YAPACAKLAR

Durum böyle ama dünya basınına yansıyan haberlere göre Jeff Bezos, hayatını Lauren Sanchez ile birleştirmeden önce bir evlilik anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Böylece dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bezos, 138 milyar dolarlık servetinin geleceğini de güvence altına almış olacak.

Ayrıca Page Six'in haberine göre bunu amaçlayan tek kişi Jeff Bezos da değil. Muhabir ve sunucu olarak kariyer yapan, tanınmış bir ekran yüzü olan Lauren Sanchez de yıllar içinde hatırı sayılır bir servet edindi.

Elbette onun servetinin, Bezos'un serveti yanında lafı bile olmaz. Ama yine de kendini güvence altına almak zorunda hissediyor. Sözün kısası her ikisi de bu anlaşmayı imzalamaya dünden hazır.

ANLAŞMA YAPMAMANIN BEDELİ AĞIR OLDU

Jeff Bezos, ilk evliliğini Mackenzie Scott Tuttle ile yapmıştı. Çift, 2019 yılında boşandı. O dönemde evlilik anlaşması yapmadıkları için de bu boşanma Bezos'a 38 milyar dolara mal olmuştu. Yani boşandığı eşine hatırı sayılır bir tazminat ödemişti iş insanı.

MacKenzie Scott'ın bu boşanmanın ardından dünyanın en zengin üçüncü kadını konumuna yükseldiğini hatırlatalım. Bu deneyimin ardından Jeff Bezos, bu kez işi garantiye alıp Lauren Sanchez ile evlilik anlaşması imzalamaya karar verdi.

SANCHEZ'İN DE KİŞİSEL SERVETİ VAR

Jeff Bezos'un nişanlandığı Lauren Sanchez'in Black Ops Aviation adlı havadan video çekimleri yapan bir firması bulunuyor. Bunun yanı sıra Washington'da da 6.2 milyon dolar değerinde bir malikanesi var.



Lauren Sanchez daha önce Hollywood'un önde gelen yetenek ajanlarından Patrick Whitesell ile evliydi. Onlar da tıpkı Jeff Bezos ve Mackenzie Scott gibi 2019 yılında boşandı. Zaten bu iki boşanma da birbiriyle bağlantılı.

İLİŞKİYE BAŞLADIKTAN SONRA BİR SAHİL EVİ SATIN ALDILAR: Jeff Bezos ile Lauren Sanchez ilişkileri sırasında Hawai'de 78 milyon dolarlık bir sahil evi satın aldı. Her ne kadar servetini güvence altında tutmak için evlilik anlaşması imzalamayı istese de Bezos sevdiği kadına evlilik teklif ederken kesenin ağzını açtı. Sanchez'e 2. 5 milyon dolar değerinde 20 karatlık bir elmas yüzük verdi.





ESKİ KOCASININ ARKADAŞIYDI

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in birlikteliği bundan beş yıl önce başladı. Çift, o zamandan bu yana da birbirlerinden ayrılmaz hale geldi. O ilk dönemde ilişkilerini gözlerden uzak tutan Bezos ile Sanchez'in aşk yaşadığı, 2019 yılında gözler önüne serildi.

Bu ilişkinin böylesine gizlenmesinin nedeni de Bezos'un, Sachnez ile birlikte olmaya başladığında eski eşi MacKenzie Scott, boşanma sürecini henüz tamamlamamış olması. O sırada Lauren Sanchez de sonradan boşandığı kocası Patrick Whitesell'e Bezos ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı.

İşin bir başka ilginç yanı daha var. Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in eski eşi Patrick Whitesell, arkadaştı. Hatta ikiliyi Sanchez'in eski kocası Whitesell tanıştırdı. O tanışmanın ardından Bezos, Whitesell ve Sanchez üç arkadaş olarak görüşmeye ve çeşitli ortamlarda birlikte vakit geçirmeye başladı. Ama üç kişinin arkadaşlığı olarak başlayan bu durum bir süre sonra Bezos ile Sanchez'in yakınlaşmasıyla sona erdi.



PRUVADAKİ HEYKEL: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in tatil yaptığı Koru adlı yatın pruvasındaki heykel de Lauren Sanchez'e benzetiliyor.