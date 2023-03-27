Emily Ratajkowski Harry Styles'la öpüşürken yakalanmıştı: İnternet 8 ay önceki konser fotoğraflarıyla sarsıldı!

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Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen başarılı oyuncu Olivia Wilde ve ünü dünyayı saran güzel model Emily Ratajkowski, en güzel elbiselerini kuşanıp Oscar töreninden sonra verilen geleneksel Vanity Fair partisine doğru yol alırken, iki hafta sonra yaşanacaklardan habersizdi.

Parti boyunca sık sık bir araya gelen iki arkadaş kameralara birlikte poz vermiş, neşe içinde sohbet etmişlerdi. Bu fotoğraf, partinin üzerinden iki hafta geçtikten sonra arşive kalkacakken bir anda her yerde paylaşılmaya başladı. İki arkadaş Oscar partisinde tüm bakışları üzerlerinde toplamış, birlikte eğlenmişti

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Tıpkı bundan tam 8 ay önce, aynı iki ismin bir Harry Styles konserinde yan yana eğlenirken çekilmiş fotoğrafı gibi… uzun süredir dünya turunda olan İngiliz şarkıcı, geçen yaz Paris’te konser verdiğinde onu dinlemeye gelen hayranlarının arasında Olivia Wilde ve Emily Ratajkowski de vardı. İki kadının yan yana dans ederken bir TikTok kullanıcısı tarafından kaydedilen görüntüleri o zaman çok dikkat çekmedi.

Ne de olsa o günlerde Olivia Wilde ve Harry Styles büyük bir aşk yaşıyordu. Sevgilisinin konserlerini her yerde takip eden Wilde, bir konsere de arkadaşı Emily Ratajkowski ile gitmiş, konserde birlikte eğlenmişti. Şimdi ise bu fotoğraf bambaşka bir anlama büründü ve herkesin diline dolanarak saklandığı yerden çıkıp yeniden dolaşıma girdi.



Olivia Wilde, Jason Sudeikis'den uğruna ayrıldığı Harry Stlyes'la da mutluluğu bulamadı

Önce filmi biraz başa saralım isterseniz… Olivia Wilde, 10 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadığı, 2 çocuğunun babası da olan aktör Jason Sudeikis’den iki yıl önce olaylı bir şekilde ayrıldı. Yasak aşk ve aldatma söylentilerinin arasında geçen bu ayrılık süreci ve çocuklarının velayeti yüzünden kavgaya tutuşan eski aşıkların arası daha geçtiğimiz aylarda düzelmişti. O dönem bu yasak aşk söylentilerinde adı geçen üçüncü kişiyse elbette İngiliz şarkıcı Harry Styles’dan başkası değildi.

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Hem yönettiği hem de başrollerinden birini oynadığı filmde Styles’a da rol veren Olivia Wilde, şarkıcıyla büyük bir aşk yaşadı. Wilde’ın Jason Sudeikis’den ayrılmadan önce gönlünü Harry Styles’a kaptırdığı anlaşılmış, ihanet söylentileri yüzünden bu ilişki bir süre gizli yaşanmıştı. Ancak iki aşık bir süre sonra dünyanın karşısına el ele çıkmaya başladı. Bu süreçte Styles’ın konserlerinin en ateşli izleyicisi de elbette Olivia Wilde oldu.

Tartışmaların odağındaki isim Emily Ratajkowski, birkaç gündür oğluyla birlikte görüntüleniyor ama tanınmamak için de çok çaba gösteriyor

Ancak bu aşk başladığı hızla bitti ve ikili yollarını geçen yılın sonralarına doğru ayırdı. Bu süreçte, bir başka yerde de ihanetine uğradığı kocası Sebastian Bear-McClard'dan boşanan Emily Ratajkowski, bir yandan oğlunu tek başına büyütmeye bir yandan da yeniden bekar olmanın tadını çıkarmaya başlamıştı. Artık ciddi ilişkilerin peşini bıraktığını, gençliğini kendi istediği gibi yaşamak istediğini açıklayan Emily Ratajkowski, namı diğer Emrata’nın adı birçok farklı isimle anıldı.

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Emrata, bu süreçte gönlünü komedyen Pete Davidson’a kaptırdı, hatta bu ilişkiden önce adı Brad Pitt’le de anıldı. Davidson’dan ayrıldıktan sonra telefonuna flört uygulamaları indirdiğini itiraf eden genç kadın bir süre gününü gün ettikten sonra adı bu kez de bir başka komedyen Eric Andre’yle anılmaya başladı. Birlikte çok mutlu gözüken ve eğlenen çift kısa sürede yollarını ayırdı.

İnternetin hedef tahtasına koyduğu Emily Ratajkowski New York, şimdilik suskunluğunu koruyan Olivia Wilde Los Angeles sokaklarıın turluyor

İşte tüm bu hızlı süreçlerin ardından sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ve sonrasında yaşananlar haberin başında birlikte poz verdiklerini, konserlerde birlikte eğlendiklerini anlattığımız iki kadının adının yeniden, bu kez oldukça çarpıcı şekilde yeniden birlikte anılmasına yol açtı.

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Emily Ratajkowski ve Harry Styles, şarkıcının konser vermek için gittiği Japonya’da birlikte fotoğraflanmış, herkesin içinde birbirlerini tutkulu bir şekilde öperken yoldan geçen birinin fotoğraflarını çekmesiyle bir aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. O anların görüntüleri günlerdir tüm haber sitelerini süslemeye devam ediyor.

İşte 8 ay öncesine ait çok konuşulan görüntü... Emrata ve Olivia Wilde Harry Styles konserinde bir arada!

İnternetin derinliklerini hafiye gibi araştıran magazin meraklılarıysa birkaç gün bu olay yaratan öpücükleri konuştuktan sonra ortaya bu biri 8 ay, biriyse daha 2 hafta önce çekilmiş fotoğrafları pat diye ortaya çıkarıverdi. Yani Emily Ratajkowski, gönül ilişkilerinin yazılı olmayan ama yine de en önemli kurallarından biri olan ‘arkadaşımın aşkısın, sana yan bakmam’ kuralını yıktı ve Olivia Wilde’ın hâlâ ayrılık acısını atlatamadığı iddia edilen eski sevgilisi Harry Styles’a gönlünü kaptırdı.

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Eski fotoğrafların gün yüzüne çıkmasıyla birlikte, hâlâ Jason Sudeikis’le olan problemlerini çözmeye uğraşan Olivia Wilde sessiz kaldı. Gelip geçici olsa da dünyanın en beğenilen güzelleriyle gönül ilişkileri yaşayan Harry Styles da şimdilik halinden memnun olacak ki o da bu yaşanan fırtına karşısında sessiz kaldı. Peki tüm bunların sonucu ne oldu derseniz…

Dünya günlerdir Emily Ratajkowski ve Harry Styles arasında yaşananları konuşuyor

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Bu günlerdir bir tiyatro oyunu gibi izlenen aşk dramasının kaybedeni maalesef Emily Ratajkowski oldu. Hareketli aşk hayatı ve sürekli sevgili değiştirmesi yüzünden zaten sık sık sataşmaların hedefinde olan güzel modele sosyal medyadan adeta savaş açıldı. Üstelik bu kez arkadaşının yeni ayrıldığı sevgilisiyle görülmüş ve bu durum da birçokları tarafından ayıplanmıştı.

Neredeyse tüm internet siteleri Emily Ratajkowski'ye yönelik bu tür yorumlarla doldu

Üstelik Olivia Wilde bu durumdan rahatsızlık duyduğu yönünde bir açıklama yapmadı. Ve tüm tartışmaların ortasında duran baş aktör Harry Styles da kınanmadı. Ama kabak Emily Ratajkowski’nin başına patladı ve ceza ona kesilmiş gibi görünüyor. Hatta Harry Styles’ın hayranları Emrata’yı sosyal medyadan taciz bombardımanına tutarak ondan uzak durmasını genç kadına haraket dolu mesajlar yoluyla ulaştırıyor…