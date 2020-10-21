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GeriMagazin Ünlü oyuncu içini döktü: 'Kurbağa gözlü laflarını duydukça canım çok yandı'
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Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 09:39 | 

Ünlü oyuncu içini döktü: 'Kurbağa gözlü laflarını duydukça canım çok yandı'

Bir dönem rol aldığı dizilerle tanınan ünlü oyuncu gençlik yıllarında dış görünüşü yüzünden çok aşağılandığını, dayanılması güç sözlü tacizlerle karşılaştığını anlattı.

Backgrid USA, Mega, Instagram

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1YA KURBAĞA DEDİLER YA BÖCEK
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'YA KURBAĞA DEDİLER YA BÖCEK'

Kendisine gözlerinin şeklinden dolayı "kurbağa" ya da "böcek" denildiğini anlatan yıldız yetişme çağındayken bu tür eleştirilerle başa çıkmanın çok zor olduğunu anlattı. Beverly Hills 90210 adlı diziyle yıldızı parlayan Tori Spelling, Instagram paylaşımında, fiziksel görüntüye yönelik acımasız eleştirilerin kişileri nasıl etkilediğini dile getirdi.

2ÇOK AĞLADIM
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ÇOK AĞLADIM

Şu anda 47 yaşında olan Spelling, o dönemde gözlerinden nefret ettiğini ve makyaj koltuklarında çok ağladığını da satırlarına ekledi.

3GELİŞME ÇAĞINDA BİR GENÇ KIZ İÇİN ÇOK ZORDU
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GELİŞME ÇAĞINDA BİR GENÇ KIZ İÇİN ÇOK ZORDU

90210 dizisine başladığımda fazla kendime güvenim yoktu. Sonra internet trolleri (evet, o zamanlar da vardı) bana 'böcek gözlü', 'kurbağa gözlü' dediler. Gelişme çağında bir genç kız olarak böylesine mikroskop altına alınmak zordu. Yıllarca, rol aldığım dizilerde ya da sinemalarda makyajcılara gözlerimi küçük göstermeleri için yalvardım. Makyaj koltuğunda görüntüm yüzünden ağladım."

4GÖZLER RUHA AÇILAN AYNADIR
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'GÖZLER RUHA AÇILAN AYNADIR'

Hollywood'un en ünlü ve nüfuzlu yapımcılarından biri olan babası Aaron Spelling'in kendisine "Gözler ruha açılan aynadır" dediğini belirten Tori Spelling ile 1997 yılında Scream 2 adlı filmde rol aldığı dönemde görüşlerinin değişmeye başladığını belirtti.

5O DERGİ KAPAĞI FİKİRLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
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O DERGİ KAPAĞI FİKİRLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

O filmin bir sahnesinde çekilen görüntüsünü Rolling Stone dergisinin kapağında gördüğünde "gözlerinin, ruhunun hissettiklerini yansıttığını" düşünmüş Spelling. Anlattığına göre işte o andan sonra da görüntüsüne ilişkin fikirleri tamamen değişmiş.

6ARTIK FAZLA ETKİLENMİYORUM
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ARTIK FAZLA ETKİLENMİYORUM

Tori Spelling hala görüntüsüne yönelik tacizkar sözler duysa da bunların daha kendine güvenli hale getirdiğini ileri sürdü.

7O KABA YORUMLAR HİÇ UNUTULMUYOR
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O KABA YORUMLAR HİÇ UNUTULMUYOR

İnternette bu tür görünüşle ilgili zorbalığın eskiden var olduğunu ve günümüzde de eskisinden daha kötü bir şekilde sürdüğünü anlatan Spelling, 'Gelecek sefere tanımadığınız birinin yüzünün ya da bedeninin görüntüsünü ya da seçimlerini zorbaca eleştirmeden önce o kişilerin ruhunun bu kaba yorumları hatırlayacağını" unutmamaları konusunda da takipçilerini uyardı.

8DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI
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DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI

Hollywood'un efsane yapımcılarından Aaron Spelling'in kızı olan Tori Spelling, Beverly Hills 90210 ve Tori and Dean gibi yapımlarla adını duyurdu.

9MUTLULUĞU İKİNCİ EVLİLİKTE BULDU
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MUTLULUĞU İKİNCİ EVLİLİKTE BULDU

 Spelling, ilk evliliğini Charlie Shanian ile yaptı. İki yılık bu evliliğin ardından 2006'da Dean McDermott ile evlendi. Çiftin beş çocuklu mutlu evliliği devam ediyor.

10SUNUCULUK DA YAPIYOR
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SUNUCULUK DA YAPIYOR

Tori Spelling, kariyerini oyunculuğun yanı sıra sunucu olarak da sürdürüyor.

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