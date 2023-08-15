Beckham çiftinin kutlama gecesi kana bulandı: Kızını nasıl kaçıracağını bilemedi

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GALİBİYET KUTLAMAYA GİTMİŞLERDİ

Hemen konuya girelim... David ve Victoria Beckham ile yeşil sahaların yıldızı Lionel Messi, karısı Antonela'nın yemek yediği lüks restoranda yaşanan ve sonu kanlı biten o geceye bir bakalım.



Bilindiği gibi David ve Victoria Beckham bir süredir Miami'de bulunuyor. Bunun nedeni de Beckham'ın bölgenin futbol takımı olan Inter Miami'nin kurucularından ve sahiplerinden biri olması.

Oyuncuları arasında Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de bulunduğu Inter Miami, geçen cuma gecesi Charlotte FC'ye karşı oynadığı maçı 4-0 galip bitirdi.

12 YAŞINDAKİ HARPER DA YANLARINDAYDI

Bunun üzerine David ve Victoria Beckham yanlarında bulunan 12 yaşındaki kızları Harper Seven ile birlikte bölgenin en gözde Japon restoranlarından biri olan Gekko'ya bir kutlama yemeğine gitti. Yanlarında Lionel Messi ile eşi Antonela ve takımın iki oyuncusu daha vardı.

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Bir süredir Kendall Jenner ile ilişkisiyle konuşulan rap'çi Bad Bunny'nin sahibi olduğu restoranda Beckham ve Messi aileleri arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli saatler getirdi. Hatta Victoria Beckham karaoke bile yaptı. O sırada da David Beckham kendisine eşlik etti.

Kısacası o gece hem Beckham ailesi hem de Messi çifti için gayet eğlenceli gidiyordu. Birkaç masa ötede olaylar başlayıncaya kadar!

Fakat o sırada restoranda bulunan ve iddiaya göre Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin fotoğrafını çekmeye çalışan bir başka müşteri yüzünden ortalık karıştı.

GÖREVLİLER FOTOĞRAF ÇEKMEYE ÇALIŞAN ADAMA SALDIRDI

İleri sürüyenlere göre söz konusu müşteri Lionel Messi'nin fotoğrafını çekmeye çalıştı. Restoranın güvenlik görevlileri de onu engellemek için harekete geçti.

O sırada çıkan arbede sırasında fotoğraf çekmeye çalıştığı ileri sürülen adamın yüzü gözü kan içinde kaldı.

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Söz konusu adam aslında orada kızının 21'inci doğum gününü kutladıklarını ve aile fotoğrafı çekmeye çalıştığını ileri sürdü. Fakat kendisini yanlış anlayan görevlilerin üstüne saldırıp tartakladığını,yüzünü yumruklayıp kendisini kan içinde bıraktıklarını iddia etti.

Bütün bu arbede sırasında ise Victoria Beckham büyük bir dehşete kapıldı. Henüz 12 yaşında olan kızı Harper Seven'ı aceleyle restorandan çıkarıp lüks otomobillerine doğru götürdü.

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DARP EDİLEN ADAM: KENDİ AİLEMİN FOTOĞRAFINI ÇEKİYORDUM

Söz konusu adam "Biz aile fotoğrafı çekmeye çalışıyorduk. Üzerimize atladılar. Beni tekmelediler ve yüzüme yumruk attılar. Beckham ya da Messi'nin fotoğrafını çekmeye çalışmıyordum" diye konuştu.

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Olay sırasında çekilen videoda bir kadının bağırarak "O adam ailesiyle birlikte. Kızının 21'inci doğum gününü kutluyor" dediği duyuluyor.

Başka bir kadın da "Bu ne cüret! Yöneticiniz nerede? Sizin kovulmanız gerekir" diyerek bağırıyor.

Olaylı gecede David Beckham ve Lionel Messi'nin yanında ailelerinin yanı sıraInter Milan oyuncularından Sergio Busquets ve Jordi Alba ile eşleri de bulunuyordu.

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Kavga üzerine Victoria Beckham kızı Harper'ı restoranın dışına çıkararak lüks otomobillerine götürdü.

Beckham çiftinin küçük kızı Harper'ın yüzünden olayın şaşkınlığı okunuyordu.