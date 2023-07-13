Ünlü oyuncu aniden hayata veda etmişti: Kızı yokluğuna alışamadı: Babamın bir daha eve gelmeyeceğini hep unutuyorum!

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Ama diğer yandan da insan sanki sevdiği hayatından hiç çıkıp gitmemiş gibi hisseder. Kapının zili çalındığında bir an acı gerçeği unutup onun geldiği hissine kapılır.

Ya da kendisini çok etkileyen bir gelişme olduğunda eli telefona gider artık hayatta olmayan o sevdiğini arayıp konuşmak ister. Tabii ki gerçekle yüzleşmesi çok zaman almaz ve sonra da derin bir acıyla suskunlaşması.

Hastalık ve ölüm, ünlü ya da ünsüz ayrımı yapmadığından bu durum herkes için geçerli. Yani herkesin başına gelir. Tıpkı bundan bir ay önce gayet sağlıklı bir durumdayken beklenmedik bir kaza sonucu ölen ünlü oyuncunun kızının başına geldiği gibi.

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MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLDÜ: Hair müzikaliyle birkaç neslin hafızasına kazınan Treat Williams, 12 Haziran'da kendi kullandığı motosikletiyle geçirdiği kazada hayata veda etti.

Sinema dünyası, geçtiğimiz haziran ayında ünlü bir yıldızını kaybetti. Milos Forman'ın imzasını taşıyan Hair müzikali başta olmak üzere birçok filmde unutulmaz karakterlere hayat veren Treat Williams, hiç beklenmedik bir anda hayata veda etti.

Williams, 12 Haziran'da Vermont'ta kendi kullandığı bir motosikletle geçirdiği kaza sonucunda hayata veda etti.

Bu acı haber Treat Williams'ın hayranları üzerinde bir şok etkisi yarattı. Ama elbette hiç kimse ailesi özellikle de kızı Ellie kadar üzülmedi.

ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ AYINDA KIZI BÖYLE ANDI: Treat Williams'ı ölümünün birinci ayında 24 yaşındaki kızı Ellie, duygu yüklü bir sosyal medya paylaşımıyla andı.

Genç kız, çok acı bir şekilde kaybettiği babasını, ölümünün birinci ayında bir sosyal medya paylaşımıyla andı.

Ellie Williams, duygu dolu satırlarla tamamladığı o paylaşımında babasıyla çekilmiş fotoğraflarına yer verdi.

Genç kız hayatının değiştiği, baba acısıyla sarsıldığı o günü paylaşımında şöyle anlattı: " Bir aydır Vermont'da ailemin evindeyim. Ama sanki o telefonu alıp da çıldırmış gibi eve gelmemin üzerinden sadece bir gün geçmiş gibi hissediyorum."

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BABAMIN BİR DAHA EVE GELMEYECEĞİNİ UNUTUYORUM: Büyük bir acıyla sarsılan genç kız, "Babamın bir daha eve gelmeyeceğini unutuyorum" diye yazdı.

Ellie Williams, artık babasının hayatta olmamasına bir türlü alışamadığını da şu satırlarla dile getirdi: "Sanki babam film çekimi için uzağa gitmiş gibi. Babamın bir daha eve gelmeyeceğini hep unutuyorum."

Babasına olan sevgisini "Bu, hayatta yalnız bir kere yaşanabilecek bir aşk" diyerek tanımladı Ellie Williams. Bir baba- kız sevgisinin başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını, bunun sınırsız ve sonsuz olduğunu ifade etti.

Sonra da babası, ünlü oyuncu Treat Williams'a şu sözlerle seslendi: " Baba, seni kelimelerin tarif edemeyeceği kadar seviyorum. Bana hayal edilebilecek en iyi hayatı verdin. Ben daha iyi bir babaya sahip olmayı asla hayal edemezdim."

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71 YAŞINDAYDI: Kızının birlikte çekilen fotoğraflarıyla andığı oyuncu Treat Wiliams, 71 yaşında hayata veda etti.



Tam 50 yıl boyunca sürdürdüğü sinema kariyerinde çok sayıda unutulmaz karaktere kamera karşısında hayat veren Treat Williams, geçen haziran ayında bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Kendi kullandığı motosiklette geçirdiği kaza nedeniyle son nefesini verdiğinde Williams, 71 yaşındaydı.

Menajerinin açıklamasına göre kaza, motosikletiyle seyreden Treat Williams'ın önüne çıkan bir otomobil nedeniyle gerçekleşti.

FİLMLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI: Treat Williams, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Kariyeri boyunca 120’den fazla filmde oynayan Treat Williams en çok, aynı adlı Broadway müzikalinden uyarlanan Hair filminde oynadığı George Berger karakteriyle birkaç kuşağın hafızasına kazındı.

Ayrıca kendisine önemli ödüllerde adaylıklar getiren Everwood” adlı dizide de kamera karşısına geçmişti.

Treat Williams, Pam Van Sant ile 1988 yılında evlendi. Çiftin 24 yaşındaki Ellie'nin yanı sıra Gill adında bir de oğlu bulunuyor.