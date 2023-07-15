Ünlü çift boşanmanın eşiğinden dönmüştü: İyi ki birbirimizi bırakmamışız!

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BOŞANMA HABERİ KÖTÜ SÜRPRİZ OLDU

Haberlere göre, kendi boylarına yetişen birbirinden güzel üç kız çocuğu ve onca hatırayı bir anda silip atmıştı çiftin kadın tarafı. Herkesin büyük bir aşkla sevdiğini düşündüğü kocasına karşı boşanma davası açmıştı!

Bu haberin duyulmasından sonra ünlü çift hakkında türlü çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun kaslı kollarına yaptırdığı karısının yüzünü resmeden dövmeyi, köpeğinin yüzüyle değiştirmesinden, kayınvalidesinin gelinini hiç sevmediğine dair onlarca söylenti ortalarda dolaştı durdu.

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Fakat sonra hiç beklenmedik bir gelişme oldu. Sadece bir ay sonra çift boşanmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

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Bu durum hayranlarını sevindirse de ardından gelen haber başka kuşkulara yol açtı. Ünlü çift, hayatlarını bir tür reality şov olarak sergileyecekti. Akıllara hemen şu soru geldi: "Bu boşanma şovun bir parçası mıydı?"

Günler, aylar geçti... Köprülerin altından çok sular aktı. Sadece bir yıl önce boşanma konusuyla gündemde olan o ünlü çift, birlikte çıktıkları tatilde mutluluk tablosu sergiledi.

ONLAR GEÇEN YILI ÇOKTAN UNUTTU

Anladınız bizce, beyazperdede canlandırdığı Rocky ve Rambo karakterleriyle hafızalara kazınan Sylvester Stallone ve 25 yıllık eşi Jennifer Flavin'den söz ettiğimizi.

Geçen yıl boşanma kararı ve sonra tekrar barışma adımıyla gündemin ilk sıralarına yükselen çift o günleri çoktan unuttu bile.

77 yaşındaki Sylvester Stallone ile 54 yaşındaki Jennifer Flavin, önceki gün tatilin keyfini tam anlamıyla çıkarırken objektiflere takıldı. Üstelik öyle neşelilerdi ki kahkahalarını duymamak mümkün değildi.

Stallone ile Flavin, tatil için sıcak hava dalgasının kasıp kavurduğu Avrupa'yı seçti. Rotaları İtalya, Pontecorvo oldu.

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KIYAFETİYLE HAVUZA ATLADI

Ünlü çift, birkaç arkadaşlarıyla birlikte kaldıkları otelin havuzunda objektiflere takıldı. Flavin, mavi bir bikini giyerken Stallone ise havuza, siyah tişörtü ve şortuyla atladı.

Çift, uzun süre havuzda arkadaşlarıyla oyunlar oynadı. O sırada grubun kahkahaları ortalığı çınlattı.

Sonra karaya çıkan çift, ayrı ayrı şezlonglarda güneşlenmek yerine aynı şezlongda bir süre dinlendi. O sırada yanlarına gidenlerle neşeli sohbetler etti.

RAMBO'NUN GİYSİLERİ KURUYUNCA EL ELE AYRILDILAR

Jennifer Flavin, havuzda çıktıktan sonra üzerine mavi- beyaz bir plaj kıyafeti giydi. Rambo'nun havuza atladığı elbiselerinin kurumasını bekleyen çift, sonra güneşin zararlı ışınlarından korunmak için kaldıkları lüks villanın yolunu tuttu. Bu arada el ele tutuşmaları da dikkat çekti.

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Oysa bir yıl önce çiftin cephesinden gelen haberlere bakılırsa aralarını düzeltmeselerdi Stallone ile Flavin, artık yollarını ayırmış olacaktı. İster misiniz o dönemi de kısaca bir hatırlayalım.

GEÇEN YIL AYRILIĞI KONUŞUYORLARDI

Aslında dikkatlerin çiftin üzerine yönelmesi, Stallone'nin kolundaki dövmeyi değiştirmesiyle ortaya çıktı. Stallone'nin kolundaki karısının yüzünü temsil eden dövmeyi, köpeği Butkus'un yüzüyle değiştirmesi dikkat çekmişti.

Stallone'nin kendisinden 25 yaş genç eşi Jennifer Flavin de aralarında yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu bir Instagram paylaşımıyla gözler önüne sermişti.

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Flavin üç kızıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını "Bu kızlar benim önceliğim. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Biz dördümüz sonsuza kadar" notuyla paylaşmıştı. Bu arada Flavin'in Instagram'da da artık Stallone'yi takip etmediği ortaya çıktı.

Görünüşe göre Stallone ile Flavin. İtalya tatilinde aşk tazeliyor. Çift, dün çıktıkları tekne gezintisinde de böyle romantik görüntüler sergiledi.



AÇIKLAMAYI FLAVIN YAPMIŞTI



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Belgelere göre Jennifer Flavin, resmi olarak kullandığı Stallone soyadını da kendi soyadıyla değiştirmek istiyordu. Flavin'in boşanma davası dosyasında evliliklerinin düzeltilemez şekilde parçalandığı da vurgulandı.

54 yaşındaki Jennifer Flavin, People dergisine verdiği demeçte "25 yıllık evliliğin ardından Sylvester Stallone'ye boşanma davası açtığımı duyurmaktan üzüntü duyuyorum. Artık evli olmayacağız ancak 30 yılı aşan ilişkimize her zaman değer vereceğim. Ve biliyorum ki güzel kızlarımıza her zaman bağlı olacağız" diye konuştu.

Boşanma belgelerinde Sylvester Stallone'nin evlilik sırasında elde edilen varlıkların kasıtlı olarak dağıtılması, tüketilmesi veya israfıyla suçlandığı belirtiliyor. Yine bu belgelere göre Flavin, boşanma davası sırasında kocasının mal varlığını satmaktan, başkasına devretmekten veya dağıtmaktan men edilmesini istedi.

MİLYON DOLARLIK MALİKANEYİ KENDİSİNE BIRAKMASINI İSTEDİ

Jennifer Flavin cephesinden gelen bir başka Haber ise çiftin sahip olduğu milyon dolarlık malikaneyle ilgiliydi. Palm Beach'teki bu mülkün değerinin 35 milyon dolardan 57 milyon dolara çıktığı belirtiliyor.

Flavin'in taleplerinden biri de bu mülkün kullanımının sadece kendisine bırakılması. Flavin, boşanmak üzere olduğu Sylvester Stallone'nin, kendine ait iskelesi ve plajı olan bu mülkten men edilmesi talebinde bulundu.

BOŞANMA DEFTERİNİ KAPATTILAR

Ama sonra ünlü çift, boşanma noktasından tekrar eski günlerine döndü. İşte o dönemde ailece bir reality şov programı yapacakları duyuldu. Tabii ki herkes bu boşanma konusunun bir tür reklam olabileceğini ileri sürdü. Stallone de bu konuda yaptığı açıklamada bunu yalanlamadı.

Hollywood Reporter'a konuşan Sylvester Stallone, bu konuda "Elbette bu boşanma ayrıntısı; programın bir parçası olacak" dedi.

Stallone sözlerini şöyle sürdürdü: "John Lennon'ın söylediği bir şey vardır. 'Hayat; siz başka planlar yaparken olup bitenlerdir.' Umarım hayatın zaaflarını, kırılganlığını ve gerçek iyi bir ilişkinin ne kadar nadir olduğunu anlayan insanlarla birliktesinizdir."

'ONLAR BÜYÜRKEN DİKKAT ETMEDİM'

Stallone o süreçte geçmişine ve ailesine yaklaşımına dair itiraflarda da bulundu. Ünlü yıldız karısı Jennifer Flavin ile boşanmalarının önüne geçen dinamikleri de saklamadı.

Stallone, bu konuda The Sunday Times'a verdiği röportajda "Aşkımın ve ailemin her şeyden daha değerli olduğu konusunda bir yeniden uyanış yaşadım. Bu, işimin önünde bir durum ve hayattan aldığım zor bir dersti" diyerek sözlerini sürdürdü.



Deneyimli oyuncu; bazı durumlarda ailesini geri planda bırakıp işine odaklandığı için pişmanlık duyduğunu gizlemedi.

Jennifer Flavin ile evliliğinden, 26 yaşında Sophia, 24 yaşında Sistine ve 20 yaşında Scarlet adında üç tane kızı bulunan Sylvester stallone "Onlar büyürken, gerekli dikkati göstermediğini" itiraf etti. Geçmişte çok fazla kariyer odaklı yaşadığını anlatan Stallone, şimdi ise çocuklarıyla ve hayatlarıyla ilgilenmek istediğini söyledi.

HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY DUYMAMIŞTIM'

Sylvester Stallone, kızlarına hayatlarıyla ilgili sorular sorup konuşmaya çalıştığında önceleri tek kelimelik yanıtlar verdiklerini anlattı.

Fakat sonra bir gün içlerinden birinin " Sadece seni düşünüyorum" dediğini ve daha önce hayatında hiç böyle bir şey duymamış olduğunu belirtti.

Oyuncu, babalar ile kızları arasındaki ilişkiye dair şu saptamayı yaptı: "Bir kız çocuğu sizin onu umursadığınızı bilirse, sonsuza kadar sizin için oradadır."

BİR OĞLU GENÇ YAŞTA HAYATA VEDA ETTİ: Bu arada Stallone'nin, üç kızından başka eski eşi Sasha Czak'tan 43 yaşında Seargeoh adında bir oğlu daha bulunuyor. Bu evlilikten dünyaya gelen Sage ise 2012 yılında 36 yaşındayken hayata veda etmişti.





DAHA ÖNCE İKİ EVLİLİK YAPTI: Yeri gelmişken hatırlatalım, Jennifer Flavin, Stallone'nin üçüncü eşi. Yıldız, erken yaşta kaybettiği oğlu Sage'in annesinden (solda) boşandıktan sonra 1985 ile 1987 arasında Brigitte Nielsen (sağda) ile evlendi. Üçüncü eşi Flavin ile evliliği ise 997 yılından bu yana sürüyor.





'YORULDUM BU BOŞ KAFALI, UZUN BACAKLI KIZLARDAN'

Bu arada başka bir not... Boşanma haberlerinin yayıldığı dönemde ortada dolaşan iddialara göre Stallone'nin annesi, Flavin'den hiç hoşlanmıyordu.

Radar online adlı sitenin iddiasına göre Sylvester Stallone'nin 2020 yılında 98 yaşında ölen annesi Jackie Stallone, Jennifer Flavin'i gelini olarak hiç istemedi. Hatta ileri sürülenlere göre oğluna onunla evlenmemesi için yalvardı. Fakat Stallone'nin aşkı ağır bastı ve annesini dinlemedi.

Sitenin iddiasına göre Jackie Stallone, aslında başından beri oğlu Sylvester'ın hayatına giren kadınların hiçbirini benimsemedi. Çünkü onun, İtalyan tarzı bir evlilik yapmasını istiyordu.

Sylvester Stallone ile Flavin tanıştıklarında model, sadece 23 yaşındaydı. Daha o günlerde de Stallone'nin annesinin kanı ona hiç ısınmadı. İleri sürülenlere göre Jackie Stallone, gelini hakkında "Bu uzun bacaklı, boş kafalılardan yoruldum. California bunlarla dolu. Kendilerine bir yer arayan boş kafalılar... " diye konuşmuştu.

OĞLUMA MÜTEŞEKKİR OLMALI: Aslında Jennifer Flavin'in tatlı bir kız olduğunu söyleyen anne Stallone, o dönemde oğlunun sevgilisi olan genç kadın hakkında "Sylvester onu bir model yaptığı için müteşekkir olmalı. Oğlum aslında bir modellik ajansından daha fazla kızın model olmasını sağladı" sözlerini sarf etmişti.





'ÇOCUĞUMU ÜZERSEN SENİ EZERİM': Jackie Stallone, Sylvester Stallone'nin ilk karısı olan Czak (solda) hakkında da, oğlunun Rocy filmlerinden kazandığı paraya bir şekilde el koyduğunu ileri sürmüştü. O dönemde eski gelini hakkında "Oğlum Rocky'yi yaptı ve o da 20 milyon nafaka aldı" diye konuşmuştu.

Anne Stallone'nin, oğlunun ikinci karısı Danimarkalı model ve oyuncu Brigitte Nielsen hakkında da iyi düşünceleri olmadığı bilinen bir gerçek. Bir keresinde kendisi bu konu hakkında şunları söylemişti: "Bana bak, sana bir şey söyleyeyim: Eğer benim oğlumu incitirsen, seni bizzat ezerim!"