Babasının mirasından faydalamamıştı: Bir zamanların yıldız oyuncusu 5 çocuğuyla yol kenarında bir motele yerleşti!

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HOLLYWOOD'UN EFSANE İSMİNİN KIZI GENÇ YAŞINDA ÜNLÜ BİR OYUNCU OLDU

50 yaşındaki Tori Spelling, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde sayısız film ve dizide oynamış olsa da dünya onu hep onu 1990’dan 2000’e kadar davam eden ve 90’lı yıllara damgasını vuran gençlik dizisi Beverly Hills, 90210’la anmaya devam ediyor. Gösteri dünyasındaki kariyerinde oyunculuk dışında yazarlık ve sunuculuk ve realite şovları gibi farklı farklı alanlardaki çalışmaları da ekleyen Tori Spelling uzunca bir süredir kariyeri değil özel hayatıyla gündemde.

Tori Spelling, babası ünlü yapımcı Aaron Spelling sayesinde Hollywood'da kısa sürede isim yapmıştı

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Hollywood’un efsanevi isimlerinden ve en güçlü yapımcılarından Aaron Spelling’in kızı olarak dünyaya gelen Tori Spelling için aslında oyunculuk kariyerinin kapıları kolayca açıldı da denebilir. Yani bir diğer deyişle Tori Spelling de son zamanlarda tartışmalara konu olan “nepo” bebeklerden biri. Yani sahip olduğu soyadı sayesinde kendine gösteri dünyasında kolayca yer bulabilmiş bir isim. Tori Spelling, birlikte kamera karşısına geçtiğinde gönlünü kaptırdığı oyunu Dean McDermott'la 17 yıldır evliydi

SON GÜNLERDE ÖZEL HAYATINDAKİ SORUNLARLA GÜNDEMDEYDİ

Spelling, ilk evliliğini oyuncu Charlie Shanian’a yapmış, bu evlilik daha 1. yılını doldurduğundaysa kalbini o günlerde aynı yapımda rol alığı bir başka ünlü aktör Dean McDermott’a kaptırmıştı. İkisi de evli olan Tori Spelling ve Dean McDermott, eşlerinden boşandılar ve 2006’da evlendiler. Çiftin bu evlilikten üç oğlu ve iki kızı oldu. Büyük bir aşkla ve iki evliliğin bitişiyle başlayan bu evlilikse büyük skandallara ve ihanet söylentilerine konu oldu. Çiftin bu evlilikten 5 çocuğu var

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17 YILLIK EVLİLİKLERİ SKANDALLARLA DOLU

Daha önceleri defalarca toplum önüne kavgalar yaşayan, birden fazla sefer evlerine aile içi şiddet şüphesiyle polis çağırılan Tori Spelling ve Dean McDermott çifti 2013’te ünlü aktörün Tori Spelling’i aldattığı iddialarının basına yansıması nedeniyle bir kez daha zor durumda kaldı. Çift 2016 ise 40 bin dolarlık kredi kartı borçlarını ödemedikleri için bir kez daha paparazzilerin hedefine girdi.

Ünlü yapımcı babası Aaron Spelling’in değeri 165 milyon dolar olan saray yavrusu malikanesinde büyüyen Tori Spelling, babasını kaybettiğinde onun dudak uçuklatan servetinden sadece 800 bin dolar gibi oldukça az sayılabilecek bir parça almıştı. Tori Spelling’in annesiyle de arası uzun yıllardır bozuk; hatta bunun da bahsi geçen miras işleriyle ilgili olduğu biliniyor. Çift uzun süredir evliliklerindeki sorunları çözmeye uğraşıyordu ancak bu kez ayrıldıkları neredeyse kesin gibi

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BABASININ DUDAK UÇUKLATAN MİRASINDAN PAYINI ALAMADI

Anne Candy Spelling, 2014’te yaptığı bir açıklamada para harcama konusunda sınır tanımayan kızına eşinin büyük emeklerle kazandığı paraları bilerek vermediğini söylemiş ancak ona maddi açıdan zorluk yaşarsa yardımcı olabileceğini belirtmişti: “Kızım bir mağazaya girdiğinde kapısını kilitlettirir ve içeride 50-60 bin dolar harcamadan çıkmaz. Babasının büyük zorluklarla kazandığı serveti bu şekilde harcayamaz.”

Sayısız kavgaları, evlerine gelen polisler, ödeyemedikleri kredi kartı borçları derken çift bir de 2013'te yaşanan ihanet skandalı yüzünden sarsılmıştı

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Tori Spelling ve Dean McDermott’un evliliğinde bir süredir sorunlar yaşandığı, geçmişte birçok badireler atlatan karı kocanın artık ayrılığın kıyısına geldiği söylentileri ilk olarak 2021’de ortaya atılmıştı. Çift, ayrı ayrı sosyal medya paylaşımları yapıyor, parmaklarında da alyansları görünmüyordu. Hatta çifte yakın kaynaklar Tori ve Dean’in yatak odalarını uzun zaman önce ayırdığını söylüyor; bu evliliğin bu kadar zamandır devam etmesine şaşırıyorlardı.

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2021'DE ÇIKAN YÜZÜKLER GERİ GELMİŞTİ, BİR KEZ DAHA AYRILIK KARARI ALDILAR

Bu söylentilerin ardından sular duruldu ve çift evliliklerindeki sorunları aşmak için bir kez daha denemeye karar verdi. Ancak 56 yaşındaki ünlü aktör Dean McDermott, haziran ayında bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve Tori Spelling’le 17 yıllık evliliklerinin bittiğini yazdı. “18 yıllık birlikteliğimiz ve 5 çocuğumuzun ardından Tori ve ben kendi yollarımıza gitmeye karar verdik. Bu zorlu zamanlarda çocuklarımızın iyiliği için ebeveynlik görevlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz” diyerek ayrılık duyurusu yapan Dean McDermott daha sonra bu paylaşımı sildi. Tori Spelling'in annesi Candy Spelling, kızının babasının mirasından pay alamamasını savunmuştu ancak mali sıkıntı içinde olan kızına yardım etmeye her zaman hazır olduğunu söyledi

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KOCASI KİRALIK EVLERİNİ TERK ETMİŞTİ

Ancak bundan çok kısa bir süre sonra Dean McDermott, Tori Spelling’le birlikte yaşadıkları evdeki eşyalarını alıp bir depoya kaldırırken görüntülendi. O sırada Tori Spelling ise üzerinde “Erkekler yalan söyler” yazan bir tişört giyiyordu. Tori Spelling’in 2 gün önce yanında 5 çocuğu varken çekilen fotoğraflarıysa hem bu evliliğin gerçekten bittiğinin hem de ünlü oyuncunun bir kez daha büyük bir mali krize girdiğinin işareti oldu. Üç yıldan fazladır yaşadıkları kiralık evinde küf problemi yüzünden ciddi sağlık sorunları yaşayan aile bu kez de yol kenarındaki bir otele yerleşmeye mecbur kaldı

BİR DÖNEMİN ÜNLÜ YILDIZI YOL KENARINDAKİ OTELE YERLEŞTİ!

Hollywood filmlerinde sık sık karşımıza çıkan, genellikle otoyolların kenarında bulunan uzuz, çok odalı bir otele arabası ve çocuklarıyla gelen Tori Spelling, bagajdan çıkardığı bolca eşyayı bir odaya yerleştirirken fotoğraflandı. Geceliği 100 dolar olduğu öğrenilen bu otel ABD standartlarına göre oldukça ucuz bir yol kenarı oteli. Bir zamanların sevilen yıldız oyuncusunun çocuklarıyla birlikte buraya yerleşmesi büyük ses getirdi.

Tori Spellingîn 5 çocuğuyla birlikte ucuz bir otele yerleşmesi Hollywood'da küçük çaplı bir şok dalgası yarattı

Daha birkaç ay önce ailesiyle birlikte yaşadığı evde yıllardır devam eden küf sorunu yüzünden çocukları hastalanan ve günlerce hastanelere taşınarak çocuklarını iyileştirmeye çalışan Tori Spelling’in kiralık bir evde oturması da soru işaretlerine sebep olmuştu. Kocasıyla ayrıldığı oldukça aşikar olan yıldız isim, evi kendisine ait olmadığı için şimdi de ucuz bir otele yerleşmek zorunda kaldı. Spelling, önceki yıllarda neden kiralık bir evde yaşadıklarına dair açıklama yapmış, maddi sıkıntılar içinde olduğunu ve bunun da yaptığı yanlış yatırımlardan kaynaklandığını söylemişti.