Ünlü yıldız Hailey Bieber kavgasında son sözünü söyledi: Kalbim çok kırık, artık yeter!

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Justin Bieber, Selena Gomez ve Hailey Baldwin çocuk yaşlarından beri spot ışıklarının altında yaşayan üç ünlü. Gencecik yaşında keşfedilen ve yıllar içinde dünyanın en ünlü şarkıcılarından bir haline gelen Justin Bieber ve gençlik dizilerinde canlandırdığı rollerle büyük bir hayran kitlesi edindikten sonra müzik piyasasına giren Selena Gomez’in yolları kaçınılmaz bir şekilde karşılaşmış ve ikili büyük ve tutkulu bir aşk yaşadıktan sonra yollarını ayırmıştı.

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2010 yılında başlayan bu aşk, bir dargın bir barışık şekilde 2018’e kadar sürdü. Bieber ve Gomez yollarını ayırdıktan hemen sonra ise devreye bir başka genç yıldız Hailey Baldwin girdi ve deyim yerindeyse bu hikâye çok daha dramatik bir şekilde ilerlemeye o tarihten beri devam ediyor. Mutlu bir yuva kuran ve verdikleri her sarmaş dolaş pozla dünyaya aşklarını kanıtlamaya hevesle devam eden Hailey ve Justin çifti aslında bundan çok uzun yıllar önce; Justin ve Selena’nın adları henüz birlikte anılırken ancak birçok kez olduğu gibi yine ayrılmışken karşılaşmış, kısa bir aşk yaşamışlardı.

Bu bir ay süren kısa kaçamağın ardından herkes kendi yoluna gitmiş olsa da, Gomez’den ayrılan Justin hemen bir kez daha Hailey’nin kollarına koşmuş ve çift kısa bir süre sonra sürpriz bir şekilde evlenmişti. Bu evlilik gerçekleştiğinden beri üçlü arasındaki atışmalar, imalı açıklamalar ve hayranlarının sayısız yorumu sürüp gitti. Hatta Selena Gomez bu ayrılığı ve sonrasında gelen evliliği bir türlü kabullenemedi ve hem ruhsal hem de fiziksel olarak çok yıprandı.

Kylie Jenner ve Hailey Bieber bir olup Selena Gomez'in kaşlarıyla dalga geçtiler

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Zaman her şeyin ilacı mıdır bilinmez ama ilerleyen yıllarla birlikte herkes kendi dünyasına döndü, Justin ve Hailey mutlu evliliklerini yaşamaya devam ederken Selena Gomez de toparlandı, güçlendi, kariyerine devam etti. Hatta çok sevilen bir dizide başrol kaptı, ödüllere aday gösterildi. Tüm bunlar olup biterken geçen yılın ekim ayında bir açılışta bir araya gelen Selena ve Hailey sarmaş dolaş pozlar vererek bu eski düşmanlığın artık sona erdiğine tüm dünyayı ikna etmeyi de başardı. Selena, yuva yıkıcı olarak gördüğü, hayatının aşkını ondan çaldığı için için kinlendiği Hailey’ye sarıldı; Hailey de nihayet Selena ile arasını düzelterek belki de bu konuda duyduğu vicdan azabından kurtulmayı başardı.

Ama Selena Gomez’in ara verdiği sosyal medyaya geri dönüşüyle birlikte bu iki kadın arasındaki düşmanlık yeniden alevlendi. Üstelik şimdi de araya onların ünlü dostları girecek ve tartışma bu isimlere kadar uzayacaktı. Selena Gomez laminasyon işlemi yaptırdığı kaşlarıyla ve kaşlarının bu yeni haliyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapınca Hailey Baldwin ve yakın dostu Kylie Jenner, Selena’yla dalga geçtikleri videolar paylaştı. Kendi hayranları bile bu paylaşımın ardından onları eleştirince Kylie Jenner geri adım atarak niyetinin Selena’yı aşağılamak olmadığını açıklamak zorunda kaldı.

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Bu yetmezmiş gibi Bella Hadid'in eski sevgilisi The Weekend ile şimdilerde birliktelik yaşayan Selena Gomez "Keşke Bella Hadid kadar güzel olsaydım" diyerek bir kez daha dikkat çekti. Selena Gomez, Hailey Bieber'ın yer aldığı ve yakın arkadaşı Taylor Swift'ten irrite edici şekilde bahsedilen bir videoya da yorum yapmadan duramadı ve "Çok affedersiniz, benim yakın arkadaşım bu oyunun en iyisi olmaya devam ediyor" dedi ve ortalık iyice kızıştı.

Tüm bu olan bitene Justin Bieber’ın doğum gününde yaptığı paylaşım da tuz biber ekti. 29’uncu yaşını kutlayan Justin sosyal medya hesabından “İstediğimi sandığım şeyle baş başa kalmadığım için çok müteşekkirim” deyince herkes bunun evliliğin eşiğinden döndüğü Selena Gomez için söylendiğini bir çırpıda anladı.

Adeta eski aşkı, onun yeni eşi ve bu çiftin arkadaşları tarafından sosyal medya zorbalığına maruz kalan Selena ise en sonunda bir paylaşım daha yaparak kalbinin tüm bunları yüzünden çok kırıldığının altını çizdi ve “Lütfen nazik olun ve başkalarının akıl sağlığını düşünerek hareket edin. Ben herkes için en iyisini istiyorum. Herkese sevgiler.” yazarak bu gereğinden fazla uzayan hikâyeye son noktayı (şimdilik) koymuş oldu.