×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Beckham çiftinin kutlama gecesi kana bulandı: Kızını nasıl kaçıracağını bilemedi

Güncelleme Tarihi:

#David Beckham#Victoria Beckham#Lionel Messi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 17:50

Dünyanın her zaman gündemde olan çiftlerinden birinin aile ve dostlarıyla çıktığı gece gezmesi onlar açısından bir tür kabusa döndü. Ünlü çift kendileri gibi dünyanın tanıdığı dostları ve küçük kızlarıyla gittikleri restorandan nasıl kaçacaklarını bilemedi.

Haberin Devamı

GALİBİYET KUTLAMAYA GİTMİŞLERDİ
Hemen konuya girelim... David ve Victoria Beckham ile yeşil sahaların yıldızı Lionel Messi, karısı Antonela'nın yemek yediği lüks restoranda yaşanan ve sonu kanlı biten o geceye bir bakalım.

Bilindiği gibi David ve Victoria Beckham bir süredir Miami'de bulunuyor. Bunun nedeni de Beckham'ın bölgenin futbol takımı olan Inter Miami'nin kurucularından ve sahiplerinden biri olması.

Oyuncuları arasında Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de bulunduğu Inter Miami, geçen cuma gecesi Charlotte FC'ye karşı oynadığı maçı 4-0 galip bitirdi. 

Gözden KaçmasınSekiz yıllık evliliği bitmişti: Bekâr hayatına hızlı başladı... Her gece başka  bir yerdeSekiz yıllık evliliği bitmişti: Bekâr hayatına hızlı başladı... Her gece başka  bir yerdeHaberi görüntüle

Beckham çiftinin kutlama gecesi kana bulandı: Kızını nasıl kaçıracağını bilemedi

12 YAŞINDAKİ HARPER DA YANLARINDAYDI
Bunun üzerine David ve Victoria Beckham yanlarında bulunan 12 yaşındaki kızları Harper Seven ile birlikte bölgenin en gözde Japon restoranlarından biri olan Gekko'ya bir kutlama yemeğine gitti. Yanlarında Lionel Messi ile eşi Antonela ve takımın iki oyuncusu daha vardı. 

Haberin Devamı

Bir süredir Kendall Jenner ile ilişkisiyle konuşulan rap'çi Bad Bunny'nin sahibi olduğu restoranda Beckham ve Messi aileleri arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli saatler getirdi. Hatta Victoria Beckham karaoke bile yaptı. O sırada da David Beckham kendisine eşlik etti. 

Kısacası o gece hem Beckham ailesi hem de Messi çifti için gayet eğlenceli gidiyordu. Birkaç masa ötede olaylar başlayıncaya kadar! 

Fakat o sırada restoranda bulunan ve iddiaya göre Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin fotoğrafını çekmeye çalışan bir başka müşteri yüzünden ortalık karıştı. 

Gözden KaçmasınAldanmayın yüzündeki gülümsemeye... Ünlü oyuncunun yüreğindeki derin sızı: Senin annen artık cennetteAldanmayın yüzündeki gülümsemeye... Ünlü oyuncunun yüreğindeki derin sızı: Senin annen artık cennette! Haberi görüntüle

Beckham çiftinin kutlama gecesi kana bulandı: Kızını nasıl kaçıracağını bilemedi

GÖREVLİLER FOTOĞRAF ÇEKMEYE ÇALIŞAN ADAMA SALDIRDI
İleri sürüyenlere göre söz konusu müşteri Lionel Messi'nin fotoğrafını çekmeye çalıştı. Restoranın güvenlik görevlileri de onu engellemek için harekete geçti.

O sırada çıkan arbede sırasında fotoğraf çekmeye çalıştığı ileri sürülen adamın yüzü gözü kan içinde kaldı.

Haberin Devamı

Söz konusu adam aslında orada kızının 21'inci doğum gününü kutladıklarını ve aile fotoğrafı çekmeye çalıştığını ileri sürdü. Fakat kendisini yanlış anlayan görevlilerin üstüne saldırıp tartakladığını,yüzünü yumruklayıp kendisini kan içinde bıraktıklarını iddia etti.

Bütün bu arbede sırasında ise Victoria Beckham büyük bir dehşete kapıldı. Henüz 12 yaşında olan kızı Harper Seven'ı aceleyle restorandan çıkarıp lüks otomobillerine doğru götürdü. 

Gözden KaçmasınGizli hamilelik bitti Eski çocuk yıldız anne olduGizli hamilelik bitti! Eski çocuk yıldız anne olduHaberi görüntüle

Beckham çiftinin kutlama gecesi kana bulandı: Kızını nasıl kaçıracağını bilemedi

DARP EDİLEN ADAM: KENDİ AİLEMİN FOTOĞRAFINI ÇEKİYORDUM
Söz konusu adam "Biz aile fotoğrafı çekmeye çalışıyorduk. Üzerimize atladılar. Beni tekmelediler ve yüzüme yumruk attılar. Beckham ya da Messi'nin fotoğrafını çekmeye çalışmıyordum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Olay sırasında çekilen videoda bir kadının bağırarak "O adam ailesiyle birlikte. Kızının 21'inci doğum gününü kutluyor" dediği duyuluyor.

Başka bir kadın da "Bu ne cüret! Yöneticiniz nerede? Sizin kovulmanız gerekir" diyerek bağırıyor.

Olaylı gecede David Beckham ve Lionel Messi'nin yanında ailelerinin yanı sıraInter Milan oyuncularından Sergio Busquets ve Jordi Alba ile eşleri de bulunuyordu.

Gözden KaçmasınArtık gizlisi saklısı kalmadı: Herkesin gözleri önünde aşktan öldülerArtık gizlisi saklısı kalmadı: Herkesin gözleri önünde aşktan öldülerHaberi görüntüle

Beckham çiftinin kutlama gecesi kana bulandı: Kızını nasıl kaçıracağını bilemedi

Kavga üzerine Victoria Beckham kızı Harper'ı restoranın dışına çıkararak lüks otomobillerine götürdü. 

Beckham çiftinin kutlama gecesi kana bulandı: Kızını nasıl kaçıracağını bilemedi

Beckham çiftinin küçük kızı Harper'ın yüzünden olayın şaşkınlığı okunuyordu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#David Beckham#Victoria Beckham#Lionel Messi

BAKMADAN GEÇME!