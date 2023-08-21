ÃœnlÃ¼ sunucuya acÄ± ÅŸok: Anne ve babasÄ± aynÄ± anda trafik kazasÄ±nda Ã¶ldÃ¼... Birlikte gitmelerinden teselli buluyoruz

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EkranÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ yÃ¼zlerinden biri iki gÃ¼ndÃ¼r duyanlarÄ±n kanÄ±nÄ± donduran trajik bir olayla gÃ¼ndeme geliyor.



ÃœnlÃ¼ sunucunun annesi ve babasÄ±, bindikleri aracÄ±n, yaÅŸadÄ±klarÄ± yerin yakÄ±nlarÄ±nda bulunan bir nehre uÃ§masÄ± sonucu birlikte can verdi. YaÅŸlÄ± Ã§iftin, sevdikleri bir mekanda Ã¶ÄŸle yemeÄŸine gittikleri belirtildi.

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ANNE VE BABASI AYNI KAZADA CAN VERDÄ°

Bu trajik olayÄ±n kahramanÄ±, meslektaÅŸÄ± Kirstie Allsopp ile birlikte sunduÄŸu Location Location Location adlÄ± programla tanÄ±nan Phil Spencer.



55 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ sunucunun annesi ve babasÄ± geÃ§tiÄŸimiz cuma gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle yemeÄŸine giderken bindikleri aracÄ±n kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden nehre yuvarlanmasÄ± sonucu birlikte hayatlarÄ±nÄ± kaybetti.

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AcÄ± haberi Ã¼nlÃ¼ sunucu Instagram sayfasÄ±nda duygu dolu bir paylaÅŸÄ±mla duyurdu. Anne ve babasÄ±nÄ±n birlikte Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan Spencer "Ne yazÄ±k ki harika ebeveynimin ikisi de cuma gÃ¼nÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti" diyerek baÅŸladÄ± satÄ±rlarÄ±na.

ArdÄ±ndan da "Bir aile olarak hepimiz, annemle babamÄ±n birlikte gittikleri ve geride kalan birinin, diÄŸerinin yasÄ±nÄ± tutmak zorunda olmayacaÄŸÄ± gerÃ§eÄŸine tutunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" diye yazdÄ±. ÃœnlÃ¼ sunucu Phil Spencer bunun da bir tÃ¼r lÃ¼tuf olduÄŸunu satÄ±rlarÄ±na ekledi.

'BABANLA BÄ°RLÄ°KTE GÄ°DECEÄžÄ°Z' DEMÄ°Åž

Sunucu, acÄ± kaybÄ±n meydana geldiÄŸi kazanÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± da takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. Onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re 89 yaÅŸÄ±ndaki babasÄ± Richard ile 82 yaÅŸÄ±ndaki annesi, yaÅŸadÄ±klarÄ± Canterburry yakÄ±nlarÄ±ndaki Littlebourne'da sevdikleri bir barda Ã¶ÄŸle yemeÄŸine giderken kaza meydana geldi. Spencer Ã§iftini taÅŸÄ±yan araÃ§ bir kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinde devrildi ardÄ±ndan da ters yÃ¼z olarak nehre dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Phil Spencer'Ä±n sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda belirttiÄŸine gÃ¶re anne ve babasÄ± yaÅŸlarÄ± gereÄŸi Ã¶nemli saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸuyordu. Sunucunun yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re annesi Parkinson, babasÄ± da demans hastasÄ±ydÄ±.

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Hatta Spencer paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu ilginÃ§ olayÄ± da anlattÄ±: "Annem birkaÃ§ hafta Ã¶nce bana babamla birlikte Ã¶leceklerini kast ederek "SanÄ±rÄ±m birlikte gideceÄŸiz" demiÅŸti. GerÃ§ekten de Ã¶yle oldu."

Phil Spencer'a gÃ¶re anne ve babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼me birlikte gitmesi TanrÄ±'nÄ±n bir planÄ±ydÄ±. ÃœnlÃ¼ sunucu bu durumu "Ve bu iyi bir plandÄ±" diye yorumladÄ±.

Sunucu, paylaÅŸÄ±mÄ±nda kazanÄ±n nasÄ±l meydana geldiÄŸini de anlattÄ±. BelirttiÄŸine gÃ¶re anne ve babasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu araÃ§ yavaÅŸ gidiyordu. AraÃ§ Ã§iftlik yolundaki bir kÃ¶prÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden tepetaklak nehre dÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re anne ve babasÄ±nda herhangi bir fiziksel yaralanma yoktu. Sunucu "EÄŸer bir yaralanma olsaydÄ± bile bununla savaÅŸacaklarÄ±ndan emin deÄŸilim. Suyun altÄ±nda el ele tutuÅŸup kayÄ±p gitmiÅŸlerdir" diye yazdÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda.

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Spencer, anne ve babasÄ±nÄ±n bulundÄŸu aracÄ± kullanan 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±ndaki bakÄ±cÄ±nÄ±n da kazadan hafif sÄ±yrÄ±klarla kurtulduÄŸunu anlattÄ±. Sunucunun yazdÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re erkek kardeÅŸi ailesini kurtarmak iÃ§in Ã§aba harcadÄ± ama bu Ã§abalarÄ± sonuÃ§suz kaldÄ±.

'OLMAK Ä°STEYECEKLERÄ° YERDE BÄ°RLÄ°KTELER'

Phil Spencer kazayla ilgili diÄŸer detaylara "BirÃ§ok Ã§iftinin olduÄŸu gibi kardeÅŸimin de bir Ã§akÄ±sÄ± vardÄ±. Annemle babamÄ±n emniyet kemerlerini kesip araÃ§tan Ã§Ä±kardÄ± ama onlarÄ± kurtaramadÄ±" diye ekledi.

AslÄ±nda bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n korkunÃ§ olduÄŸunu belirten Spencer yine de 60 yÄ±ldan fazladÄ±r evli olan anne ve babasÄ±nÄ±n Ã§ok sevdikleri Ã§iftlikte birlikte Ã¶lmelerinin kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan bir teselli olduÄŸunu belirtti. Spencer paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± "Annem ve babam tam da olmak isteyecekleri yerde birlikteler" diyerek bitirdi.

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Kent polisinin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re kaza gÃ¼ndÃ¼z 12.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Rapora gÃ¶re 80'li yaÅŸlarÄ±ndaki bir adam ve bir kadÄ±n araÃ§tan Ã§Ä±karÄ±lÄ±p hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ama yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen ikisi de hayatlarÄ±nÄ± kaybetti.