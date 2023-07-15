Anne acısı yüreğini yakıyor.. Böyle bir özlem bilmiyorum

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ZAMAN BİLE BU ACIYA İLAÇ DEĞİL

Yıllar geçse de o boşluk hiç dolmaz, kaybedilen o sevgili insanın acısı, yürekte kök saldıkça salar. Bir başka deyişle, zaman bu tür acılara ilaç olamaz.

İşte bunun örneklerinden birini de dünyanın 'doğuştan şanslı', güzel ve zengin kadınlarından biri yaşıyor.

İlk bakışta yakışıklı ve varlıklı kocası, güzel çocukları, lüks hayatı dikkat çekiyor. İnsan ona bakınca hiçbir acının yüreğinde iz bırakmayacağını düşünüyor. Ama yaptığı son medya paylaşımı, bunun hiç de öyle olmadığını gözler önüne serdi.





'SENİ SANDIĞINDAN ÇOK DAHA FAZLA ÖZLEDİM ANNE'

Uzun sözün kısası, Ivanka Trmup'ın yüreği anne acısıyla sızlıyor. ABD eski başkanı Donald Trump'ın 41 yaşındaki büyük kızı Ivanka Trump, beklenmedik şekilde hayata veda eden annesi Ivana'yı ölümünün birinci yıl dönümünde duygu dolu bir paylaşımla andı.

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Ivanka, Instagram sayfasında geçen yıl 14 Temmuz'da hayata veda eden annesinin anısına bir paylaşım yaptı.

Ivana Trump'ın çeşitli dönemlerde çekilen bir dizi fotoğrafına yer veren Ivanka bunlarla birlikte "Bugün annemin ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Hayatımızdaki ışığı ve ölçülemez izleri bizimle birlikte. Seni sandığından çok daha fazla özledim anne" mesajına yer verdi.

Ivanka Trump'ın bu özlem dolu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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ONUN EN SEVDİĞİ ELBİSEYİ GİYEREK ANMIŞTI

Ivanka Trump, bu yılın şubat ayında da annesini yine farklı bir şekilde anmıştı. Davetli olduğu bir partiye giderken bir zamanlar annesinin sık sık giydiği beyaz bir elbiseyi seçti.

Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner, bu yılın şubat alında müzik dünyasının tanınmış menajerlerinden biri olan Myles Shear'ın 30'uncu doğum gününe davetliydi. Partinin ana teması da 1920'li yıllardı. Yani konuklar o dönemin çizgilerini yansıtan kıyafetler giyecekti.

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Ivanka'nın anne acısı dinmek bilmiyor.

Her ne kadar Jared Kushner giyiminde bu ana temayı es geçse de Ivanka Trump kesinlikle uydu. O yılların modasını yansıtan püsküllü, karnını açıkta bırakan, beyaz mini bir elbise giydi. Görünümünü uygun renkte stilettolarla tamamladı.

Partide, bir gitarın yanında üzerindeki elbiseyle poz verdiği fotoğraflarını da Instagram sayfasından paylaştı. Hatta bunlarla yetinmedi ve güzel elbisesi içinde dans ederken çekilen bir videosunu da takipçilerinin beğenisine sundu.

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O ELBİSE, ANNESİNDEN MİRAS KALDI

Ivanka Trump, o paylaşımlarında gerçekten kusursuz güzellikte ve çok neşeli görünüyordu. Paylaşımlarında üzerindeki elbisenin özelliğini de açıkladı. O beyaz elbise, kısa süre önce hayata veda eden annesi yani Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump'a aitti. Ivanka paylaşımlarından birinde elbisenin Bob Mackie'nin imzasını taşıdığını ve annesinin elbise dolabındaki en sevdiği parçalardan biri olduğunu belirtti.

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Gerçekten de o gece giydiği o beyaz elbise annesi Ivana Trump'ın en sevdiği kıyafetlerden biriydi. Ivana, 2002 yılında New York'ta katıldığı bir partide o elbiseyi giymişti. Kızından farklı olarak boynuna da pembe renkte değerli taşlardan oluşan bir kolye takmıştı. O partide kızı Ivanka da yanındaydı. Ivana Trump, söz konusu elbiseyi 2002 yılında da katıldığı bir törende bir kez daha giymişti.

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ANNESİ GEÇEN YIL ÖLDÜ

Ivanka Trump'ın annesi, Donald Trump'ın eski eşi Ivana geçen yıl 73 yaşında hayata veda etti. Bu haberi Donald Trump sosyal medya sayfasından duyurdu. Ivana Trump, New York, Manhattan'aki evinde, çalışanlarından biri tarafından baygın bir halde bulunup hastaneye kaldırılmıştı.

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Ama yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve üç çocuk annesi Ivana hayata veda etti. Ivana'nın öldüğü gün, 20 yıldır sürekli gittiği Türk kuaföründe randevusu olduğu belirtilmişti.





DOĞDUĞU ÜLKEDEN EVLENEREK AYRILABİLDİ: Ivanka'nın annesi Ivana, o dönemdeki adı Çekoslavakya olan ve komünist rejimle yönetilen ülkeden, bir Avusturyalıyla yaptığı evlilik sayesinde çıkabildi.

Donald Trump ve ikinci eşi olan Ivana 1977 yılında evlendi ve 1992'de boşandı. O dönemde Çekoslavakya olarak bilinen bugünkü adıyla Çekya'da dünyaya gelen Ivana Trump ya da doğum adıyla Ivana Marie Zelnickova, evlendiği Avusturyalı bir kayak hocası sayesinde bu ülkenin vatandaşı oldu.

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Bu sayede de komünist rejimle yönetilen Çekoslavakya'dan rahatça çıkabildi. Avusturyalı kocasından boşanan Ivana Trump, sonra ABD'ye gitti. Donald Trump ile evlendi ve Ivanka'nın dışında Donald Jr ve Eric adında iki çocuğu daha oldu.

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ÜZÜNTÜSÜNÜ BÖYLE İFADE ETTİ

Ivanka Trump annesinin kaybından sonraki ilk Noel ve yeni yıl kutlamaları sırasında onun boşluğunu ne kadar derinden hissettiğini sosyal medya sayasında anlatmıştı.

Yıllar içinde annesiyle birlikte çekilen fotoğraflarından bir derleme hazırlayan Ivanka Trump "Bu, annemin ölümünden sonraki ilk tatil sezonu. Bu gerçek!Acı böyle tatil dönemlerinde yılın diğer zamanlarından daha büyük olabiliyor." diye yazdı.

Sonra da tıpkı kendisi gibi bir yakınını kaybeden insanlara desteğini ifade etti. Ivanka Trump "Bu yıl sevdiklerinden biri kaybetmiş olan herkese... Umut sizi ayakta tutsun, güzel anılar huzur versin. arkadaşlarınız ve aileniz sizi kuşatsın ve sevgi güç versin" diye seslenmişti.