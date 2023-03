Herkesin aklına Justin Bieber’ın 2016’daki sözleri geldi: Selena Gomez ve Zayn Malik aşk mı yaşıyor?

Selena Gomez son günlerde sürekli olarak eski aşkı Justin Bieber’ın eşi Hailey Baldwin’le ilgili olarak gündeme geliyor. Hailey Baldwin, bir şehir efsanesine dönen Justin Bieber - Selena Gomez aşkını bitiren kişi olarak zihinlere kazınmış; Bieber ve Baldwin’in birlikteliği duyulduğundan beri iki genç kadın sürekli olarak atışmaya başlayınca olay giderek büyüyerek düşmanlık seviyesine ulaşmıştı.

Herkes Selena Gomez'in Hailey Baldwin'le kavgasını konuşurken ortaya atılan iddia bomba etkisi yarattı

Gomez’le geçen haftalarda dalga geçtiği, Kylie Jenner’la birlikte Instagram’a yükledikleri fotoğraf ve videolarla Selena Gomez’e hakaret ettikleri söylenen Hailey Baldwin, genç şarkıcının hayranlarının yoğun eleştirilerine hatta ölüm tehditlerine maruz kalmıştı. Çaresiz kalan Hailey, çareyi can düşmanı Selena’dan yardım istemekte bulmuş, Selena Gomez de hayranlarına seslenerek bu anlamsız internet zorbalığına son vermeleri çağrısını yapmıştı.

Herkes bu kavgalar ve tehditlerle ilgilenedursun magazin gündemine düşen son haber adeta bir bomba etkisi yarattı. İddialara göre Selena Gomez ve One Directon grubunun eski solisti, şarkıcı Zayn Malik aşk yaşamaya başladı. İddiaların kaynağı ise New York’ta ünlülri uğrak noktası haline gelmiş ünlü bir restoran.

Sene 2010... Justin Bieber 16, Selena Gomez ise henüz 18 yaşında... Büyük aşkın ilk günleri

Geçtiğimiz günlerde Gomez ve Malik’in burada birlikte yemek yediği hatta yemek sırasında ve restorandan çıkarken oldukça samimi görüntüler sergilediği, öpüşüp koklaştığı görüldü. Bu görgü tanıklığı ilk olarak mekânda garsonluk yapan bir kadının arkadaşına heyecanla attığı mesajla ortaya çıktı. Sonradan bu iddiaları doğrulayan, olayı gördüğünü söyleyen başka kişiler de ortaya çıkınca dedikodu giderek yayıldı ve manşetlere taşındı.

30 yaşındaki Zayn Malik 5 yıldan fazla bir süre model Gigi Hadid’le aşk yaşamış, bu aşkın evlilikle noktalanacağı düşünülmüştü. 2 yaşında bir de kızları olan çift 2021’in sonlarına dooğu sürpriz bir şekilde ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı. Bu aşkın bitmesi ve evlilik hayallerinin yarıda kalmasının sebebinin Zayn Malik’in Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid’le kavga etmesi olduğu öne sürüldü.

Zayn Malik ve Gigi Hadid uzun yıllar birlikteydi... Aşkları hüsranla biten eski çiftin iki yaşında bir kızları var

Aslında bu saydığımız isimlerin hepsi neredeyse çocuk yaştan beri gösteri dünyasının içinde, hepsi aşağı yukarı aynı yaşlarda ve çoğu da birbiriyle arkadaş ya da eski sevgili. Hal böyle olunca elbette bu Gomez – Malik aşkı daha da ilginç hale geliyor. Justin Bieber ve Zayn Malik’in arkadaş olduğu biliniyor, üstelik ikilinin adı geçmişte birçok kez ortak projeler üretmeleri istendiği için bir araya getirildi.

Ancak Selena ve Zayn Malik arasındaki bu aşk dedikodusunun akıllara getirdiği çok daha ilginç bir detay daha var. 2016’da, Selena Gomez ve Justin Bieber yine o meşhur kavgalarından biri sonrasında ayrıldıkları dönemde, Bieber bir süre model Sofia Richie’yle birlikte olmuştu. Bu kaçamağının fotoğraflarını Instagram’dan paylaşan Bieber’a Gomez yine aynı şekilde aynı platformdan cevap verince küskün aşıklar ağız dalaşına girişmişti.

DID JUSTIN JUST SAY SELENA CHEATED ON HIM WITH ZAYN pic.twitter.com/p8RTjytKKr