Ünlü şarkıcının acısına can dayanmaz...Gencecik kızı boğularak öldü... Son fotoğrafı yürek yaktı

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Şimdi ünlü şarkıcı hayatının en zor dönemini yaşıyor. Ne zaman toparlanacağını ise kendisi bile bilmiyor.

Her ne kadar dalgaların arasında son nefesini veren genç kızın biyolojik babası olmasa da onu büyüten, kendi kanından canından gibi benimseyen, yıllarını onunla geçiren ünlü şarkıcı şimdi bu büyük acının üstesinden gelmeye çalışıyor.

'BİR İNSANIN HİSSEDEBİLECEĞİ EN BÜYÜK ACI'

Bu acı olayı yaşayan kişi Meksika'nın ünlü şarkıcılarından biri olan Luis Angel. Ülkesinde 'El Falco' lakabıyla tanınan şarkıcının öz çocuğu gibi sevdiği ve bu yaşa getirdiği üvey kızı Maria Fernanda Robles, arkadaşlarıyla gittiği birplajpartisinde boğularak hayatını kaybetti.



Bu acı haberi de ünlü şarkıcı yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamasına "Sevgili arkadaşlar, aile üyeleri ve basından dostlar derin bir üzüntüyle kızım Maria Fernanda'nın aramızdan ayrıldığını duyurmak zorundayım" sözleriyle başladı.



Ardından da şöyle sürdürdü açıklamasını: " Bu bir insanın hissedebileceği en büyük acı. Aldığım bütün destek mesajları için minnettarım. Şu anda hissettiğim büyük acıyı anlamanızı rica ederim. Mahremiyetime göstereceğiniz saygı ve anlayış için de teşekkür ederim."

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Meksikalı ünlü şarkıcı Luis Angel, 21 yaşındaki Maria Fernanda'nın ölümünü bir açıklamayla duyurdu.





ARKADAŞLARIYLA PLAJ PARTİSİNE GİTMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Luis Angel ve ailesini derin bir üzüntüye boğan olay 14 Ağustos'ta Meksika'nın popüler sayfiye bölgelerinden Mazatlan'da meydana geldi.



Bir sosyal medya fenomeni olma yolunda ilerleyen Maria Fernanda, Sinaloa eyaletindeki bu tatil beldesinde arkadaşlarıyla birlikte bir partideydi.

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Denize girdikten sonra bir daha çıkamayan genç kızın cansız bedeni bir süre sonra kıyıya vurdu.

Olayla ilgili soruşturma henüz tamamlanmamış olsa da ilk verilen Maria Fernanda'nın denize girdiği sırada alkol etkisi altında olduğunu gösteriyor.

Arkadaşları, genç kızın cansız bedeninin kıyıya vurmasından sonra hemen polisi arayıp olayı haber verdiler. Kısa süre içinde de acı haber Maria Fernanda'nın ailesi dahil bütün ülke tarafından duyuldu.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Görgü tanıklarının ifadesine göre Maria Fernanda'nın başka bir arkadaşı da aynı yerde sörf yaparken bir tehlike atlattı. Fakat dalgalar onu güvenli bir bölgeye sürükledi. O genç de böylece canını kurtardı.



Olayın en acıklı yanı da genç kızın dalgaların arasında son nefesini vermeden kısa süre önce Instagram sayfasında o parti sırasında çekilen bir pozunu paylaşmış olması.

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Maria Fernanda o paylaşımnda üzerinde bikinisiyle objektife poz veriyordu. Genç kız ölümünden kısa süre önce çekilen bir dizi pozunu "özgür ve vahşi! notuyla birlikte paylaşmıştı.



Kozmetoloji eğitimi gören Maria Fernanda Robles, ünlü şarkıcı Luis Angel'in eski eşi Maria Cruz Robles'in kızıydı.

İKİ KARDEŞİ DAHA VARDI: Her ne kadar Angel, Maria Fernanda'nın öz babası olmasa da onu kendisi büyütüp baktı. Angel'in, Maria Fernada'nın annesiyle olan evliliğinden 19 yaşında Angela adında bir kızı ve 13 yaşıda Luis adından bir de oğlu bulunuyor.





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GENÇLER KENDİNİZE DİKKAT EDİN!

Kızının ölümüyle yıkılan şarkıcı Luis Angel, büyük acısıyla baş etmeye çalışırken El Gordo y la Flaca adlı programa bir demeç verdi.

Kızını toprağa verdikten sonra çekilen görüntülerinde Angel "Bu benim ruhumu yaralayan ve beni çok çarpan bir olay" dedi. Ardından da Maria Fernanda'nın son yolculuğunda kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Luis Angel video kaydında kızı Maria Fernanda'yla ilgili duygu dolu sözler sarf etti. "Kızımı son yolculuğuna uğurladık. Onu Tanrı'ya verdim.Tanrı bana Maria'yı sevebilme, bir süre de olsa onun babası olma şansını sundu.Sonra da onu yanına almaya karar verdi. Böyle bir şeyin olabileceğini asla hayal bile edemezsiniz" diye konuştu acılı şarkıcı.

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Luis Angel bazen bütün bunların kendisine bir kabus gibi göründüğünü de söyledi. "Bazen uyanacağım ve sanki bütün bunların gerçek olmadığını bir kabus olduğunu göreceğim hissine kapılıyorum. Ama gerçek... Yıkıcı bir darbe" diyerek büyük acısını ifade etti.

Acılı baba sonra da genç yaşında hayata veda eden kızı gibi arkadaşlarıyla parti yapmayı planlayan gençlere seslendi.

Onlara kendilerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı. "Vereceğiniz kötü bir kararla ailenizi geride bıraktığınızda onlara vereceğiniz acıyı bilmiyorsunuz. Hepimiz genç olduk. O dönemde asla sonum gelmeyecekmiş gibi hissediyordum. Benim kızımın ikinci bir şansı olmadı, Benim kızım uyarılmadı. Bizi, büyük ve korkunç bir boşluk içinde bırakıp gitti. Neler olup bittiğini anlamak için ne kadar zamana ihtiyacım olacağını bilmiyorum" dedi ünlü şarkıcı.

Sonra ailelere de seslendi " Ebeveynler... Hayat mücadelesi verirken çocuklarınıza dikkat edin. Günümüzde gençler için çok fazla özgürlük alanları var. Bizim çocuk olduğumuz zamanlardan çok farklı. Her şey çok değişti. "Luis Angel, mesajında, kızının plajdaki uyarılara aldırmadığını hatırlattı. "Benim kızın denize atlamaya karar verdi. Kımızı bayraklar, yüzdüğü yerde bir bölgenin tehlikeli olduğunu gösteriyordu: Ama o anları görmedi,. Gitti ve geri dönemedi" diye konuştu.