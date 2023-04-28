Bir zamanlar ünlü bir modeldi, şimdi sokaklarda yaşıyor: Çöpten yiyecek ararken görüntülendi!

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KÂBUSA DÖNÜŞEN BİR RÜYAYI YAŞADI

Eski bir fitness modeli olan 39 yaşındaki Loni Willison bundan sadece 8 yıl önce büyük hayalleri olan, ünlenmeye başlamış, kırmızı halılarda boy gösteren ve parlak geleceğine umutla bakan yükselen bir yıldızdı. Ancak hayat Loni Willison’a acımadı ve eski model bu imrenilecek yaşantısını kaybedip sokaklara düştü.

39 yaşındaki Loni Willison'ın bir zamanlar rüya gibi bir hayatı vardı

ABD’nin sevilen dizilerinden Expose’da canlandırdığı Kira Michaels rolüyle ünlenen ve 2012’de bir başka ünlü dizi Baywatch’da başrol oynayan yakışıklı aktör Jeremy Jackson’la evlenen Loni Willison için her şey yolunda gidiyordu. Ta ki evliliği bitip bir başına kalana kadar.

Dizilerde oynayan ve dergi kapaklarını süsleyen eski model artık evsiz

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BİTEN EVLİLİĞİN ARDINDAN SOKAKLARA DÜŞTÜ

Loni Willison ve Jeremy Jackson’ın inişli çıkışlı aşkları 2014’te sona erdi. Çift Jeremy Jackson’ın sarhoşken Loni Willison’a şiddet uyguladığı ve onu boğmaya çalıştığı iddialarının gölgesinde 2014’te boşandı. Loni Willison için kâbus dolu günler ise daha yeni başlıyordu.

Loni Willison en son geçen ocak ayında sokaklarda elinde bavuluyla gezerken görülmüştü

Boşanmasının ardından derin bir buhrana düştüğü, ruhsal sıkıntılar yaşamaya başladığı bilinen eski model tüm bunlar yetmiyormuş gibi uyuşturucu batağına saplandı. Tüm birikimini ve evini kaybeden Loni Willison bu noktadan sonra artık bir evsizdi ve sokaklarda yaşamaya başlamıştı.

ELİNDE ALIŞVERİŞ ARABASIYLA GEZİP ÇÖPTEN YEMEK TOPLUYOR

Talihsiz kadın son yıllarda sık sık elinde bir alışveriş arabası ve bu arabanın içine koyduğu az sayıda eşyasıyla birlikte sokaklarda kendini bilmez halde görüntülenmeye başladı. Kaldırımlarda uyuyan ve etraftan geçenlerin verdiği para, eşya ve yiyeceklerle hayata tutunmaya çalışan Loni Willison en son ocak ayında fotoğraflanmış ve haberlere konu olmuştu.

Eski model dün bir kez daha çöpleri karıştırıp yemek ararken görüldü

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Dün bir kez daha Los Angeles sokaklarında elinde alışveriş arabası çöplerin içinde yiyecek ararken görüntülenen eski modelin yere düşen yiyecekleri toplayıp sonra da iştahla yediği anlar gazete manşetlerine taşındı. Loni Willison’ın Los Angeles’ın Venice bölgesinde bulunduğu ve buradaki sokaklarda yaşadığı biliniyor. Bölge aynı zamanda, ABD’yi saran evsizlik krizinin en çok görüldüğü yerlerden biri.

Loni Willison'ın yaşadığı Amerikan rüyası sadece birkaç yıl içinde büyük bir kâbusa dönüştü

"KİMSENİN YARDIMINI İSTEMİYORUM"

2016’dan beri evsiz olduğu bilinen Loni Willison, ilk kez 2020’de sokaklarda yaşarken görüntülenmişti. O dönemde The Sun gazetesine konuşan eski model, boşandığı eşiyle görüşmediğini aktararak “Ne onunla ne de arkadaşlarımla konuşuyor. Kimseyle konuşmak da istemiyorum. Ben böyle iyiyim, kimsenin bana yardım etmesini istemiyorum” demişti.

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Gazetecilerin sorularına kendi başına yaşamayı becerdiğini söyleyerek yanıt veren Loni Willison yaşantısını “Burada (Venice) aradığım her şey var. Cep telefonum yok. Ama yemeğim ve yatacak yerim var. Para da buluyorum. Büyük marketlerden ya da çöplerden yemek bulmak kolay. İstediğim her şeye sahibim.” diyerek anlatmıştı.

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ÖNCE İŞİNİ, SONRA EVİNİ EN SONUNDA DA RUH SAĞLIĞINI KAYBETTİ

Loni Willison 2016’da Los Angeles’ta bir estetik cerrahi merkezinde asistan olarak çalışırken işini kaybetmiş daha sonra bir emlakçıda iş bulmuş ancak hakkettiği ödemeleri alamamıştı. O günlerde ruh sağlığı da bozulmaya başlayan ünlü model en sonunda kirasını ve faturalarını ödeyemediği evinden 2016’da atılmıştı.

HAYATINI KURTARACAK YARDIM TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Zor günler geçiren Loni Willison’a, onunla ilgili haberleri takip eden gazeteciler tarafından bağımlılık sorunlarını çözmesi için bir doktor ayarlandı ve genç kadına ücretsiz şekilde kalabileceği bir rehabilitasyon merkezi de ayarlandı. Ancak bu yardım denemesi de sonuçsuz kaldı ve maalesef Loni Willison 24 saat geçmeden yeniden sokaklara döndü.