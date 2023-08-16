William'ın 'metresi' iddiaları yine 'alev aldı': Hafta sonu kaçamağı!

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KARISINI ALDATAN ADAMIN OĞLU DA KENDİ KARISINA İHANET EDER Mİ?

Önceleri yani Wlilam ile nişanları resmi olarak açıklandıktan sonra milyonlarca kişi için bir masal prensesine dönüştü Middleton.

Nasıl dönüşmesindi ki! Soylu olmayan sıradan bir aileden geliyordu. Her ne kadar orta üst gelir grubuna dahil olsa da ailesinin öyle "mavi kanlı" bir geçmişi yoktu. Ama buna rağmen gelecekte ülkesininkraliçesi olacaktı bu güler yüzlü, uzun boylu genç kadın.



İngiltere tahtının gelecekteki sahibi William ile evlendiği 2011 yılındaki düğün de bu nedenle çok ilgi çekti. O gün ülkede zaten tatil ilan edilmişti. Ama Büyük Britanya'nın bir parçası olmayan ülkelerde bile milyonlarca kişi ekran karşısına geçerek ya da internet aracılığıyla bu gösterişli törene tanıklık etti.

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Ülkenin gelecekteki kralının kalbini fetheden bu genç kızı beyaz gelinliği içinde izleyenler için olay artık tam anlamıyla bir peri masalının gerçeğe dönüşmüş haliydi.

Ama hayat hep öyle akmadı. Elbette bu kadar gösterişli bir peri masalında başka ayrıntılar da olacaktı. Dedikodular ve hatta ihanetler. Sonuçta İngiliz kraliyet ailesinin dünya çapındaki şöhretinin bir parçasıydı tüm bunlar da. Üstelik ortada karısı Diana'yı, herkesin gözü önünde aldatan bir Charles gerçeği de vardı.





YAKIN AİLE DOSTUNUN KARISIYLA YASAK AŞK İDDİASI

Tabii ki Kate ile William'ın öyküsünden bunlar da eksik olmadı. İlk çocuk George, ikinci çocuk Charlotte derken üçüncü bebeği Louis'yehamile olduğu sırada Kate'in kocası Wililam tarafından aldatıldığı iddiaları ortada dolaşmaya başladı.

Olayı daha ilgi çekici yapan bir ayrıntı vardı. İddialara göre William'ın karısını aldattığı kişi hem kendilerinin hem babasının yakın dostu ve bir süredir de en yakın çalışma arkadaşına dönüşen bir soylunun karısıydı.

Haydi, zaten herkesin yıllardır konuştuğunu açık açık söyleyelim. İddialara göre William, Norfolk'taki konutlarında komşuları olan Cholmondeley Markisi David Rocksavage'ınkarısı, eski model Rose Hanbury Cholmondeley ile bir yasak ilişki yaşıyordu. Yani Kate'i aldatıyordu.

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Hatta bu söylentilerin zirveye çıkmasından sonra Kate ile William evlerinden taşındı ve çiftle görüşmeyi de kesti.



Bütün bunlar iddia elbette: Fakat aradan zaman geçip Kraliçe 2. Elizabeth öldükten sonra bu konuda bazı gelişmeler oldu.

Artık kral olan Charles, Rose Hanbury'nin koçası olan David Cholmondeley'i yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak seçti. Yani William'ın metresi olduğu ileri sürülen 39 yaşındaki Rose ile kocası David, İngiliz kraliyet ailesinin çemberinde merkeze daha fazla yaklaştı.





GEÇEN HAFTA SONU YİNE BİRLİKTELERDİ: FESTİVAL KAÇAMAĞI

Geçen hafta yaşanan gelişmeler nedeniyle de bir süredir üzeri örtülmüş olan bu aldatma iddiaları bir kez daha gündemin ilk sıralarına taşındı.

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Peki ne mi oldu geçen hafta sonu? Kate Middleton, kocasının kendisini aldattığı ileri sürülen Rose Hanbury ile birlikte 24 saat süren bir müzik festivaline katıldı. Ama ondan önce de Cholmondeley çiftinin Norfolk'taki evinde düzenlenen bir yemekte yer aldı.

Gelin, o arada neler olup bittiğine bir bakalım. Geçtiğimiz hafta sonu Kate Middleton, artık görüşmedikleri ileri sürülen Rose Hanbury'nin evine gitti. Elbette her ikisinin de yanında eşleri ve başka davetliler de vardı.

Yenilen akşam yemeğinin ardından ortaya yakınlarda gerçekleşen Houghton Müzik Festivali'ne katılma fikri atıldı. İleri sürülenlere göre Kate önce biraz gerilse de sonra bunu kabul etti. Yine iddialara göre arkadaşlarıyla birlikte festivali giden Kate ile Rose'a kocaları eşlik etmedi.

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Bu arada İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Kate bu festivale katıldığının gizlitutulmasını istedi.

Bir kaynağın İngiliz Daily Mail gazetesine söylediğine göre Catherine kendisine festivale gitme teklifi yapıldığında önce bir gerilim yaşadı. Ama sonra yapılan değerlendirmelerinardından teklifi kabul etti. Tabii ki festivale giderken Kate'e çok sayıda koruma görevlisi eşlik etti.

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RESTORANDAN ÖZEL YİYECEK VE İÇECEK GETİRTİLDİ

Bu arada Kate'in kocasının metresi olduğu ileri sürülen Rose Hanbury ile yaptığı bu festival kaçamağıyla ilgili başka iddialar da var.

Bunlara göre orada geçirdikleri bir gün boyunca Kate ve arkadaşları; diğer festival izleyicileri için getirilen mobil restoranlardan yemek yemedi. Bunun yerine grup, lüks bir restorandan kendilerine özel olarak getirilen yiyecekleri yiyip içecekleri içti.

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Tanıklara göre festival boyunca Kate gayet neşeli bir görünüm sergiledi. Getirilen yiyeceklerden yedi, içkilerin tadına baktı. Sonra da festival alanından ayrılırken kendilerine özel yiyecek getiren restoran çalışanlarına 700 sterlin bahşiş bıraktı.





YASAK AŞK İDDİALARI YILLARDIR BİR SÖNÜP BİR ALEVLENİYOR

Şimdi gelelim Kate'in Rose Hanbury ile vakit geçirmesinin neden bu kadar ilgi çektiğine. Biraz önce de söylediğimiz gibi iddialara göre William karısını üçüncü hamileliği sırasında ya da bazı iddialara göre hemen sonrasında Rose Hanbury ile aldatmıştı.

Bu konuda söylentiler yayılınca da Kate ile William Norfolk'ta Rose ve kocası David'e komşu olarak yaşadıkları evden taşınmıştı. Sonra da iki çift görüşmeyi kesmişti.

Önce aynı dönemde William ile ilgili olarak dolayan söylentilerin geçmişine bir bakalım.Yıllar önce William, yanında henüz yeni doğum yapmış olan karısı Kate olmadan çıktığı bir İsviçre tatilinde çevresi genç kadınlarla sarılı olarak görüntülenmişti. Elbette basındaki manşetler hazırdı: Düşes Kate bile aldatıldı! O olaydan fazla ses çıkmadı.

Ama Kate, en küçük çocukları Louis'ye hamileyken bu kez yankıları hala silinmeyen başka bir aldatma söylentisi ortaya atıldı. Bu kez iddialar çabuk unutulmadı. Çünkü olaya karışanların isimleri ve hatta cisimleri belliydi.

İleri sürülenlere göre William, üçüncü kez hamile olan karısı Kate'i, yakın bir şekilde görüştükleri ve aynı zamanda Anmer Hall'daki konutlarında komşuları olan Cholmondeley ailesinden Rose Hanbury ile aldatmıştı. 62 yaşındaki asilzade ve yönetmen eşi Cholmondeley Markisi David Rocksavage’dan üç çocuk dünyaya getiren 39 yaşındaki Rose Hanbury ile kaçamak bir aşk yaşamıştı William.

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HAFIZALARDA 'WILLIAM'IN METRESİ' OLARAK YER ETTİ

Bu olay her ne kadar basına yansımış, aylarca konuşulmuş ve hatta hala unutulmamış olsa da kimse net olarak gerçeği kanıtlayamadı. Ama Rose Hanbury, "William'ın metresi" olarak hafızalarda yer etti.

Sonra Rose'un adı da William'ın ihanet iddiaları da rafa kaldırıldı. Ta ki birkaç ay önce Kral 3. Charles'ın verdiği bir kararın açıklanmasına kadar.

Charles, daha taç giyme töreni yapılmadan önce, bu yılın mart ayında William'ın metresi olduğu ileri sürülen Rose Hanbury'nin kocasına yeni bir görev verdi. Böylece çift, İngiliz kraliyet ailesine her zamankinden daha yakın bir hale geldi.

Kral 3. Charles, bir zamanlar oğlu William'ın metresi olduğu ileri sürülen Rose Hanbury'nin asilzade kocası David Rocksmavage'e yeni bir unvan verdi. Onu "maiyet lordu" ilan etti. Yani bundan böyle Rocksavage, Kral Charles'ın özel hizmetleriyle ilgilenecek, yeri geldiğinde ona vekalet edecek. Bir başka deyişle "kraliyet çemberinin merkeze en yakın" noktasında yer alacak.

Dolayısıyla eşi Rose Hanbury de her gerektiğinde onun yanında olacak. Bu da William ile Kate ve Rose Hanbury ile David Rocksavage çiftlerinin yine eskisi gibi hatta belki eskisinden daha yakın bir şekilde görüşmeleri anlamına geliyor.

Daha da açık söylersek David Rocksavage ile eşi Rose Hanbury, artık İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi gibi oldu.





ARİSTOKRAT BİR AİLEDEN GELİYOR, ESKİ BİR MODEL

Şimdi gelelim William'ın yasak aşkı olduğu iddiaları net olarak kanıtlanamasa da elbette aksi de tam anlamıyla ortaya konulamayan Rose Hanbury'ye.



Eski bir model olan Rose Hanbury ile Kate arasında yakın bir dostluk ilişkisi vardı ve iki çift sık sık bir araya geliyordu. Her iki çift birbirlerine altı kilometre mesafede yaşıyordu. Yaşları da birbirlerine yakındı. Yani aile dostu olmaları için gereken bütün koşullar yerine gelmişti.



Rose Hanbury, ailesiyle birlikte Prens William ve Kate Middleton çiftine 6 kilometre mesafedeki Houghton Hall’da yaşıyor.



Houghton Hall, 1720 yılında Norfolk’ta İngiltere’nin ilk başbakanı Sir Robert Walpole’nın kır evi olarak inşa edildi. Malikânenin çok büyük olması nedeniyle, çocukların bir odadan bir odaya gitmek için kaykay kullandığı belirtiliyor.



Fakat William'ın karısını Rose Hanbury ile aldattığı iddiaları ortaya atıldıktan sonra Cambridge çifti, Hanbury ve kocasıyla görüşmeyi kesti. Kensington Sarayı bu iddiaları resmi olarak yalanladı.