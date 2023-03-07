Ünlü yıldız Hailey Bieber kavgasında son sözünü söyledi: Kalbim çok kırık, artık yeter!

Güncelleme Tarihi:
Justin Bieber, Selena Gomez ve Hailey Baldwin çocuk yaşlarından beri spot ışıklarının altında yaşayan üç ünlü. Gencecik yaşında keşfedilen ve yıllar içinde dünyanın en ünlü şarkıcılarından bir haline gelen Justin Bieber ve gençlik dizilerinde canlandırdığı rollerle büyük bir hayran kitlesi edindikten sonra müzik piyasasına giren Selena Gomez’in yolları kaçınılmaz bir şekilde karşılaşmış ve ikili büyük ve tutkulu bir aşk yaşadıktan sonra yollarını ayırmıştı.
Bu bir ay süren kısa kaçamağın ardından herkes kendi yoluna gitmiş olsa da, Gomez’den ayrılan Justin hemen bir kez daha Hailey’nin kollarına koşmuş ve çift kısa bir süre sonra sürpriz bir şekilde evlenmişti. Bu evlilik gerçekleştiğinden beri üçlü arasındaki atışmalar, imalı açıklamalar ve hayranlarının sayısız yorumu sürüp gitti. Hatta Selena Gomez bu ayrılığı ve sonrasında gelen evliliği bir türlü kabullenemedi ve hem ruhsal hem de fiziksel olarak çok yıprandı.
Ama Selena Gomez’in ara verdiği sosyal medyaya geri dönüşüyle birlikte bu iki kadın arasındaki düşmanlık yeniden alevlendi. Üstelik şimdi de araya onların ünlü dostları girecek ve tartışma bu isimlere kadar uzayacaktı. Selena Gomez laminasyon işlemi yaptırdığı kaşlarıyla ve kaşlarının bu yeni haliyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapınca Hailey Baldwin ve yakın dostu Kylie Jenner, Selena’yla dalga geçtikleri videolar paylaştı. Kendi hayranları bile bu paylaşımın ardından onları eleştirince Kylie Jenner geri adım atarak niyetinin Selena’yı aşağılamak olmadığını açıklamak zorunda kaldı.
Bu yetmezmiş gibi Bella Hadid'in eski sevgilisi The Weekend ile şimdilerde birliktelik yaşayan Selena Gomez "Keşke Bella Hadid kadar güzel olsaydım" diyerek bir kez daha dikkat çekti. Selena Gomez, Hailey Bieber'ın yer aldığı ve yakın arkadaşı Taylor Swift'ten irrite edici şekilde bahsedilen bir videoya da yorum yapmadan duramadı ve "Çok affedersiniz, benim yakın arkadaşım bu oyunun en iyisi olmaya devam ediyor" dedi ve ortalık iyice kızıştı.
Tüm bu olan bitene Justin Bieber’ın doğum gününde yaptığı paylaşım da tuz biber ekti. 29’uncu yaşını kutlayan Justin sosyal medya hesabından “İstediğimi sandığım şeyle baş başa kalmadığım için çok müteşekkirim” deyince herkes bunun evliliğin eşiğinden döndüğü Selena Gomez için söylendiğini bir çırpıda anladı.