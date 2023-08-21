Büyük kızını askere gönderdi, küçük kızıyla futbol maçına gitti

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Özellikle de bu aile üyeleri evlilik yoluyla "taçlı dünyaya" dahil olanlar. İşte bunlardan bir tanesi,bir zamanların haber spikeri şimdinin İspanya Kraliçesi Letizia.

Herhangi bir soyluluk unvanı taşımayan sıradan bir aileden gelen, üstelik daha önce başından bir evlilik geçen Letizia, yıllar önce o sırada veliaht olan Prens Felipe'nin kalbini çaldığında bütün dünyanın dikkati de ona yöneldi.

O zamandan bu yana da dünyanın en çok ilgi gören kraliyet ailesi üyelerinden biri Letizia. Öyle ki kimi zaman kral kocası Felipe'yi bile gölgede bırakabiliyor.

İşte bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz günlerde sergiledi. Genellikle basının manşetlerinden eksik olmayan Letizia, geçen haftadan bu yana yine gündemin ilk sıralarında. Hem de bir değil birkaç olayla.

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BÜYÜK KIZINI ASKERİ AKADEMİ'YE TESLİM ETTİ

Bunun ilk nedeni babasından sonra İspanya tahtının ilk sıradaki veliahtı olan 17 yaşındaki kızı Asturias Prensesi Leonor'un askeri akademiye başlaması.

İspanya kraliyet ailesinde tahta çıkacak olan veliahtlar için uygulanan kural, kız olmasına rağmen Leonor için de bozummadı. Adet olduğu üzere genç kız Zaragoza'daki Askeri Akademi'de öğrenim eğitimine başladı.



Geçen cuma günü hayatında yeni bir sayfa açan Prenses Leonor'uokulun ilk günü annesi Letizia, babası Felipe ve kardeşi Sofia da yalnız bırakmadı.

Bir tekerlekli bavula eşyalarını dolduran Leonor, Kral Felipe, Kraliçe Letizia ve kardeşi Prenses Sofia ile birlikte okula gitti. Okulun kapısı önünde de ailesiyle duygusal vedalaşma sahneleri yaşayan genç kız hemen ardından askeri eğitimine başladı.



Leonor'un askeri akademiye başladığı ilk gün babası Kral Felipe de üniformasını giymişti.

AKADEMİ'NİN SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN PAYLAŞILDI

Bu arada Kral Felipe de hukuk eğitimi almadan önce aynı okulda askeri eğitimini tamamlamıştı. Bu arada gelecekte İspanya kraliçesi olmaya hazırlanan Leonor'un askeri akademideki ilk günlerine dair fotoğraflar da okulun sosyal medya sayfasından paylaşıldı.

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Kral Felipe ile Kraliçe Letizia'nın aile içindeki heyecanı sadece Leonor'un askeri akademiye başlaması değil.

Küçük kızları Sofia da mayıs ayında Santa Maria de Los Rolmes'teki lise eğitimini tamamladı. Şimdi onun için de yüksek öğrenim zamanı başlayacak.

Bu arada şu anda askeri eğitim alan Leonor'un ondan önce de Galler'de, Avrupa'nın önde gelen kral çocuklarının okuduğuAtlantic Collage'de eğitim gördüğünü de ekleyelim.

KÜÇÜK KIZINI ALIP FİNAL MAÇINI İZLEMEYE GİTTİ

Letizia ile küçük kızı Sofia; Leonor'u Zaragoza Askeri Akademisi'ne bıraktıktan sonra ise evlerine dönüp hemen bavullarını topladı. Ardından da İspanya'dan uzun bir yolculuğa çıktı. Avustralya'da düzenlenen FIFA Kadınlar Futbol Turnuvası'nın final maçını izlemeye gitti.

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Belli ki Kraliçe Letizia'nın finali izlemeye gitmesi takımı için moral odu ve İspanya, İngiltere takımını yenerek kupaya uzandı.

İşte o anlarda İspanya Kraliçesi Letizia ile küçük kızı Sofia'nın sevinci de görülmeye değerdi. Kendisine 12 numaralı bir forma hediye edilen Letizia, zaten maçı ülkesinin renklerini temsil eden kırmızılar içinde izlemişti. Formasıyla futbolcuların arasına karışan Letizia, onların kazandığı kupayı da sporcularla birlikte kaldırdı.

Bu galibiyetin ardından İspanya hem kadınlarda hem de erkeklerde FIFA Dünya Kupası'nı kazanan ikinci ülke oldu. Elbette Almanya'nın ardından: İspanyol takımının oyuncuları, kupa sevincini Kraliçe Letizia ve kızı Prenses Sofia ile birlikte kutladı.

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Kraliçe Letizia, İspanyol Kadın Milli Futbol Takımı'nın sevincini onlarla paylaştı.







WILLIAM BİR VİDEOYLA ŞANS DİLEMİŞTİ

Aslında bir süredir Kraliçe Letizia'nın maçı izlemeye gideceği biliniyordu. Taraftarlar aynı ilgiyi İngiliz kraliyet ailesinin üyelerinden özellikle Prens Wililam ile Kate Middleton'dan bekledi. Çünkü William aynı zamanda futbol kulübünün de patronu.



Fakat aileden hiç kimse final maçını izlemeye gitmedi. Sadece Wililam kızı Charlotte ile birlikte final maçı öncesi takıma başarılar dileyen bir video paylaştı sosyal medya sayfasından. Bu bile tepkileri dindiremedi.

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FUTBOL TUTKUSU ALIY KONUSU BİLE OLMUŞTU

Aslında İspanyol kraliyet ailesinin futbola olan ilgisi hiç de küçümsenecek düzeyde değil. Özellikle de final maçını nefesini tutarak izleyen Prenses Sofia'nın.

Çünkü Sofia kendisi de futbol oynuyor. Hatta geçen yıl basına yansıyan haberlere göre onun bu futbol tutkusu okulda alay konusu bile oldu.

Fakat aileden hiç kimse final maçını izlemeye gitmedi. Sadece Wililam kızı Charlotte ile birlikte final maçı öncesi takıma başarılar dileyen bir video paylaştı sosyal medya sayfasından. Bu bile tepkileri dindiremedi.

Aslında İspanyol kraliyet ailesinin futbola olan ilgisi hiç de küçümsenecek düzeyde değil. Özellikle de final maçını nefesini tutarak izleyen Prenses Sofia'nın.

Çünkü Sofia kendisi de futbol oynuyor. Hatta geçen yıl basına yansıyan haberlere göre onun bu futbol tutkusu okulda alay konusu bile oldu.







ARKADAŞ ZORBALIĞINA MARUZ KALDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

İspanya'da yayın yapan El Confidencial Digital adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Sofia, bu yıl mayıs ayında mezun olduğu Santa Maria de los Rosales adlı okula devam ederken arkadaşlarının zorbalığına uğruyor. Bunun nedeni ise kral ile kraliçenin küçük kızının, yani Prenses Sofia'nın futbola olan tutkusuydu.

Sitenin iddiasına göre genç prenses, ders aralarında kız arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine okuldaki erkek öğrencilerle futbol oynamayı tercih ediyordu. Bazı sınıf arkadaşları da bu yüzden onunla alay ediyor ve hakkında bazı söylentiler çıkarıyor.

Bütün bu zorbalığın ve söylentilerin nedeni ise futbolun ağırlıklı olarak bir erkek oyunu olarak görülmesiydi. Prenses Sofia da futbol tutkusu nedeniyle arkadaşlarının kendisine yönelik aşağılama içeren sözlerine maruz kalıyordu.

Fakat yine aynı sitenin ileri sürdüğüne göre Prenses Sofia, kendisine yönelik bütün bu zorbalığa varan alaylara hiç aldırmıyordu. Çünkü futbol gerçekten onun için büyük bir tutku. İspanyol basınına göre Prenses Sofia, futbol maçlarını izlemeyi seviyor. Aynı zamanda Madrid'deki bir takımda da orta saha oyuncusu olarak yer alıyordu.

Prenses Sofia ve 16 yaşındaki ablası Veliaht Prenses Leonor küçük yaşlarında beri hem ebeveynleri hem de büyükanne ve büyükbabaları ile futbol maçlarını hiç kaçırmıyorlar. Her iki prensesin de İspanya'da çok sevilen bir spor olan futbolla ilgisi çocukluklarına dayanıyor başka bir deyişle.

YALNIZ ÇIKTIKLARI İLK YURT DIŞI GEZİSİNDE DE FUTBOL MAÇINA GİTTİLER

İspanya'nın iki genç prensesi, veliaht Leonor ile kardeşi Sofia, yanlarında anne ve babaları olmadan çıktıkları ilk uluslararası gezide de kadınlar arası futbol turnuvasına gitmişlerdi.

Yüksek öğrenimini Galler'de tamamlayan Leonor ile kardeşi Sofia, 16 Temmuz'da Londra'da oynanan Danimarka- İspanya kadın milli futbol takımlarının maçını tribünden izlemişti.

DÜNYANIN GÖZÜ ONUN ÜZERİNDE

Gelelim Avrupa'nın en çok gündemde olan genç veliahtına yani İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Prenses Leonor'a. Asturias Prensesi unvanını taşıyan 17 yaşındaki Leonor, daha şimdiden dünyanın en gözde genç kızları arasında.

Bunun en önemli nedeni babasından sonra İspanya tahtının sahibini devralacak olması.

Veliaht Prenses Leonor'un annesi yani İspanya'nın şu anki kraliçesi Letizia da tıpkı İngiltere'nin gelecekteki kraliçesi Kate Middleton gibi halktan biri.

Eski bir TV muhabiri ve haber spikeri olan Letizia, Prens Felipe ile evlendikten sonra "prenses" unvanını aldı. Eşi tahta geçince de "kraliçe oldu." Yani bir başka deyişle Letizia da aslında bir modern peri masalının kahramanı. 1972 doğumlu Ortiz Rocasolano, böylece Avrupa'nın en genç kraliçesi olma unvanını da elinde tutuyor. Hem de asil bir aileden gelmediği halde.

GÖSTERİŞLİ DÜĞÜN

İspanya Kralı Juan Carlos'un tahtı oğlu Prens Felipe'ye bırakma kararı tüm dünyada büyük ilgi uyandırdı. Ama bu ilginin sebebi Kral'ın kendini "tahttan emekli" etmesinden çok yerine geçen oğlunun karısı Letizia Ortiz Rocasolano idi.

İspanya'nın Oviedo kentinde dünyaya gelen Letizia Ortiz, tıpkı anne ve babası gibi gazetecilik eğitimi aldı. Önce muhabirlik sonra da spikerlik yapmaya başladı. 2003 yılında ise hayatının akışı değişti. Avrupa'daki birçok soylu ailenin "ideal damat adayı" Asturias Prensi Felipe ile tanıştı. Aralarında büyük bir aşk doğdu.

Avrupa'da bütün genç kızların gözdesi olan İspanya Veliaht Prensi Felipe'nin Letizia Ortiz'e aşık olması büyük hayal kırıklığı yarattı.





EVLENİP BOŞANMIŞ OLMASI TARTIŞMA YARATTI

Çünkü Ortiz, soylu bir aileden gelmiyordu. Üstelik de daha önce bir kez evlenip boşanmıştı. Yani bir kraliyet ailesi için hiç de uygun bir gelin adayı değildi. Ama ne olursa olsun hem prens hem de Ortiz kararlıydı, aşkları engel tanımayacak kadar büyüktü. Çift 22 Mayıs 2004'te görkemli bir törenle evlendi.

Hem halk hem de kraliyet ailesi sadece güzelliğiyle değil aynı zamanda zarafetiyle de dikkat çeken gelinlerini çok sevdi. Felipe'nin babası bir süre sonra tahtı oğluna bıraktı ve böylece eski haber spikeri Letizia, Kraliçe unvanını aldı.