'Senden bir çocuk doğurmak istiyorum' demişti: Bebeğimi kucakta taşımaktan hasta oldum

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Bu durum, evlerinde bebek bakımı konusunda kendilerine yardımcı olan dadıları bulunan ünlüler için bile geçerli.

Ünlüler demişken... Gösteri dünyasının kadın yıldızları söz konusu olduğunda hamilelik ve doğum sonrası kiloların ne kadar sürede verildiği konuşulur hep.

Bir de tabii bebek dünyaya getirdikten sonra depresyona giren ünlülerin itirafları var. Fakat ilk kez anne olan bir ünlüden bu konuda farklı bir itiraf geldi.

"Onu görünce çocuğunu doğurmak istedim" dediği sevgilisiyle birlikte bu hayalini gerçekleştiren bu ünlü, henüz birkaç aylık olan kızını kucağında taşımaktan dolayı bir sağlık sorunu yaşadığını söyledi.

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Bu sözünü ettiğimiz ünlü, rol aldığı The Big Bang Theory adlı yapımla tanınan Kaley Cuoco.

İki başarısız evlilikte sonra yeni bir ilişkiye başladığı meslektaşı Tom Pelphrey'den geçtiğimiz mayıs ayında Matilda adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getiren 37 yaşındaki Cuoco, anne olmanın hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı. Bu sırada da bir itirafta bulundu.



Egzersiz eğitmeni Ryan Sorenson'un paylaştığı videoda Cuoco, küçük kızını kucağında taşımaktan dolayı karpal tünel sendromuna yakalandığını söyledi.

Kaley Cuoco videoda " Bazılarınızın bildiği gibi bir bebeği kucakta tutmak bilek ve elde bazı sorunlara yol açabilir. Bu bir gerçek. İsterseniz internette arama yapabilirsiniz "dedi.Cuoco'nun bileklerine karpal tünel sendromunun etkilerini azaltmak için aparat taktığı görüldü. Ünlü oyuncu bu sendrom yüzünden egzersiz yaparken bile ellerini kullanmadığını anlattı.

Bu arada "Karpal Tünel Sendromu" nedir ona da bir bakalım. Bu, bir ya da her iki elin ilk üç parmağını tutan ilerleyici özellik gösteren bir hastalık.

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El bileğinin ortasında bulunan ve ilk 3 parmağa dağılan medyan sinirin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini gösterir.

Hastalık kendini tüm elde şişme ya da uyuşma ve karıncalanma hissiyle gösterir. Ama bakıldığında parmakların şişmediği görülür. Özellikle gece tekrarlayan bu ataklar uyku kalitesini de olumsuz etkiler. Hastalık bazen omuza kadar yayılabilir.



Karpal tünel sendromu ellerini çok kullanan kişilerde görülür. Söz gelimi ev kadınlarındaçok çamaşır yıkamadan ve temizlik işlerinden sonra şikâyet artar. İlerleyen dönemde kuvvet kaybı ve avuç kaslarında erime ortaya çıkar.

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'AMAN TANRIM! SENİNLE BİR BEBEK YAPMAK İSTİYORUM

Daha önce bir evlilik yapan Kaley Cuoco, o sırada çocuk sahibi olmamıştı. Hatta anlattığına göre o dönemde kendisi için en önemli olan şey kariyeriydi. Fakat şu anda birlikte olduğu Tom Pelphrey hayatına girdikten sonra bu konudaki fikirlerini tamamen değiştiğini itiraf etti.

Emmy Magazine'e konuşan güzel oyuncu, anlattığına göre Pelphry'yi tanıyıncaya kadar anne olmayı hiç düşünmüyordu. Yani bir bebek sahibi olmak Cuoco'nun hayatında kendine koyduğu hedeflerden biri değildi.

'Röportajda anlattığına göre Couco'nun fikri Tom'u gördüğü anda Bunu da şu sözlerle dile getirdi oyuncu: "Tom geldi ve her şey değişti."



Onu görür görmez, Phelphrey'den bir bebek sahibi olmak istediğini fark etmiş güzel oyuncu. İçinden de şöyle geçirmiş: "Aman Tanrım, seninle bir bebek sahibi olmak istiyorum!"



İşin güzel yanı Tom Phelphrey de tıpkı Cuoco gibi aynı şeyleri hissetmiş. Onunla bir aile kurmayı arzu etmiş.

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37 yaşındaki Kaley Cuoco, ilk bakışta çok hızlı gibi görünen bu kararın, aslında hiç de öyle olmadığını anlattı. Kendisi 40'a merdiven dayamışken, Tom Phelphrey de 40 yaşına girmişken çok fazla beklemek istememişler ikisi de. Sonunda da çiftin hayalleri gerçek olmuş.

Kaley Cuoco ile Tom Phelphry, geçtiğimiz mart ayında Matilda adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.



Cuoco; gençlik yıllarından başlayarak anneliğe uzanan serüvenini şöyle anlattı röportajda: " Genç bir kız olarak anne olmayı hayal ettim. Ama sonra kariyerime odaklandım. Mesleğimi, kariyerimi seviyordum. Sadece hayatımı yaşamak istiyordum. Annelik, hayatımda olabileceğini düşündüğüm bir durum değildi."



Ama hiç beklemediği, üzerinde çok fazla düşünmediği olay başına geldi. Önce meslektaşı Tom Phelphry'e aşık oldu... Sonra da bebek geldi. İşin ilginci de onu görür görmez bir bebek sahibi olmayı düşünmesi elbette.

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Kaley Cuoco ile kızı Matilda'nın babası Tom Phelphrey, meslekleri sayesinde tanıştılar. Aslında ikisi de aynı menajerlik ekibiyle çalışıyordu. Günün birinde Tom Phelphrey'in rol aldığı Ozark dizisinin galasına giderken Couco menajerine eşlik etti. İşte çift, o gece tanıştı.

Kaley Cuoco'nun anlattığına göre de görür görmez birbirlerinden etkilendiler. Güzel oyuncunun sözleriyle anlatmamız gerekirse: Tanıştıkları anda sanki melekler şarkı söylüyordu."

Cuoco o gece tanıştığı ve sonra aşk yaşamaya başladığı Phelphrey'i gördüğü anı "Büyülüydü, harikaydı" diye tanımladı. Çift, geçen yılın nisan ayından bu yana romantik ilişki yaşıyor.

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