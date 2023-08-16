Madem gerçek buydu biz sıradan kadınlar niye bunalıma girdik!

Haberin Devamı

DOĞAL IŞIKTA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Tartıya çıktıklarında gördükleri rakam, yapımcıları memnun edecek türden değilse yüzlerine bütün kapılar kapanabiliyor. Ayrıca yıllar geçip onlar yaş aldıkça zamana direnmek zorundalar.

Özetlemek gerekirse gösteri dünyasının kadın ünlüleri, yaşları kaç olursa olsun bakımlı, güzel ve aslında imkansız olsa da genç görünmek durumundalar.

İşte bu yüzden de bazen onlar da sosyal medyada beğenmedikleri fiziksel özelliklerini çeşitli yollarla ortadan kaldırıyorlar.

Belki bazıları gerçekten kusursuzdur ama ünlülerin Instagram paylaşımlarında bacaklarında selülit, karın ya da kalçalarında fazladan yağ, yüzlerinde kırışıklık görmek imkansız. Tabii onları öyle gören de gerçekten genç kalmanın bir yolunu bulduklarını düşünebilir. Hatta araştırmalara göre bu durumun genç kuşaklar üzerinde olumsuz etkisi de var.

Haberin Devamı

Ama öte yandan gerçekler, öyle sosyal medya hilelerinin ardına saklanabilecek bir şey değil. Bazen peşinde dolaşan paparazzi, o ünlünün sosyal medyada sakladığı "gerçek yüzünü" bir uzak çekimde bile gözler önüne serebilir. Tıpkı Meksikalı yıldız Salma Hayek'in başına geldiği gibi!

ONUN BİLE BACAKLARINDA SELÜLİT, KARIN BÖLGESİNDE FAZLA YAĞ VAR!

İş insanı François Henri Pinault ile evli olan 56 yaşındaki Hayek, Hollywood'un "yıllara meydan okuyan" ünlülerinden biri olarak biliniyor.

Aslında bu tanımlama çok da haksız sayılmaz. Çünkü uzun sayılmayacak boyuna ve bir çocuk dünyaya getirmiş olmasına rağmen Hayek, hala fiziksel görünümünü korumayı başarıyor. Yani fazla kilosu yok. Doğru seçimler yaptığı için en iddialı kıyafetleri de gayet güzel taşıyor.

Ama ailesiyle çıktığı Meksika tatilinde Salma Hayek'in bile bacaklarında selülit ve sarkmalar, karın bölgesinde gevşeme olduğu gözler önüne serildi.



Hayek yaz tatili için memleketi Meksika'nın gözde tatil bölgelerinden Cabo San Lucas'ı seçti. Kızı Paloma Valentina ve kocası François Henri Pinault ile gittiği tatilde de önceki gün lüks yatla denize açıldı.

Haberin Devamı

Mavi ve beyaz desenli bir bikini giyen Salma Hayek, gün boyu bol bol yüzdü, güneşlendi. Sık sık kızı ve kocasıyla şakalaşan Hayek'in yüzünden gülümsemesi de eksik olmadı.

Tabii ünlü yıldız ve ailesi o turda yalnız değildi. Bir paparazzi ordusu da onları takip etti.

İşte peşlerine düşen objektiflerin yakaladığı görüntüler de Salma Hayek'in bile kusursuz olmadığını gözler önüne serdi.

Aslına bakılırsa ünlü yıldızın da böyle bir iddiası hiç olmadı. Hatta bir ara boyatmadığı saçlarınısosyal medyadan takipçileriyle bile paylaşmıştı Hayek. Ayrıca hayatı boyunca hiç botoks yaptırmadığını da çoktan ilan etti.

Gözden Kaçmasın Beckham çiftinin kutlama gecesi kana bulandı: Kızını nasıl kaçıracağını bilemedi Haberi görüntüle

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADAKİ POZLARIYLA İLGİSİ YOK

Ama Hayek'in yat gezisindeki görüntüleri, onu genellikle Instagram sayfasında paylaştığı pozlarıyla tanıyanları hem şaşırttı, hem de biraz kızdırdı. Öyle ki bu konu sosyal medyada bile tartışıldı.



Salma Hayek'in tatil fotoğraflarına yorum yapan kullanıcılardan biri " Bütün bu yıldızlar filtreli ve uygulamadan geçmiş fotoğraflarından çok farklı görünüyor. Neden böylesine yoğun uygulamalardan geçmiş; kusursuz fotoğraflarını paylaşıp biz sırada kadınların kötü hissetmesine sebep oluyorlar?" diye sordu.



Buna yanıt veren bir başka kullanıcı ise " Onlar sizin ne hissettiğinizi umursamıyor. Onlar kimsenin kendilerinin gerçek hallerini görmesini istemiyor. Bu endüstrinin bir kuralı. Görünenler sadece imaj, gerçek değil" diye yanıt verdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Gizli hamilelik bitti! Eski çocuk yıldız anne oldu Haberi görüntüle

Bir başka kullanıcı ise sosyal medyada kullandığı bütün o kusurları kapatan uygulamalar bir kenara konulduğunda Salma Hayek'in de milyonlarca yaşıtı gibi ortalama bir görüntüsü olduğunu belirtti.Başka birçok kullanıcı da tıpkı Hayek'e olduğu gibi gerçek ışıkta çekilen paparazzi fotoğraflarının, ünlülerin gerçek hallerini gözler önüne serdiğini belirtti. Bu kişi, bu ünlülerin milyonlarca doları olmasına rağmen geçip giden yıllara ve onların üzerlerinde bıraktığı izlere müdahale edemediklerini savundu.

Öte yandan birçok hayranı da Salma Hayek'in her yaşta ve her koşulda gayet güzel göründüğünü ifade etti.Buna karşılık olarak ünlülerin 50 yaşından sonra bikini yerine mayo giymeleri gerektiğini savunanlar da çıktı.



Kısacası, Salma Hayek'in görüntüleri, ünlülerin üzerindeki "yıllara meydan okuma" baskısını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu arada unutmadan şunu da ekleyelim... Sosyal medyada "pusuya yatıp" tatil yapan ünlüleri gizlice görüntülemenin ahlak dışı olduğunu savunanlar da çıktı.

Haberin Devamı

ESTETİK Mİ DOĞAL MI?: Salma Hayek her ne kadar doğallıktan yana olduğunu söylese de o tatil fotoğrafları arasında çok tartışılan başka bir ayrıntı da vardı ünlü yıldızla ilgili. O da ilerleyen yaşına rağmen hiç değişmeden duran göğüsleriydi. Birçok kullanıcı, o yaşta bu kadar kusursuz bir görünümün mümkün olmadığını Hayek'in kesinlikle göğüs estetiği yaptırdığını savundu.





Hayek sosyal medya paylaşımlarında kullandığı çeşitli filtre ve uygulamalar sayesinde daha kusursuz görünüyor. Tatil fotoğraflarıyla ilgili olarak en çok tartışılan ayrıntı da bu oldu.





BOL FİLTRELİ PAYLAŞIMI ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Aslına bakılırsa Salma Hayek bu yılın ocak ayında bir sosyal medya paylaşımıyla olay yaratmıştı. Bunun nedeni de ünlü oyuncunun kusursuz görüntüsüydü. Fakat o defa bu durum tepki çekmişti. Birçok takipçisi Salma Hayek'in abartılı filtre kullanıp kendini olduğundan farklı gösterdiğini ileri sürmüştü.



Çok tartışma yaratan o paylaşımında Hayek, uyguladığı filtreler nedeniyle yıllar önceki haline benzetilmişti. Takipçileri "2023 değil 2003 yılına gitti" yorumunu yapmıştı o paylaşıma. Bazı takipçileri de Hayek'in gerçekte kaç yaşında olduğunu sormuştu.

Gözden Kaçmasın Artık gizlisi saklısı kalmadı: Herkesin gözleri önünde aşktan öldüler Haberi görüntüle

SIRRI, BESLENME PROGRAMINDA

Salma Hayek zaten kendisinin de gözler önüne serdiği gibi geçip giden yıllara direniyor. Bunda sahip olduğu genlerin de büyük katkısı var kuşkusuz.



Ama zaman zaman kendisinin de belirttiği gibi formunu ve görünümünü korumak için elinden geleni yapıyor.



Aslında 1.57 santimlik boyuyla bu konuda çok avantajlı olmayan Hayek, kariyeri boyunca, kızına hamile olduğu dönem dışında hiçbir zaman fazla kilolu görünmedi. Bunun için de beslenmesine ve düzenli olarak egzersiz yapmaya büyük özen gösteriyor Hayek. İşin zaman zaman tartışma konusu olan ayrıntısı ise Hayek'in bu beslenme programında gizli.

Hayek'in 60 yaşına girmesine sadece 4 yıl kaldı. Ama o buna rağmen onlarca yaş genç görünmeyi başarıyor. Bunun sırrını da bir keresinde "kemik suyu içmek" diyerek açıklamıştı.

Söylediğine göre bir miktar inek kemiğini saatlerce kaynatıyor Hayek. Sonra da içine bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyip günde bir fincan içiyor. Bu şekilde özellikle de cildinin sağlıklı ve daha genç göründüğünü ileri sürmüştü Hayek.

Bu arada birkaç yıl önce sosyal medya hesabından bazı böcekleri yediğini gösteren bir video paylaşıp bunun da olduğundan genç görünmesinde etkili olduğunu ileri sürmüştü.

PARA İÇİN EVLENDİĞİ BİLE İLERİ SÜRÜLDÜ

Salma Hayek, iş insanı François Henri Pinault ile sürdürdüğü başarılı evlilikle de biliniyor. Aslında başlarda bu konuda bazı iddiaların odağında yer almıştı Hayek.



Salma Hayek ile Françios Henri Pinault, gösteri dünyasının en mutlu evliliklerinden birinin kahramanları olarak tanınıyor. Ünlü bir iş insanı olan Pinault ile Hayek, 2006 yılında romantik bir ilişkiye başladı.



Bir yıl sonra kızları Valentina Paloma'nın aralarına katılmasıyla mutlulukları da ikiye katlandı Hayek ile Pinault'nun.



Bundan iki yıl sonra da bir dizi gösterişli törenle evlendiler. Salma Hayek ile François Henri Pinault'nun resmi nikahı Paris'te gerçekleşti. Ardından aynı yıl Venedik'te ailelerinin yanı sıra birçok ünlünün de konuk olduğu, birkaç gün süren bir düğün yaptılar.

Bu arada Salma Hayek, iş insanı François Henri Pinault ile evlenmesine dair bazı iddialarla da karşı karşıya kaldı.



O dönemde Hayek'in, Pinault ile parası için evlendiği söylentileri ortaya atıldı. Hayek bütün bunları yalanladı. Paranın bu konuyla bir ilgisi olmadığını söyledi. Fakat bu konuda uzun uzun konuşmamayı tercih etti.



Hatta evlendikten yıllar sonra verdiği bir röportajında "Tamam.. Her neyse ... Ne isterseniz onu düşünün" diyerek iddiaları çok da ciddiye almadığını ifade etti.

Hayek bu konuda "Birlikte geçirdiğimiz bunca yılın ardından ardından aşkımız daha güçlü hale geldi. Söylenenlere gücenmiyorum. Herkes ne isterse düşünsün" dedi.