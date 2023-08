'Angelina anne' utangaç kızına daha şimdiden iş buldu: Onun da tek derdi çocuklarının geleceği

Haberin Devamı

Angelina Jolie, aynı zamanda gösteri dünyasının en çok çocuk sahibi olan ünlülerinden biri.

İlk annelik heyecanını artık 18 yaşını geçen bir yetişkin olan Kamboçyalı Maddox ile tadan Jolie, ardından Etiyopyalı Zahara ve Vietnamlı Pax Thien'i de evlat edindi. Bununla yetinmedi, Pitt ile birlikte Shiloh'nun yanı sıra ikizleriVivienne ve Knox adında üç tane de çocuk dünyaya getirdi.

Jolie'nin çocuklarına olan yaklaşımı ve iletişimi de pek sıradan sayılmaz. Pitt ile evliyken de ondan ayrıldıktan sonra da çalışmaya gittiği her yere onları da yanında götürüyor. Belirli zamanlarda altı çocuğuyla birlikte yemeğe çıkıyor. Bazen de her birine özel zaman ayırıyor.

KIZINI YANINDA ÇALIŞTIRACAK

İşte şimdi Angelina Jolie ve çocuklarının cephesinden ilginç bir haber geldi. 48 yaşındaki oyuncu, Brad Pitt ile evliliğinden dünyaya gelen 15 yaşındaki ikizlerinden kız olanını yani Vivienne Marcheline'i asistan olarak işe aldı.



Vivienne, Angelina Jolie'nin görev aldığı The Outsiders adlı Broadway yapımında annesinin asistanı olarak çalışacak.

Angelina Jolie, bu konuda yaptığı açıklamada kızı Vivienne'in kişiliğine uygun olarak böyle bir karar verdiğini ifade etti: "Viv, ilgi odağı olmaya değil, yaratıcı kişilere destek olmaya odaklandığı için bana annemi hatırlatıyor" dedi.

Jolie, henüz 15 yaşındaki kızının tiyatro sanatına meraklı olduğunu belirterek bu konuda kendisini geliştirmek için büyük çaba harcadığını da ekledi.

Aslına bakılırsa Angelina Jolie'nin 2007 yılında kaybettiği annesinin adını taşıyan Vivienne Marcheline'in tiyatroya olan merakı çocukluk yıllarına dayanıyor. Ailesinin kullandığı adıyla "Viv" daha küçücük yaşında annesiyle birlikte sık sık tiyatroya gidiyordu.Jolie, sahneye koyacağı Broadway yapımının genç seyirciye ulaşmasını istiyor. Küçük kızını kendisine asistan olarak seçmesinin nedenlerinden biri de bu zaten. Jolie'nin amacı, müzikalin sahneye konulması sırasında atılacak her adımda gençlerle çalışmak ve onların sesi olmak.

Annesinin asistanı olarak işe alınan Vivienne Marcheline ve ikizi Knox Leon, 2008 yılında Fransa'da dünyaya geldiler. İkizler, doğumdan sonra son dönemde anne ve babaları arasında yasal bir mücadelenin odağında yer alan Miraval Şatosu'na götürüldü.

HER BİR ÇOCUĞA ÖZEL İLGİ: Angelina Jolie ile eski eşi Brad Pitt'in Vivienne ve Knox dışında bir biyolojik çocuğu daha var: 17 yaşındaki Shiloh. Bunun yanı sıra 22 yaşında Maddox, 19 yaşında Pax Thien ve 18 yaşında Zahara adında üç de evlatlık çocukları bulunuyor.

İKİ BÜYÜK OĞLU, YÖNETTİĞİ FİLMLERİN KAMERA ARKASINDA ÇALIŞTI

Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım. Angelina Jolie, daha önce de çocuklarıyla birlikte bazı ortak çalışmalara imza attı.



Maddox ile Pax Thien, Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği Without Blood adlı filmin kamera arkasında çalıştı. Bu yapım yakında seyirciyle buluşacak.



Kamboçyalı Maddox, doğduğu ülkenin karanlık bir dönemini anlatan First They Killed My Father (Önce Babamı Öldürdüler) adlı filmin çekimlerinde de kamera arkasında görev almıştı. Maddox, bir süredir Güney Kore'de biyokimya konusunda eğitim görüyor.



Jolie ve Pitt'in ilk biyolojik çocuğu Shiloh, performans sanatlarına olan ilgisini çoktan keşfetti. Genç kızın dans dersi sırasında çekilen bir videosu birkaç yıl önce büyük ilgi görmüştü.



Etiyopyalı Zahara'nın ise moda tasarımcılığı konusuna ilgi duyduğu biliniyor. Jolie de kızının bu konudaki en büyük destekçisi.

KARDEŞLERİ KADAR RAHAT DEĞİL: Jolie- Pitt ikizlerinden Vivienne, altı çocuğun içinde en utangacı olarak dikkat çekiyor. Diğer kardeşleri kamera karşısında rahat tavırlar sergilerken Marcheline daha sıkılgan duruyor.





Vivienne Jolie Pitt, daha küçücük bir çocukken annesiyle birlikte Maleficent adlı filmde kamera karşısına geçmişti. Ama belli ki Jolie küçük kızını kamera arkası için yetiştirmeyi tercih etti.





COPPOLA SİNEMAYA UYARLADI

Bu arada Angelina Jolie'nin kızıyla birlikte çalışacağı ve Broadway'de müzikal olarak sahnelenecek olar The Outsiders adlı esere de bir göz atalım. Söz konusu kitabın yazarı Amerikalı Susan Eloise Hinton.

Genellikle genç yetişkinlere yönelik yapıtlarıyla tanınan Hinton'ın en ünlü romanı da Dışarıdakiler yani Jolie'nin uyarlayacağı The Outsiders.

Hinton henüz bir üniversite öğrencisiyken yayınlanan kitap kısa sürede çok satanlar arasına girdi. Söz konusu eserin daha önce usta yönetmen Francis Ford Coppola tarafından sinema uyarlandığını da ekleyelim.

Filmde Tom Cruise, Matt Dillon ve Rob Lowe gibi yıldızlar kamera karşısına geçmişti.