Selena Gomez'e böbreğini bağışlayıp hayatını kurtarmıştı: Şimdi hayranlarından ölüm tehdidi alıyor!

Son zamanlarda Hailey Bieber ile eski aşkı Justin Bieber yüzünden kavgalı olan ve iki tarafın da bitmek bilmeyen karşılıklı açıklamaları yüzünden çıkan sert kavgaları önlemeye çalışan Selena Gomez bir kez daha benzer bir konu yüzünden gündeme taşındı.

Selena Gomez’in internetteki hayran kitlesi Heiley Bieber’a, yıldız şarkıcıyla olan kavgası ve yaptığı açıklamalar nedeniyle online saldırılar başlatmış, Bieber bizzat Selena’dan bu konuda yardım isteyince de Gomez, Instagram hesabından hayranlarına saldırıların durması için çağrı yapmak zorunda kalmıştı.

Selena Gomez ve Francia Raisa, 16 yıllık sıkı bir dostluktan sonra tuhaf bir süreçten geçiyor...

Uzun süredir mücadele ettiği Lupus hastalığı yüzünden hayati tehlikeler geçiren ve sağlık sorunlarını atlattıktan sonra yeniden doğmuşçasına yaşayan 31 yaşındaki şarkıcı, Hailey Bieber fırtınası yeni dinmişken, yine hayranlarının saçtığı online nefretle boğuşmak zorunda kalacağa benziyor. Konu ise yine bozulan bir arkadaşlık…

İki eski dost çok iyi anlaşıyordu... Hatta bir zamanlar ev arkadaşı oldular, birbiriyle eş dövmeler bile yaptırdılar

2017 yılında, henüz 25 yaşında olan Gomez, uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıklamış, o yıl bütün yaz ortadan kaybolduktan sonra böbrek nakli olduğunu ve nihayet iyileştiğini müjdelemişti.

Selena Gomez, Instagram’dan yaptığı açıklamada kendisine böbreğini veren kişinin en yakın arkadaşı olduğunu söylemiş "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbreğini bağışlayan kişinin kimliğini bu sözlerle açıklamıştı.

Francia Raisa, 2017'de hiç tereddüt etmeden Selena Gomez'e bir böbreğini bağışlayarak onun hayatını kurtardı

İkisi de Latin Amerika kökenli isimler olan Selena Gomez ve Francia Raisa, 2007’de bir hayır etkinliğinde tanışmış ve çok yakın arkadaş olmuştu. Selena o yıllarda bile çok meşhur bir isimken Francia Raisa, ününün doruğuna 2008’de başlayan ve 2013’e kadar süren The Secret Life of the American Teenager dizsiyle kavuştu. Raísa, şimdilerde How I Met Your Father dizisinde yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Selena Gomez’den dört yaş büyük olan Francia Raisa, en yakın arkadaşının hayatı tehlikeye girdiğinde hiç tereddüt etmeden onun imdadına koştu. Selena Gomez o günleri “Francia, hemen gidip test yaptırdı ve doku uyumu olduğu anlaşılınca hiç gecikmeden bana böreğini verdi. Her şey 3 gün içinde olup bitti. İşte o zaman gerçekten sevildiğimi ve birileri tarafından gözetildiğimi anlamıştım” diye anlatmıştı.

How I Met Your Father dizisinin yıldızı Francia Raisa, Selena Gomez'in hayranları tarafından zorbalığa uğradığını hatta ölüm tehditleri aldığını söylüyor

Peki ne oldu da Selena Gomez ve Francia Raisa’nın arası bozuldu ve Raísa gomez hayranlarının linçine uğradı? İki isim 2016’da bir dönem ev arkadaşı olmuş, 2017’de Billboard dergisinin düzenlediği Müziğin Kadınları Ödülleri gecesinde “Yılın Kadını” seçilen Selena Gomez sahnede arkadaşını onurlandırarak “Hayatımı Francia’ya borçluyum, bu ödül onun hakkıdır” demişti.

Son olarak 2019’da birbirine eş dövmeler yaptırdıklarını açıklayan iki eski arkadaşın arasına giren soğukluk 2022’nin kasım ayında Selena Gomez’in yaptığı bir açıklamayla başladı. Rolling Stone dergisine konuşan Selena “Endüstrideki tek arkadaşım Taylor Swift, hiçbir zaman havalı ünlülerden oluşan bir kız grubunda yer alamadım. Bu yüzden de hep kendimi o ortamlara yabancı hissettim” demişti.

Her şey Selena Gomez'in "Taylor Swift'ten başka dostum yok" açıklamasıyla başladı: Francia Raisa, bu açıklamaya sitemli bir şekilde "ilginç" youmunu yapıp sildi, Selena'nınsa "Üzgünüm her açıklamamda tanıdığım her insanın adını anmıyorum" sözleri hayranlarının saldırılarının fitilini yakmış oldu

Bu yorumlarını Instagram ‘da paylaşan Selena’ya cevap elbette bir böbreğini feda ederek onun hayatını kurtaran Francia Raisa’dan geldi. Raísa, bu yoruma haklı olarak kızmış, röportajla ilgili paylaşımın altına “Hmmm ilginç” yorumunu yazmıştı. Yorum sonra Francia Raisa tarafından silindi ama Gomez’in çılgın gibi davranan hayranları bunu gözden kaçırmadı. Üstelik kırgın olan Francia Raisa, Instagram’da Selena Gomez’i takip etmeyi de bıraktı. Ancak Gomez hâlâ arasının bozulduğu arkadaşını takip etmeye devam ediyordu.

Selena hayranları Francia Raisa’ya ölüm tehditleri yağdırmaya başladı

Bu durum kendinden geçen Selena Gomez fanlarını kızdırmış olmalı ki bir anda Francia Raisa’ya ölüm tehditleri yağmaya başladı. Oldukça çirkin bir dille Gomez hayranlarının saldırısına uğrayan yetenekli oyuncu artık isyan etti. Gomez, Mart 2023’te verdiği bir röportajda bir kez daha Francia Raisa’dan “en iyi arkadaşım” diye bahsedip tıpkı Hailey Bieber vakasında olduğu gibi durumu yatıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Sosyal medyada sürekli zorbalığa uğradığından şikayet eden oyuncu kendisini en çok üzeninse bir Gomez hayranının kendisine “Umarım kalan tek böbreğini de birileri paramparça eder seni adi” yazması olduğunu anlattı. Selena Gomez’in böyle bir durumu asla onaylamayacağını bildiğini söyleyen Raísa, onun kar amacı gütmeyen ve gençlerin ruh sağlıklarını korumalarını amaçlayan “Rare Impact” adındaki bir fona başkanlık ettiğini hatırlatarak durumun oluşturduğu ironiyi gözler önüne sermiş oldu.

İkilinin arasından bir zamanlar su sızmıyordu: Fotoğraf 2013 yılından

“Sadece zorbalığa uğramakla kalmıyorum, psikolojik olarak da çok zarar görüyorum. Bunu kimsenin yaşamasını istemem ve Selena’nın da benim gibi düşündüğüne eminim. Ben mutlu mesut hayatımı yaşıyorum ve herkese sevgilerimi yolluyorum.” diyen Francia Raisa “Ben de gençlik zamanlarımda birilerinin ateşli hayranıydım. Onları anlıyorum ama sadece kendim için değil, kimse için böyle acı verici bir zorbalık söz konusu olamaz.” diyerek Gomez hayranlarına çağrı yaptı.