Ünlü oyuncu içini döktü: 'Kurbağa gözlü laflarını duydukça canım çok yandı'

O KABA YORUMLAR HİÇ UNUTULMUYOR İnternette bu tür görünüşle ilgili zorbalığın eskiden var olduğunu ve günümüzde de eskisinden daha kötü bir şekilde sürdüğünü anlatan Spelling, 'Gelecek sefere tanımadığınız birinin yüzünün ya da bedeninin görüntüsünü ya da seçimlerini zorbaca eleştirmeden önce o kişilerin ruhunun bu kaba yorumları hatırlayacağını" unutmamaları konusunda da takipçilerini uyardı.