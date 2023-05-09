İki ay önce arkadaşının eski sevgilisiyle öpüşüyordu: Miami'de 'koca arıyorum' paylaşımı yaptı!

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İngiltere’de doğan ancak Amerikalı olan yıldız model ve aktrisin Polonyalı köklerinden getirdiği soyadı uzun ve telaffuzu zor olduğu için hayranları ona uzun yıllardır Emrata diye sesleniyor. Aralık 2014’ten 2018’in başına kadar 3 yıl müzisyen Jeff Magid’le aşk yaşayan, Şubat 2018’de de yapımcı Sebastian Bear-McClard’la evlendiğini ilan eden Emily Ratajkowski, 4 yıllık evliliğini Temmuz 2022’de sonlandırmıştı.

Emrata bir yandan küçük oğluna tek başına bakyor bir yandan da hayatını dilediği gibi yaşıyor

2 yaşını yeni bitiren oğlu Sly’ı tek başına büyütmeye devam eden 31 yaşındaki güzel yıldız, “Ben art arda uzun ilişkilerden çıktım, artık hayatımı kendi istediğim gibi yaşayacağım” dedikten sonra gerçekten de gösteri dünyasının en gözde bekarı haline geldi ve hızlı bir aşk hayatı yaşamaya başladı. Instagram hesabından seksi pozlarını paylaşmasıyla tanınan ve katıldığı davetlerde kırmızı halının en iddialı ismi olan Emrata, gerçekten de boşandıktan sonra sık sık ve kısa sürekli şekillerde birçok ünlü isimle anıldı.

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Genç, güzel ve bekar bir kadın olan Emrata’nın yeni aşklar peşine düşmesi gayet doğal karşılandı ve hayranları onun artık aradığı mutluluğu bulmasını diledi. Ancak yaklaşık iki ay önce bir anda ortaya çıkan ve paylaşım rekorları kırarak hakkında çok konuşturan Harry Styles’la yaptığı kaçamağın fotoları ortalığı karıştırdı. Styles’ın konser vermek için gittiği Japonya’da ona eşlik eden ve Tokyo sokaklarında yakışıklı şarkıcıyla herkesin içinde öpüşen Emrata, bu kez tepki topladı.

Bunun sebebiyse, Harry Styles’ın, Emrata’nın yakın arkadaşı olan Olivia Wilde’dan henüz 6 ay önce ayrılmış olmasıydı. Öpüşme hadisesinin ardından hemen Emrata ve Olivia Wilde’ın, Wilde & Styles çifti sevgiliyken, ünlü şarkıcının konserinde birlikte eğlendikleri anların fotoğrafları internette dolaşmaya başladı. Hatta bu öpücüklü kaçamağın sadece 2 hafta öncesinde Emrata ve Wilde, Vanity Fair Oscar partisinde de bir araya gelmiş ve birlikte eğlenmişti.

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Emily Ratajkowski, bu büyük gümbürtü koparan olayların ardından, hem üzgün olduğunu söyleyip Olivia Wilde’dan özür diledi hem de öpüşme fotoğraflarının yarattığı ilgiyi beklemediğini itiraf etti. Ama Harry Styles’la bu öpüşme görüntülerinden 2 ay öncesinden beridir görüştüğünü de itiraf etti. Bu hareketlerin ihanet olarak adlandırılmasının en büyük sebeplerinden biri de bu oldu. Emrata, ne arkadaşının aşk acısını dikkate almıştı ne de ona dürüst davranmıştı.

Zaten özür dilese de özrü kabul olmadı ve Olivia Wilde “Benim adımızı ağzına almasın. Önüne gelen her erkekle birlikte olacağına oğluna annelik yapsın” diyerek karşılık verince ipler tamamen kopmuş oldu. Herkes en azından böyle büyük bir gümbürtü koptuktan sonra Emrata’nın artık biraz daha “dikkatli” davranacağını düşünürken o yine bildiğini okumayı tercih etti.

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Yıldız yağmurunun yaşandığı Formula 1 2023 Miami Grand Prix’sine giden Emrata, hem oğluyla Miami sahillerinde kısa da olsa tatil yaptı, hem de buradan yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha olay oldu. Ama bu kez olay yaratan Emrata’nın verdiği seksi pozları paylaşması değil, TikTok’ta sergilediği ilginç şarkılı, danslı performanstı. Beyonce’un dillere pelesenk olmuş “My Husband” (Kocam) şarkısına eşlik ederek, şarkı sözlerinin “Kocamı görmeye gidiyorum” kısmını mırıldanan Emily Ratajkowski, paylaştığı bu videonun altına “Formula 1, Miami’de kendime koca seçiyorum” yazdı.

Alanın girişine yerleştirilmiş ünlü Fomula 1 pilotlarının dev fotoğraflarının önünde dans eden ve eliyle tek tek fotoğrafları okşayıp “Bu mu? Yoksa bu mu?” jestleri yaparak eğlenen Emrata’yı hayranları yorum yağmuruna tuttu. Emrata'nın şaka yaptığı son derece açıktı.

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Yine de kimileri bazı pilotların adını yazarak “Bak tam sana göre” diye seslendiği ünlü modele kimileri de “Bu isimlerden uzak dur lütfen, onları biz beğeniyoruz” yazdı. Birçok hayranı da daha 2 ay önce görüntülendiği Harry Styles’dan ayrılıp ayrılmadığı belli olmayan Emrata’ya “Hani sen başkasına aşıktın? Harry Styles ne zaman şarkıcılığı bırakıp Formula 1 pilotu oldu?” diye sormayı ihmal etmedi.