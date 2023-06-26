Aşk yaşadıkları söylentisi çıkmıştı: Selena Gomez Zayn Malik’i sildi!

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Hailey Baldwin, bir şehir efsanesine dönen Justin Bieber - Selena Gomez aşkını bitiren kişi olarak zihinlere kazınmış; Bieber ve Baldwin’in birlikteliği duyulduğundan beri iki genç kadın sürekli olarak atışmaya başlayınca olay giderek büyüyerek düşmanlık seviyesine ulaşmıştı.

Hatta bu kavgalar büyüye büyüye en sonunda Selena Gomez’in çılgın hayranlarının Hailey Bieber’ı ölümle tehdit ettiği noktaya vardı. Selena Gomez en sonunda hayranlarına seslenip bu çılgınlığa bir son vermelerini istedi ve sular nihayet biraz olsun duruldu.

Aradan kaç yıl geçmiş olursa olsun Selena Gomez ve Justin Bieber isimleri sık sık birlikte anılmaya devam ediyor

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Herkes bu kavgalar ve tehditlerle ilgilenedursun mart aynın son günlerinde gündeme gelen bir haber adeta magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. İddialara göre Selena Gomez ve One Directon grubunun eski solisti, şarkıcı Zayn Malik aşk yaşamaya başladı. İddiaların kaynağı ise New York’ta ünlülerin uğrak noktası haline gelmiş ünlü bir restorandı.

Selena Gomez, bir süredir son sinema filminin çekimleri için Paris'teydi: Los Angeles'a döner dönmez de hemen bir sosyal medya "operasyonuna" girişti

Gomez ve Malik’in burada birlikte yemek yediği hatta yemek sırasında ve restorandan çıkarken oldukça samimi görüntüler sergilediği, öpüşüp koklaştığı görüldü. Bu görgü tanıklığı ilk olarak mekânda garsonluk yapan bir kadının arkadaşına heyecanla attığı mesajla ortaya çıktı. Sonradan bu iddiaları doğrulayan, olayı gördüğünü söyleyen başka kişiler de ortaya çıkınca dedikodu giderek yayıldı ve manşetlere taşındı.

Zayn Malik ve Gigi Hadid dillere detan bir aşk yaşadılar bir de kızları oldu

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30 yaşındaki Zayn Malik 5 yıldan fazla bir süre model Gigi Hadid’le aşk yaşamış, bu aşkın evlilikle noktalanacağı düşünülmüştü. 2 yaşında bir de kızları olan çift 2021’in sonlarına doğru sürpriz bir şekilde ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı. Bu aşkın bitmesi ve evlilik hayallerinin yarıda kalmasının sebebinin Zayn Malik’in Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid’le kavga etmesi olduğu öne sürüldü.

İkisi de çok erken yaşlarda gösteri dünyasına atılan ve müzikle uğraşan Selena Gomez ve Zayn Malik birçok projede bir araya gelmiş; bu seferlerin her birinde de birbirlerine yakıştırılmıştı. Sosyal medya kullanırken, o sıralardaki ruh haline göre birçok ismi takip eden ya da bloklayan Gomez’in bu son aşk söylentileri çıktığında Zayn Malik’le takipleşiyor olması iki şarkıcının hayranlarını da heyecanlandırmıştı.

Justin ve Selena, ünlü kavgalarından birini Zayn Malik yüzündne yapmıştı hatta bu kavga sonrasında Justin Bieber bir süre Instagram hesabını kapatmıştı

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Selena ve Zayn Malik arasındaki bu aşk dedikodusunun akıllara getirdiği ilginç bir detay daha var. 2016’da, Selena Gomez ve Justin Bieber yine o meşhur kavgalarından biri sonrasında ayrıldıkları dönemde, Bieber bir süre model Sofia Richie’yle birlikte olmuştu. Bu kaçamağının fotoğraflarını Instagram’dan paylaşan Bieber’a Gomez yine aynı şekilde aynı platformdan cevap verince küskün aşıklar ağız dalaşına girişmişti. Selena Gomez Justin Bieber’a kızıp “Beni aldattın” yazınca Bieber Gomez’e “Ben mi seni aldattım? Ya sen ve Zayn? O neydi?” yazınca ikilinin hayranları hemen konuyla ilgili sayısız yorum yapmış; Bieber’ın Gomez’le Zayn Malik’in birlikte olduğunu ima etmesi üzerine ortalık karışmıştı. Hatta yaşanan bu tartışma, Justin Bieber’ın sosyal medya hesaplarını kapatmasıyla noktalandı.

İki aydır film çekimleri için Paris’te bulunan Selena Gomez Los Angeles’a döner dönmez yine fevri bir hareketle sosyal medya hesabında bir “temizlik” operasyonuna girişti. Gomez sadece Zayn Malik’i değil, onun eski aşkı Gigi Hadid’i, Bella Hadid’i, Dua Lipa ve Zendaya’yı da Instagram’dan takip etmeyi bıraktı ve arkadaş listesinden sildi.

Bu da elbette onun aldığı her nefesi bile takip eden hayranlarının gözünden kaçmadı. Ancak Zayn Malik’i Selena’yı hâlâ takip ediyor. Bu ani takipten çıkarma durumu Selena ve Zayn’ın aşk dedikodularının da (şimdilik) sonu oldu. Zaten ikili New York’taki romantik yemek ve öpücüklerden sonra bir daha hiç birlikte görüntülenememişti.

Zayn Malik, Selena Gomez'le ilgili aşk söylentileri konusunda hiç yorum yapmadı

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Selena Gomez tüm bu gelişmelerden birkaç hafta önce TikTok hesabından bir video paylaşmış, hayranlarına ve takipçilerine bekar olduğunu duyurmuştu. Videoda neşeli bir şekilde birkaç kez “Ben bekarımmmm” diye seslenen Gomez “Sadece şimdilik birazcık bakım onarıma ihtiyacım var” diyerek kalbini yeni aşklara açtığını ancak henüz çok acelesi olmadığını söylemişti.