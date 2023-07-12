Ünlü şarkıcı 6 yıl sonra ilk röportajını verdi: Baba olduğumdan beri sadece tek bir şey düşünüyorum

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YENİ ŞARKIYLA GERİ DÖNÜYOR

Tüm bunlar olup biterken de 6 yıl boyunca hiç röportaj vermedi. Sosyal medya hesabını sık sık kapattı, ortadan kaybolup hayranlarını üzdü. Zayn Malik, mayıs ayında yeniden Twitter’a dönüp yokluğunda onu arayan, geri dönmesini isteyen hayranlarına teşekkür etti.

Bir yetenek yarışmasında ünlenen 5 gencin temellerini 2010'da attığı İngiliz One Direction grubu, 2015'te grup üyelerinin solo kariyerlerinin peşine düşmesiyle dağılmıştı... Başta Zayn Malik ve Harry Styles olmak üzere grubun tüm üyeleri artık çok satan albümleri olan başarılı şarkıcılar oldular ve dünya çapındaki ünlerini korudular hatta arttırdılar

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Ve yeni çıkacak şarkısının müjdesini de verdi. En son iki yıl önce yeni bir şarkısını dinlediğimiz Zayn Malik, yeni şirketiyle anlaştı ve alıştığımız tarzından farklı bir şarkıyla geri dönmek üzere olduğu söyleniyor. Sosyal medya hesaplarını da yeniden aktif hale getiren yıldız şarkıcı 6 yıldır sürdürdüğü suskunluğunu da bozup ses getiren bir röportaj verdi.

Zayn Malik, solo kariyerine başladığı yıl Gigi Hadid'le de aşk yaşamaya başlamış; çiftin 6 yıl süren bu ilişkiden Khai adını verdikleri bir kızları olmuştu

İLİŞKİYİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK BİLE KURTARAMADI

Zayn Malik ve Gigi Hadid 2015’ten 2021’e kadar fırtınalı bir aşk yaşamış; bu aşkın meyvesi de 2020’de doğan kızları Khai olmuştu. 6 yıllık ilişkileri boyunca sürekli kavgalar ve ayrılıklarla gündeme gelen çift kızları olduktan sonra artık ilişkilerini yoluna koyarlar sanılsa da hayranlarının bu beklentisi gerçekleşmedi ve çift 2021’de yollarını olaylı bir şekilde ayırdı.

Zayn Malik kızının doğumundan sonra mutluluk fotoğrafları paylaşsa da Gigi Hadid'le olan ayrılığı, şiddet ve uyuşturucu bağımlılığı söylentileri yüzünden zor günler geçirdi, sosyal medya hesaplarını kapattı ve uzun süren sessizliklere gömüldü

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Zayn ve Gigi’nin arasının kızları Khai’nin doğumundan sonra iyice bozulduğu öne sürülmüştü. Zayn Malik’in daha izole bir hayat sürmek isterken Gigi Hadid’in kızının doğumundan sonra bir an önce mesleğine ve spot ışıklarının altına dönmek istediği de o günlerde çok konuşuldu. Ayrılığın ardından ortaya atılan iddialardan sonra Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin ünlü bir eski model olan annesi Yolanda Hadid’in de bu ayrılıkta büyük payı olduğu inkar edilemez bir gerçek oldu.

Khai artık 2,5 yaşına gelmiş olsa da annesi ve babası asla fotoğraflarda onun yüzünü göstermiyor: Gigi Hadid ve Zayn Malik bu konuyla ilgili olarak bir mektup paylaşmış ve gazetecilerden ve özellikle de paparazzilerden bu konuda destek istemişti. Çift, birçok diğer ünlü anne baba gibi, kızlarının belirli bir yaşa gelince bu konuda kararını kendisinin vermesini istiyor ve onun normal bir çocukluk geçirmesi için uğraşıyor

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GIGI HADID'LE AŞKLARI DA AYRILIKLARI DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kızlarının kariyerleri ve özel hayatları üzerinden büyük bir etkisi olduğu bilinen hatta baskıcı damgası yiyen Yolanda Hadid’in başından beri onaylamadığı bu ilişkinin fazlaca “içinde” yer alması genç çiftin arasını bozuyordu. Zayn Malik’in öfke problemi olduğu, zaman zaman Gigi Hadid’e de sözlü şekilde saldırılarda bulunduğu zaten hep konuşuluyordu. Ancak fırtınaların en büyüğü Zayn Malik’in Yolanda Hadid’le fiziksel şiddet boyutu da olan itişli kakışlı bir kavga yaşamasının ardından kopmuştu.

Zayn Malik, onu bir dünya yıldızı yapan One Direction grubundan, grup turne yaparken ayrılmış ve çok fazla göz önünde olmak istemediğini, daha sakin bir hayat seçmek istediğini söylemişti. Yıldız şarkıcı sonraki süreçte zaman zaman “karanlık” bir noktaya sürüklendiği, başını uyuşturucu yüzünden derde soktuğu hatta plak şirketinden kovulduğu iddialarıyla gündeme geldi.

Günlerce, haftalarca değil, aylarca manşetlerden inmeyen bu kavga gürültünün üzerinden 2 yıl geçti ve Gigi Hadid gerçekten de söylendiği gibi bir yandan kızını büyütürken bir yandan da podyumlarda yürümeye bir yandan da kırmızı halıların, davetlerin ve partilerin en göz önünde ismi olmaya kaldığı yerden devam etti.

Zayn Malik ve Gigi Hadid'in ilişkisi olaylı şekilde bitmiş olsa da eski aşıklar kızları için kırgınlıkları bir kenara bıraktılar

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"KIZIM, GRİ HAYATIMA RENK OLDU"

Hakkında ortaya atılan sayısız iddianın ardından suskunluğa gömülen Zayn Malik ise 6 yıl sonra ilk kez röportaj vererek baba olduktan sonra değişen hayatından ve kızı Khai’den bahsetti. Bu röportaj aynı zamanda Zayn Malik’in 2,5 yaşındaki Khai’den de ilk kez bu kadar açıkça bahsedişi oldu. Minik kızından “O hayatıma yeniden renk getirdi.” diye bahseden 30 yaşındaki şarkıcı baba olmanın hayatına kattığı güzelliği vurguladı.

Baba olduktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Zayn Malik artık her şeyi ona örnek olabilmek için yaptığını açıkladı

6 YIL SÜREN SUSKUNLUĞUNU KIZI İÇİN BOZDU

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“Khai doğduktan sonra hayatımın temel amacı ona iyi bir örnek teşkil etmek oldu.” diyen Zayn Malik 6 yıl sonraki ilk röportajını da bu yüzden verdiğinin altını çizdi. Malik “Eskiden böyle söyleşiler yaparken çok gergin olurdum ve kaçardım. Ama şimdi bunu yapıyorum çünkü kızımın ileride bunu izleyip ‘Babam bir şeyler yapıyormuş, röportaj yapılan biriymiş’ desin istiyorum.” sözleriyle uzun süren suskunluğunu neden bozduğunu da açıklamış oldu.

Sosyal medya hesaplarını sürekli kapatıp açan ve bu arada tüm fotoğraflarını da silen Zayn Malik son olarak 2,5 yaşındaki kızı tarafından çekilen bu fotoğrafı paylaşmıştı

"BANA TUHAF TUHAF BAKIYORLAR AMA SONRA MAZUR GÖRÜYORLAR"

Sürekli “baba şakaları” yaptığını anlatan Zayn Malik etrafındakilerin ona tuhaf tuhaf baktığını ama sonra “Yeni baba, onu mazur görelim” diyerek onun komik olmayan bu şakalarına güldüklerini söyledi. “Yetişkin olunca insanın hayatındaki her şey bir noktada grileşiyor ve sıkıcı hale geliyor. Khai bu griliği yok etti ve hayatıma yeniden renk getirdi.” diyen ünlü şarkıcı minik kızının çektiğini söylediği bir fotoğrafı da Instagram hesabından paylaştı. Çiftliğindeki bahçeyi sularken çekilmiş fotoğrafının altına “Çiftçi baba, Khai’nin gözünden” yazdı ve kızıyla paylaştığı özel anları dünyaya gösterdi.