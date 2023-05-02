Met Gala 2023: Galada hanım hanımcık, partide sere serpe... Aynı adama aşık olan iki yıldız bütün gece köşe kapmaca oynadı!

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Galaya katılan ünlülerin giydikleri, taktıkları, sürüp sürüştürdükleri tabii ki günün en çok konuşulan magazin olayı haline geldi. İddialı olmaya çalışırken moda faciası yaratanlar, her dem şıklıktan ödün vermeyenler, geceye özel ilginç tasarımlar, saçını kazıtanlar derken herkes uzunca bir süre bu olay yaratan geceyi konuşacağa benziyor.

MET GALA'DAN DEDİKODULAR...

E tabii bir de her böyle büyük etkinlikte olduğu gibi işin ilgi çekici “dedikodu” boyutu da çok merak topluyor. Met Gala’da kameralara pek yansımayan ve fısıltı gazetesi yoluyla yayılan sayısız olay yaşanıyor. Bir de elbette, tıpkı Oscar töreninde olduğu gibi, Met Gala daveti bittikten sonra geceye katılan ünlü isimlerin akın ettiği meşhur bir parti söz konusu.

İki eski dost bir erkek yüzünden artık düşman oldu

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Met Gala’ya dair belki de en göze batan detaylar da bu partiden çıkıyor. Davete içinde hareket etme imkanı pek de olmayan gösterişli kostümlerle katılan ünlüler partide bu kez daha rahat ama en az galadaki kadar dikkat çekici kıyafetlerle eğleniyor. Met Gala’ya oldukça hanım hanımcık denebilecek kostümlerle katılan iki yıldızın partiye geçerken değiştirdikleri kostümleri ve orada yaşadıklarıysa işte buna en güzel örneklerden biri…

O GECE HERKES BU İKİ KADINI KONUŞTU

Hollywood’un iki nefes kesen yıldızı Olivia Wilde ve Emily Ratajkowski son aylarda manşetlerden düşmüyorlar. Aslında yakın arkadaş olan ancak ikisi de Harry Styles’la aşk yaşayan bu ikili son günlerde bu konudaki açıklamalarıyla gündemdeler. Gelin kısaca neler olmuştu bir hatırlayalım…

Emrata ve Olivia Wilde, Wilde ve Harry Styles sevgiliyken Styles'ın konserine bile birlikte gitmişti

Emily Ratajkowski, 2018 yılında evlendiği Sebastian Bear MCclard tarafından aldatıldığı için geçen yıl boşanmış, küçük oğlunu tek başına büyütmeye başlamıştı. Ünlü isim bu ayrılığın ardından kendisi gibi ünlü birçok isimle anıldı. Kendisi de bu dönemi “bir anda çok hızlı bir hayat yaşamaya başladım” diye anlatan oyuncu, çok kısa aralıklarla New Yorklu sanatçı Jack Greer’la, komedyen Pete Davidson ve Eric Andre’yle sevgili oldu. Hatta adı bir dönem Brad Pitt’le anıldı. Genç kadın artık hayatını yaşamak istediğini söyleyerek yaşadığı tüm aşkların arkasında durdu.

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"ARKADAŞIMIN AŞKISIN" DEMEDİ!

Emily Ratajkowski ya da hayranlarının onu andığı adıyla Emrata yeni aşklara yelken açadursun, yakın arkadaşı Olivia Wilde da bir yandan hayatının en büyük krizleriyle boğuşuyordu. Wilde da tıpkı Emrata gibi uzun yıllar boyunca birlikte olduğu, iki çocuğunun babası Jason Sudeikis’le olan uzatmalı nişanlılığın bitmesi, çocukların velayeti için yaşanan tartışmalar, yönetmenliğini yaptığı Don’t worry Darling filminin beğenilmemesi gibi sorunlarla haşır neşirken İngiliz şarkıcı Harry Styles'la yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.

Japonya'daki bu meşhur öpüşme görüntülerinden sonra büyük fırtınalar koptu!

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Wilde ve Harry Styles’ın, yıldız oyuncu Jason Sudeikis’ten ayrılmadan birlikte olmaya başladığı iddiaları ses getirmiş, Sytles ve Wilde arasındaki yaş farkı da çok konuşulmuştu. İki aşık bir süre saklı güzli görüştükten sonra aşklarını saklamamaya başlayarak dünyaya ilişkilerini ilan ettiler. Olivia Wilde, sevgilisinin konserlerine çocuklarını götürüyor, ikili aşklarını dolu dizgin yaşıyordu. Ancak bu aşk da çok uzun ömürlü olmadı ve çift ayrıldı. Bahane olarak ikisinin de çok yoğun programları olması ve konserler – film setleri arasında aşklarını yaşamaya fırsat bulamalarıydı.

Ne olduysa mart ayının son günlerinde oldu ve Emily Ratajkowski’yle Harry Styles, ünlü şarkıcının konser vermek için gittiği Japonya’da sokaklarda öpüşürken görüntülendi. 2023’ün (şimdilik) en bomba magazin olayı olarak anılan öpüşme görüntülerinden sonra çok büyük bir fırtına koptu. Çünkü Harry Styles’dan daha yeni ayrılmış olan kalbi kırık Olivia Wilde daha iki hafta önce Vanity Fair’in Oscar partisinde yakın arkadaşı Emily Ratajkowski’yle eğlenirken görüntülenmişti. “Arkadaşımın aşkısın” diye andığımız yazılı olmayan kurala göre yakın arkadaşlar birbirlerinin eski eşleri ya da sevgilileriyle birlikte olmaya pek yanaşmazlar. Ancak bu kural elbette Hollywood’da pek geçerli olmuyor. Bu durumun örnekleri bolca mevcut. Ama Emrata ve Harry Styles’ın kaçamak yapışlarının zamanlaması oldukça manidar…

Olivia Wilde Met Gala 2023'ün şık isimlerindendi

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O "MEŞHUR" ÖPÜCÜKTEN SONRASI TUFAN: BENİM ADIMI AĞZINA ALMASIN

Ve elbette bu yeni başlayan aşk Emily Ratajkowski’yle Olivia Wilde’ın arasını fena halde bozdu. O günden beri karşılıklı açıklamalar yapan iki yıldız bu yüzden davetlerde de karşılaşmamak için çok çaba harcıyor. Emrata, verdiği röportajlarda her ne kadar Olivia Wilde’dan özür dilemiş olsa ve onu zor durumda bıraktığı pişman olduğunu açıklasa da eski dostlar artık düşman oldu! Zira Olivia Wilde’ın Emrata’ya verdiği cevap kısa ve netti: Benim adımı ağzına almasın!

Kırmızı halı kazası: Olivia Wilde ve Margaret Zhang pişti oldu

GALADA AĞIRBAŞLI, PARTİDE SERE SERPE!

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İşte şimdinin düşmanı, eskinin yakın dostu bu iki kadın Met Gala davetine sadece birkaç dakika arayla geldi, kırmızı halıda pozlarını verdi ve gecenin geri kalanında karşılaşmamak için ellerinden geleni yaptı. Emily Ratajkowski, Met Gala’ya derin göğüs dekolteli, boz kahverengi, etek kısmı tülden şık bir kostümle katıldı. Güzel yıldızın daha önceki kostüm tercihlerine bakılınca bu yıl daha ağırbaşlı bir görünüm tercih ettiği ortada.

Emrata da Met Gala'nın sınıfı geçen isimlerindendi... Güzel yıldızın göğüs dekolteli bile bu kez ölçülü bulundu

Olivia Wilde ise Karl Lagerfeld’in 1983 yılında yaptığı bir tasarımdan esinlenmiş, beyaz bir elbiseyle geceye katıldı. Oldukça şık ve zarif görünen Wilde, bir moda kazasının kurbanı oldu ve aynı elbisenin siyah versiyonunu giyen Vogue dergisinin Çin edisyonunun editörü Margaret Zhang’la pişti oldu. Bu durum bir ünlü için kırmızı halıda yaşanacak en büyük felaketlerden biri sayılacak bir şey. Yine de Wilde, duruşunu bozmadı, gala boyunca gazetecilere gülümseyerek poz verdi…

Galaya ayrı, partiye ayrı tarifeler uygulandı: Olivia Wilde Emrata kavgasında zafer kazanmış bir hava sergiledi

KARŞILAŞMAMAK İÇİN ÇOK TER DÖKTÜLER

Ama deyim yerindeyse asıl “eğlence” galanın ardından verilen özel partide yaşandı. Galanın kalabalığında yan yana gelmemeleri kolay olan iki isim az sayıda ünlünün katıldığı bu özel partide karşılaşmamak için adeta ter döktü. Sürekli farklı yönlere gitmeye çalışıp gazetecilere tuhaf bakışlarla dolu fotoğraflar vermemek için uğraşan Emrata ve Olivia Wilde, giysi tercihleriyle de partinin en “yürek hoplatan” iki ismi oldu. Galada zarif ve hanım hanımcık görünen yıldızlar, özel partide güzel fiziklerini sonuna kadar sergileyen ve “hayal gücüne” yer bırakmayan tercihler yaptılar.

Emrata, partide özüne döndü ve hayal gücüne yer bırakmayan "şeffaf" bir tercih yaptı

Olivia Wilde partide, uzun delikli elbisesinin içine sadece siyah bir iç çamaşırı giymiş, uzun saçlarını omuzlarına bırakmış ve ayağındaki postallarıyla oldukça havalı görünüyordu. Yanına Rita ora ve Kendall Jenner gibi arkadaşlarını alan Olivia Wilde, yalnız görünmeyip elini güçlendirdi ve gece boyunca oldukça rahat gözüktü ve sürekli gülümsedi.

Met Gala gecesi biri muzaffer gülümseyen, biri utanç içinde surat asan iki kadının "yıldız savaşlarıyla" sonlandı

Emrata’da Karl Lagerfeld’in çizgilerini yansıtan, siyah şeffaf kumaşla süslü korseli bir elbise giyerek geldiği partide bütün bakışları üzerinde toplamayı bildi. Ancak Emrata’nın yüzü pek de eski dostu Olivia Wilde gibi gülmüyordu. Ön tarafı nispeten daha derli toplu gözüken elbisesini uzun inci kolyelerle süsleyen güzel yıldız da tıpkı Wilde gibi, arka kısmı tamamen şeffaf olan giysisinden iç çamaşırı sergiledi.